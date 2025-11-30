5 అంతస్తుల్లో మల్టీలెవల్ కారు పార్కింగ్ - విశాఖలో హైటెక్ టెక్నాలజీ
నగరవాసుల పార్కింగ్ కష్టాలకు చెక్ పెట్టిన జీవీఎంసీ - జగదాంబ సెంటర్లో రూ. 11 కోట్లతో ఐదు అంతస్తుల హైటెక్ పార్కింగ్ - వీఎంఆర్డీఏ కార్యాలయం వద్ద మరో ప్రాజెక్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 5:38 PM IST
Multilevel Car Parking Facility at Visakha : విశాఖ మహానగరం శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది. రోడ్ల నిండా వాహనాలే. ముఖ్యంగా నగర నడిబొడ్డున కారు పార్క్ చేయాలంటే వాహనదారులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. షాపింగ్కో, ఆసుపత్రికో వెళ్తే కారు ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియక గంటల తరబడి రోడ్ల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది. అయితే, ఈ సమస్యకు మహా విశాఖ నగర పాలక సంస్థ (జీవీఎమ్సీ) ఒక హైటెక్ పరిష్కారాన్ని చూపించింది. స్థలం లేకపోతేనేం, ఆకాశం ఉందిగా అంటోంది. అవును, విశాఖలో ఇప్పుడు కార్లు నేల మీద కాదు, దర్జాగా అంతస్తులు ఎక్కుతున్నాయి. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అందుబాటులోకి వచ్చిన ‘మల్టీలెవల్ కార్ పార్కింగ్’ ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
జగదాంబలో తీరిన తిప్పలు: విశాఖలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే ప్రాంతం జగదాంబ కూడలి. ఇక్కడ నిత్యం వేలాది వాహనాలు తిరుగుతుంటాయి. కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రి (కేజీహెచ్), కలెక్టరేట్, అనేక ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు, షాపింగ్ మాల్స్, సినిమా థియేటర్లు అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చే వారికి పార్కింగ్ దొరకడం గగనంగా ఉండేది. స్థానికంగా ఉండే బహుళ అంతస్తుల భవనాల సెల్లార్లలోకి పరిమిత సంఖ్యలోనే వాహనాలను అనుమతిస్తారు. దీంతో రోడ్ల పక్కనే కార్లు నిలిపివేయడంతో ట్రాఫిక్ జామ్లు, పోలీసుల చలానాలు తప్పేవి కావు. ఈ ఇబ్బందులను గమనించిన జీవీఎంసీ, జగదాంబ కూడలి వద్ద ఈ వినూత్న ప్రాజెక్టును చేపట్టింది.
రూ. 11 కోట్లు 5 అంతస్తులు: సుమారు రూ. 11 కోట్ల భారీ వ్యయంతో ఈ మల్టీలెవల్ కార్ పార్కింగ్ ప్రాజెక్టును నిర్మించారు. ఇది సాధారణ భవనం కాదు. మొత్తం ఇనుప గ్రిల్స్తో రూపొందించిన 5 అంతస్తుల నిర్మాణం. తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ కార్లను నిలిపేలా దీనిని డిజైన్ చేశారు. ఇందుకోసం 'హైడ్రాలిక్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని' (హైడ్రాలిక్ టెక్నాలజీ) వినియోగిస్తున్నారు. మనం కారును లిఫ్ట్ వద్ద నిలిపితే చాలు, యంత్రమే ఆటోమేటిక్గా కారును పైకి తీసుకెళ్లి ఖాళీగా ఉన్న అంతస్తులో పార్క్ చేస్తుంది. తిరిగి వచ్చేటప్పుడు కూడా అంతే సులభంగా కిందకు తెస్తుంది.
వీఎంఆర్డీఏ వద్ద మరోటి: జగదాంబ కూడలిలో ఈ ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో అధికారులు దీనిని విస్తరిస్తున్నారు. ఇదే తరహాలో వీఎంఆర్డీఏ కార్యాలయం వద్ద మరో మల్టీలెవల్ కార్ పార్కింగ్ నిర్మాణం శరవేగంగా జరుగుతోంది. భవిష్యత్తులో నగరంలోని మరికొన్ని రద్దీ ప్రాంతాల్లోనూ ఇలాంటివి ఏర్పాటు చేసే యోచనలో ఉన్నారు.
ధరలు ఇలా ఉన్నాయి: సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా పార్కింగ్ ఫీజులను నిర్ణయించారు. మొదటి గంటకు రూ. 40. ఆ తర్వాత ప్రతి గంటకు రూ. 20 చొప్పున అదనంగా చెల్లించాలి. నిత్యం ఇక్కడికి వచ్చేవారి కోసం రూ. 3,500తో మంత్లీ పాస్ సౌకర్యం కల్పించారు.
హైటెక్ హంగులతో, తక్కువ ధరకే సురక్షితమైన పార్కింగ్ దొరుకుతుండటంతో విశాఖ వాసులు ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. ట్రాఫిక్ కష్టాలకు ఇదో చక్కటి పరిష్కారమని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
