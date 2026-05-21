ప్రజలకు హెచ్చరిక - మరో 6 రోజుల పాటు వడగాల్పులు - పిడుగురాళ్లలో 48 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత
రాష్ట్రంలో నిప్పుల కుంపటిని తలపిస్తోన్న ఎండలు - రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా పిడుగురాళ్లలో 48.1 డిగ్రీలు నమోదు - ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 7:32 PM IST
Heatwave Alert in Andhra Pradesh : రాష్ట్రంలో మరో 6 రోజుల పాటు వడగాల్పులు తప్పవని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. రానున్న మొదటి 3 రోజులపాటు ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తా ప్రాంతాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. రానున్న 24గంటల్లో కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, బాపట్ల, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో తీవ్ర వడగాలుల ప్రభావం ఉంటుందని ప్రకటించింది. తీవ్ర ఉష్టోగ్రతల దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం ముఖ్య అధికారి జగన్నాథ్ తెలిపారు.
200 మండలాల్లో 44 డిగ్రీలకు పైగా : ఇవాళ 18 జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. 20 జిల్లాల్లో 200 మండలాల్లో 44 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
- రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా పిడుగురాళ్లలో 48.1 డిగ్రీలు నమోదు
- వేటపాలెం (బాపట్ల), నందివాడ (కృష్ణా) 47.6 డిగ్రీలు నమోదు
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా తొర్రగుడిపాడు, ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకిలో 47.4 డిగ్రీలు
- ఏలూరు జిల్లా అల్లిపల్లిలో 47.3 డిగ్రీలు నమోదు
- నందనమారెళ్ల (మార్కాపురం)లో 46.6, కూనవరం (పోలవరం)లో 46.5 డిగ్రీలు
- కావలి (నెల్లూరు)లో 46.4, తెనాలి (గుంటూరు)లో 46 డిగ్రీలు నమోదు
నిన్న (బుధవారం) పల్నాడు జిల్లాలోని పిడుగురాళ్లలో ఏకంగా 47.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అలానే 11 జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. 18 జిల్లాల పరిధిలోని 204 మండలాల్లో 43 డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అయ్యాయి.
వడదెబ్బతో ఇద్దరు మృతి: ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలంలో గీత కార్మికుడు దార్ల కృష్ణ (50) వడదెబ్బతో మృతి చెందాడు. అదే విధంగా కృష్ణా జిల్లాలోని వణుకూరుకు చెందిన రైతు కూనపరెడ్డి రామకృష్ణ (53) పొలంలో వడదెబ్బ తగిలి చనిపోయినట్లు రైతులు తెలిపారు.
325 వడదెబ్బ అనుమానిత కేసులు : ఎండల తీవ్రత రోజురోజుకీ పెరుగుతున్నందున అంతా అప్రమత్తం కావాలని వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ సూచించారు. సచివాలయంలో వైద్యారోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో మంత్రి మాట్లాడారు. వడదెబ్బ బాధితులకు వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిరాల నుంచి బోధనాసుపత్రుల వరకు అన్ని వైద్యశాలలూ సన్నద్ధం కావాలని ఆదేశించారు.
అవేర్ ద్వారా రానున్న నాలుగైదు రోజుల్లో ఎండల తీవ్రతపై అంచనాకు వచ్చి జిల్లాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్చి 1 నుంచి మే 19 వరకు 325 వడదెబ్బ అనుమానిత కేసులు నమోదయ్యాయని ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి సౌరభ్గౌర్ తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.44 కోట్ల ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు సిద్ధంగా ఉంచామని అన్నారు.
హైఅలర్ట్: కోస్తాలో వడగాల్పుల హెచ్చరిక - 7 రోజుల పాటు అత్యవసర ప్రణాళికలు
ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పీక్స్లోకి వెళ్లే అవకాశం- ఈసారి ముందుగానే 'నైరుతి' రాక : వాతావరణ శాఖ