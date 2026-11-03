జీవీఎంసీలో దూసుకెళ్తోన్న కూటమి - లక్ష ఓట్లకు పైగా ఆధిక్యం
GVMC Municipal Election Result 2026: విశాఖ కార్పొరేషన్లో ఎన్నికల పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపులో కొనసాగుతోంది. మొత్తం 120 వార్డులకు గానూ ఇప్పటివరకు 99 వార్డుల్లో పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఆధిక్యాల వివరాలు వెల్లడయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:04 PM IST
రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఏపీలోనే అతిపెద్ద మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అయిన విశాఖపట్నంలో టీడీపీ దూసుకెళ్తోంది. పలు చోట్ల వెలువడిన ఫలితాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు సత్తా చాటుతున్నారు. జీవీఎంసీ ఎన్నికల పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపులో టీడీపీ ఆధిక్యం కొనసాగుతోంది. నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఆ పార్టీకి చెందిన మేయర్ అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణి సమీప వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి వరుదు కల్యాణి కంటే 1,19,683 ఓట్ల అధిక్యంలో దూసుకెళ్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 4,36,676 ఓట్లు లెక్కించగా టీడీపీ అభ్యర్థికి 2,56,881, వైఎస్సార్సీపీ 1,37,194, కాంగ్రెస్ 5,434, ఇతరులు 37,163 ఓట్లు సాధించారు.
విశాఖలో మొత్తం 120 డివిజన్లకు గానూ టీడీపీ - 27, జనసేన - 10, బీజేపీ - 5, వైఎస్సార్సీపీ - 4, ఇతరులు - 2 చోట్ల విజయం సాధించారు. ఇప్పటివరకు 42 డివిజన్లలో గెలుపొందగా, మరో 24 డివిజన్లలో కూటమి అభ్యర్థులు ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. మిగిలిన వార్డులకు సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడి కావాల్సి ఉంది. 105వ డివిజన్లో సీపీఎం అభ్యర్థి కృష్ణయ్య విజయం సాధించారు. తన సమీప ప్రత్యర్థిపై 107 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు. తనపై నమ్మకంతో ఓట్లు వేసి గెలిపించిన డివిజన్ ప్రజలకు ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.