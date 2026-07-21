కన్నేస్తారు - కాజేస్తారు - విశాఖలో రెచ్చిపోతున్న అక్రమార్కులు
దొంగ పత్రాలతో బురిడీ కొట్టిస్తున్నకేటుగాళ్లు - నిస్తేజంగా జిల్లా కమిటీ - డాక్యుమెంట్ల రద్దుకు వెనకడుగు ఎందుకంటూ విమర్శలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 2:28 PM IST
Visakhapatnam Land Mafia Grabbing Valuable Assets: విశాఖపట్నం జిల్లాలో విలువైన ఆస్తులు కొట్టేసేందుకు భూ మాఫియా అడ్డగోలు వ్యవహారాలు సాగిస్తోందని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఖాళీ స్థలాలకు దొంగ యజమానులు పుట్టుకొస్తున్నారు. వారికి సంబంధం లేని ఆస్తులకు యజమానులైపోతున్నారు. అందుకు పక్కాగా ఆధారాలు సృష్టిస్తున్నారు. బతికున్న వారు చనిపోయినట్లు, చనిపోయిన వ్యక్తులు బతికి ఉన్నట్లు మాయ చేస్తున్నారు. ఇంకొందరు ఏకంగా కుటుంబ సభ్యులనే మార్చేస్తున్నారు. వీటిపై ఉన్నతాధికారులకు తరచూ ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. అయినా కఠిన చర్యలు లేకపోవడంతో కొందరు ఆడిందే ఆటవుతోంది. జిల్లా స్థాయి కమిటీ ఈ అంశంపై దృష్టిసారించడం లేదన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి.
కన్నేశారో అంతే సంగతి: ఖాళీగా ఉన్న ఖరీదైన స్థలాలను భూమాఫియా తమ మధ్యవర్తుల సాయంతో గుర్తిస్తుంది. ఆ తర్వాత అసలు యజమానులు ఎవరో ఆరా తీస్తుంది. వారు స్థానికంగా ఉంటే ఒకలా లేకపోతే మరో వ్యూహం అమలు చేస్తారు. విదేశాలు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉంటే తండ్రి చనిపోయారని ఒక దరఖాస్తు తెరమీదికి తెస్తారు. అతనికి కూతుళ్లు, కుమారులు వీరేనంటూ ఆధారాలు పుట్టిస్తారు. ఆ తర్వాత సదరు ఆస్తి వారి పేరున రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలని కోరుతారు. ఆ మేరకు రిజిస్ట్రేషన్ జరిగిపోతుంది. ఇలా నగరంలో ఎన్నో జరిగాయి.
నకిలీ పత్రాలతో మస్కా: బతికున్న వ్యక్తులు చనిపోయినట్లు పత్రాలు సృష్టించి నరవలో ఆస్తి కొట్టేశారు. దీనిపై అప్పట్లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు అందింది. భీమిలి మండలంలో ఒక ఆస్తి విషయంలో కుటుంబ సభ్యుల ధ్రువీకరణ పత్రం నకిలీది పుట్టించి అధికారులను బోల్తా కొట్టించాలని చూశారు. నగరంలోని ఒక ఆస్తికి చెందిన యజమాని దిల్లీలో ఉన్నట్లు తెలుసుకొని అతని కుటుంబ సభ్యులమని కొందరు రిజిస్ట్రేషన్కు ప్రయత్నించారు. ఇద్దరు మహిళల్ని యజమాని కుమార్తెలుగా చూపించి నకిలీ విభజన పత్రాలతో మస్కా కొట్టించారు. మరో ఆస్తి విషయంలో సదరు యజమాని మృతి చెందినట్లు కుటుంబ సభ్యుల పేరుతో ఒకరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసేశారు. కొద్ది రోజులకు సదరు యజమాని తాను చనిపోలేదని గగ్గోలు పెట్టాల్సి వచ్చింది.
గోపాలపట్నం పరిధిలోని ఓ ప్రభుత్వ స్థలానికి తప్పుడు వివరాలతో ఓ సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసేశారు. రూ.5 కోట్ల విలువ చేసే ఆ స్థలానికి కొన్ని ఆధారాలు తమకు అనుకూలంగా సృష్టించారు. దీనిపై ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదులు అందడంతో లోతుగా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
చర్యలెక్కడా: తప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్లను రద్దు చేసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రిజిస్ట్రేషన్శాఖ చట్టంలో మార్పులు తెచ్చింది. జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పడిన కమిటీ నకిలీ డాక్యుమెంట్లను రద్దు చేసి చర్యలు తీసుకోవచ్చు. ఇది అమల్లోకి వచ్చి రోజులు గడిచినా ఇప్పటివరకు ఇంకా చర్యలు ఆరంభించలేదు. ఫిర్యాదులు ఆధారంగా సుమారు పదికిపైగా డాక్యుమెంట్లను రద్దు చేసేందుకు సిద్ధం చేశారు. వీటిపై కమిటీ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. నిర్ణయాలకు తాత్సారం జరుగుతోంది. దీంతో అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్లకు పాల్పడే వారు ఎక్కడా తగ్గడం లేదు.
'తప్పుడు వివరాలు, సర్వే నంబర్లు, మనుషులను మార్చి రిజిస్ట్రేషన్లకు పాల్పడితే అటువంటి మోసగాళ్ల మీద సివిల్ కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు క్రిమినల్ చర్యలకు ఆదేశిస్తాం. జిల్లాలో కొందరు నకిలీ పత్రాలతో రిజిస్ట్రేషన్లు చేశారు. అటువంటి వాటిని గుర్తించాం. త్వరలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం.' -ఉపేంద్ర, జిల్లా రిజిస్ట్రార్
ఫేక్ పత్రాలు సృష్టించి అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ - మాజీ స్పీకర్ తమ్మినేని సహా కుటుంబసభ్యులపై కేసు
బ్రాహ్మణి స్టీల్స్ భూముల బాగోతం - జగన్ అవినీతి సామ్రాజ్యానికి పునాది