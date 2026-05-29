విశాఖ మెట్రోకు త్వరలో అనుమతి - అనుబంధ రవాణా వ్యవస్థపై అధికారుల కసరత్తు

విశాఖలో బహుళ రవాణా వ్యవస్థల అభివృద్ధికి ప్రణాళిక - మెట్రోకు అనుసంధానంగా ఏర్పాటు చేసేందుకు కసరత్తు - 2055 నాటికి విశాఖ పరిధిలో జనాభా పెరుగుదలకు అనుగుణంగా రవాణా సౌకర్యాలను పెంచేెందుకు చర్యలు

Visakha Metro Rail Project Latest Updates
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 4:56 PM IST

Visakha Metro Rail Project Latest Updates: విశాఖపట్నం మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు త్వరలో అనుమతి దక్కే అవకాశం కనిపిస్తోంది. డబుల్‌ డెక్కర్‌ మెట్రో కారిడార్‌ను 13 కిలోమీటర్లకు కుదిస్తూ సర్వే సంస్థ కేంద్రానికి పలు ప్రతిపాదనలను సూచించింది. గతంలో దీన్ని 20 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించాలని ప్రతిపాదించగా తాజాగా గాజువాక నుంచి హనుమంతువాక వరకు ఈ కారిడార్‌ సరిపోతుందని కేంద్రానికి సూచించడం గమనార్హం. ఈ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు అనుబంధంగా నగరానికి సమగ్ర రవాణా ప్రణాళిక రూపకల్పనపై అధికారుల కసరత్తు జరుగుతోంది. 2055 నాటికి విశాఖ పరిధిలో జనాభా పెరుగుదలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పలు రకాలైన రవాణా సౌకర్యాలను ఏ విధంగా పెంపొందించాలనే దానిపై వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తుండటం విశేషం.

ప్రధాన ప్రణాళికలు:

  • నాణ్యమైన ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం అంటే ప్రజలు ప్రజా రవాణాపై ఆసక్తిని కనబరిచి, వ్యక్తిగత వాహనాల వినియోగం తగ్గించేలా చేయడం ఇందులో ప్రధానమైనది. అందుకుగాను ప్రజారవాణా కారిడార్లను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయడం ఈ ప్రాజెక్టులో ఎంతో కీలక పాత్రను పోషించనుంది.
  • పాదచారులకు ప్రత్యేక మార్గాల ఏర్పాటు చేయడం, సైక్లిస్టులకు ప్రత్యేక మార్గాలను అభివృద్ధి చేయడం. ఈ మార్గాల్లో మరే వాహనాలు వెళ్లవు. ముఖ్యమైన ప్రాంతాలకు ఇవి అనుసంధానంగా ఉంటాయి.
  • ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణలో భాగంగా వాహనాలు సులభంగా రాకపోకలను సాగించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలి. ఇందుకోసం రింగురోడ్లు, కొత్త అనుసంధాన రోడ్లు, పైవంతెనలు, అండర్‌పాస్‌లను నిర్మించాలి. పార్కింగ్‌ సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలి. వీధుల్లో వాహనాలు నిలపడం నిషేధించాలి. వీధుల్లో బహుళ అవసరాల పార్కింగ్‌ స్థలాలను అభివృద్ధి చేయాలి.
  • రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లో వెడల్పయిన ఫుట్‌ ఓవర్‌ బ్రిడ్జిలను నిర్మించాలి. ఎన్‌ఏడీ, హనుమంతువాక, ఎల్‌ఐసీ కూడలి వంటి చోట్ల ఇవి అవసరం.

విశాఖలో డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో రైల్ : విశాఖలో చేపట్టనున్న 3 కారిడార్లలో కీలకమైన స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి కొమ్మాది మధ్య దాదాపు 25 కిలోమీటర్ల పొడవైన కారిడార్​లో డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో రైల్ నిర్మించాలని రాష్ట్రం ప్రతిపాదించింది. ఇందుకోసం ఈ మార్గంలో ప్రస్తుత నేషనల్ హైవేపై ఫ్లైఓవర్ నిర్మించాలని సూచించింది. దాని పైన డబుల్ డెక్కర్ మెట్రో కారిడార్ నిర్మించి మెట్రో రైలు నడపాలి అన్నదే ప్రణాళిక.

ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం పెరుగుతుంది : జాతీయ రహదారి మధ్యలో నుంచి కారిడార్ నిర్మించి మెట్రో రైల్ నడపడం అనేది ఉత్తమ మార్గమని, ఫ్లై ఓవర్​పై డబుల్ డెక్కర్ ద్వారా ఆశించిన స్థాయిలో ప్రయాణికుల నుంచి ఆదరణ అనుమానం అన్న సందేహాన్ని కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ వ్యక్తం చేసింది. ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం కూడా పెరుగుతుందని తెలియజేసింది.

తొలి దశలో మూడు కారిడార్లు : విశాఖ మెట్రో తొలి దశ ప్రాజెక్టుకు రూ.11,000 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు. ఈ మెట్రోను మొదటి దశలో మూడు కారిడార్లలో నిర్మించాలని డీపీఆర్ సైతం సిద్ధం చేశారు. మూడు కారిడార్లలో కలిపి మొత్తం 46.22 కిలోమీటర్ల, 43 మెట్రో స్టేషన్లను నిర్మించనున్నారు. ఈ మెట్రోరైల్ ప్రాజెక్టును డబుల్ డెక్కర్ విధానంలో నిర్మించేలా డీపీఆర్ సిద్ధం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టులో ఎన్​ఏడీ, తాటిచెట్లపాలెం, గురద్వారా, మద్దిలపాలెం, హనుమంతువాక వద్ద ఇంటిగ్రేటెట్ మెట్రో స్టేషన్లు ఉండనున్నాయి.

