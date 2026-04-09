క్రైం థ్రిల్లర్ను తలపిస్తున్న మౌనిక హత్య కేసు - స్నేహితుడి ఇంట్లోనే ఘాతుకం
మోనికను ఊపిరి అడకుండా చేసి చంపేసినట్లు వెల్లడించిన నిందితుడు - ఆ తర్వాత శవాన్ని ట్రాలీ బ్యాగ్లో తన ఫ్లాట్కు తెచ్చిన రవీంద్ర - శరీరాన్ని ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్లో ఉంచిన నిందితుడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 1:50 PM IST
New Turn in Mounika Murder Case : సంచలనం సృష్టించిన విశాఖ యువతి మౌనిక హత్య కేసులో క్రైం థ్రిల్లర్ సినిమాలా ట్విస్టులు తలపిస్తున్నాయి. పోలీసు కస్టడీలో నిందితుడు వెల్లడించిన విషయాలు విస్మయపరుస్తున్నాయి. తన అపార్ట్మెంట్లోనే మౌనికను చంపినట్లు రవీంద్ర ముందు చెప్పింది కట్టుకథేనని తేలింది. స్నేహితుడి ఇంట్లో యువతిని చంపేసినట్లు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత శవాన్ని ట్రాలీ బ్యాగ్లో తన ఫ్లాట్కు తీసుకొచ్చి ముక్కలుగా నరికినట్లు కొత్త విషయం బయటపడింది.
స్నేహితుడి ఇంట్లోనే హత్య : డేటింగ్ యాప్లో పరిచయం. కొన్నాళ్లకు మనస్పర్థలు. ఆ తర్వాత యువతిని చంపేసి శరీర భాగాలను ముక్కలు నరికి ఫ్రిజ్లో పెట్టడం. తల, చేతులను నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో జీడితోటల్లో పెట్రోలు పోసి తగలబెట్టడం విశాఖ యువతి మౌనిక హత్యలో జరిగిన పరిణామాలన్నీ ఇప్పటివరకూ అందరూ నమ్మారు. కానీ నిందితుడిని 3 రోజుల కస్టడీకి తీసుకున్న గాజువాక పోలీసులకు విచారణలో కొత్త నిజం బయటపడింది. ఎవ్వరూ ఊహించని విధంగా రవీంద్ర తన స్నేహితుడి ఇంట్లో మౌనికను చంపేసినట్లు వెల్లడైంది. అక్కడ్నుంచి ట్రాలీ బ్యాగ్లో మృతదేహాన్ని తన అపార్ట్మెంట్కు తెచ్చినట్లు బయటపడింది.
పక్కా ప్లాన్తోనే : మార్చి 29వ తేదీన మౌనికను మర్రిపాలెం నుంచి రవీంద్ర బైకుపై ఎక్కించుకుని తన ఫ్లాటుకు తీసుకొని వెళ్లగా అక్కడ ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకోవడంతో చంపేసినట్లు నిందితుడు పోలీసులకు చెప్పాడు. సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్లోనూ ఇదే చూపించాడు. కోర్టు అనుమతితో విచారణకు కస్టడీలోకి తీసుకున్న పోలీసులకు సీసీ కెమెరాల్లో మౌనిక ఎల్బీనగర్లోని రవీంద్ర ఫ్లాటుకు వచ్చినట్లు ఎక్కడా కనిపించలేదు. అనుమానం వచ్చి మౌనిక ఫ్లాట్లోకే రాకుండా ఎలా హత్యకు గురైందన్న కోణంలో దర్యాప్తు చేపట్టారు. దీంతో నిందితుడు అసలు విషయం బయటపెట్టాడు. రవీంద్ర ఫ్లాటుకు కూత వేటు దూరంలోనే అతని స్నేహితుడు ఉంటున్నాడు.
స్నేహితుడికి ఇబ్బంది కలగకూడదనే : హత్య జరిగిన రోజు ఉదయం అతను 7 గంటలకు ఫార్మా కంపెనీకి డ్యూటీ చేసేందుకు వెళ్లాడు. ఎప్పటిలాగే రవీంద్ర తన స్నేహితుడిని ఇంటి తాళాలు అడిగి తీసుకుని, మౌనికను బైక్పై ఎక్కించుకుని నేరుగా అక్కడికే వెళ్లారు. తన ఫ్లాటుకు మౌనికను తీసుకెళితే తనకు పెళ్లైనట్లు తెలుస్తుందని రవీంద్ర భావించాడు. అందుకే స్నేహితుడి ఇల్లే తన ఇంటిగా చూపించాడు. అక్కడ సైతం వారిద్దరి మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో మౌనిక గట్టిగా అరవడంతో రవీంద్ర ఆమె నోరు నొక్కే ప్రయత్నం చేశాడు. వెంటనే కిందకు తోసి మోకాలితో గొంతుపై బలంగా తొక్కడంతో ఆమె మృతి చెందింది. యువతిని ఆ ఇంట్లో చంపినట్లు స్నేహితుడికి సైతం తెలియదు. స్నేహితుడు, పోలీసులకు రవీంద్ర తన ఫ్లాటులో చంపినట్లే చెప్పుకొచ్చారు. ఎందుకు అలా చెప్పావని పోలీసులు విచారణలో అడగ్గా తన స్నేహితుడికి ఇబ్బంది కలగకూడదని సమాధానం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా ఫ్లాట్కు చేరుకున్నాడు : హత్య చేసిన తర్వాత మౌనిక మృతదేహాన్ని స్నేహితుడి ఇంట్లోనే రవీంద్ర ఉంచాడు. నడుచుకుంటూ 100 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న తన ఫ్లాటుకు వెళ్లాడు. కొంతసేపు అక్కడే ఉండి ఒక పెద్ద ట్రావెల్ బ్యాగ్ తీసుకుని తిరిగి వచ్చాడు. మౌనిక మృతదేహాన్ని ట్రావెల్ బ్యాగ్లో కుక్కేశాడు. స్నేహితుడు ఇంట్లో నుంచి కిందకు వచ్చిన రవీంద్ర ప్యాంట్ జేబులో ఒక చేయి పెట్టుకుని, మరో చేత్తో రోడ్డుపై ట్రాలీ బ్యాగ్ ఇడ్చూకుంటూ ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా తిరిగి ఫ్లాటుకు చేరుకున్నాడు. ఆన్లైన్లో కత్తులు, వైపర్, డస్ట్బిన్ కవర్లు కొనుగోలు చేశాడు.
బాత్రూంలో మౌనిక చేతులు, తల, శరీరభాగాలను వేరు చేసి ఫ్రిజ్లో పెట్టాడు. తర్వాత జీడితోటలో పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టాడని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ట్రాలీ బ్యాగ్తో రవీంద్ర ఫ్లాటుకు వచ్చినట్లు సీసీ ఫుటేజీ వీడియోలు అతను చెప్పినదానికి సరిపోలడంతో కేసు కొలిక్కి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసు కస్టడీ ముగియడంతో రవీంద్రను కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు. అవసరమైతే మరోసారి కస్టడీ కోరుతామని గాజువాక పోలీసులు తెలిపారు.
డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు - ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు భార్యను 6 గంటలకుపైగా ప్రశ్నించిన సిట్
ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్లో పెట్టి, వాసన రాకుండా సెంట్ కొట్టి - విశాఖలో సంచలనం రేపిన యువతి హత్య