విశాఖ వేదికగా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ - పదేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఇక్కడే ఐఎఫ్ఆర్-2026
వచ్చే నెల 15-20 తేదీల మధ్య నిర్వహణ - 61 దేశాలు హాజరయ్యే అవకాశం - ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ విక్రాంత్, దిల్లీ, విశాఖ, రాజ్పుత్, ఐఎన్ఎస్ నీలగిరి, శివాలిక్, బ్రహ్మపుత్ర, ఆర్నాలా మొదలగు యుద్ధనౌకలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 28, 2026 at 8:23 AM IST
International Fleet Review In Visakhapatnam : విశాఖ సాగరతీరం యుద్ధనౌకల పండగకు మరోసారి వేదికవుతోంది. దేశ చరిత్రలోనే మొదటి సారిగా ప్రపంచ దేశాలతో అంతర్జాతీయ యుద్ధనౌకల సమీక్ష (ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ-ఐఎఫ్ఆర్)ను 2016వ సంవత్సరంలో ఇక్కడే నిర్వహించారు. దాదాపు పది సంవత్సరాల తర్వాత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఐఎఫ్ఆర్-2026కు సాగరతీరం రెండోసారి ఆతిథ్యమిస్తోంది. ఫిబ్రవరి 15వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీల మధ్య ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు.
ఇదే సమయంలో మిలాన్ విన్యాసాలు కూడా జరగనున్నాయి. గతంలో ఐఎఫ్ఆర్లో సుమారు 51 దేశాల వరకు పాల్గొన్నాయి. ఈసారి దాదాపు 100కు పైగా దేశాలకు (చైనా, పాకిస్థాన్లకు ఆహ్వానాలు పంపలేదు) ఆహ్వానాలు పంపించగా, వాటిలో 61 దేశాలు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేందుకు అంగీకరించినట్లు గత సంవత్సరం నేవీ డే రోజు తూర్పు నౌకాదళ వైస్ అడ్మిరల్ సంజయ్ భల్లా తెలిపారు.
వివిధ దేశాలకు చెందిన 23 యుద్ధనౌకలు : రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్మును ఐఎఫ్ఆర్కు ఈఎన్సీ చీఫ్ వైస్ అడ్మిరల్ ఇప్పటికే ఆహ్వానించారు. ఈ ఫ్లీట్ రివ్యూలో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ విక్రాంత్, దిల్లీ, విశాఖ, రాజ్పుత్, ఐఎన్ఎస్ నీలగిరి, శివాలిక్, బ్రహ్మపుత్ర, ఆర్నాలా, తల్వార్ తరగతికి చెందిన స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో చేసిన యుద్ధ నౌకలు, అణు జలాంతర్గాములతో పాటు వివిధ దేశాలకు చెందిన సుమారు 23 యుద్ధనౌకలు కూడా పాల్గొననున్నాయి. అందుకు తగ్గట్లు సన్నద్ధత ఏర్పాట్లను పూర్తి చేస్తున్నారు.
ఏమిటీ ఫ్లీట్ రివ్యూ : మన దేశంలో ఉన్న అన్ని యుద్ధనౌకల శక్తి సామర్థ్యాలను ఒకచోట సమీక్షించడాన్నే ఫ్లీట్ రివ్యూ అంటారు. ప్రతి సంవత్సరం రాష్ట్రపతి ఆధ్వర్యంలో త్రివిధ దళాలకు ఈ సమీక్ష నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అనంతర కాలంలో సముద్ర రక్షణ రంగ సామర్థ్యాలు ప్రదర్శించడానికి, ఇతర దేశాల నౌకాదళాలతోనూ సంబంధాలు బలపర్చడానికి, అంతర్జాతీయ ప్లీట్ రివ్యూకు ఇది ఎదిగింది. మొదటగా విశాఖ వద్ద సాగరంలో ఇతర దేశ నౌకలపై ఆయా రక్షణ దళాలు నిల్చుని, వారి ముందుగా వెళుతున్న రాష్ట్రపతి నౌకకు సెల్యూట్ చేస్తూ గౌరవ వందనం చేస్తారు. ఆ తర్వాత వివిధ నౌకాదళాల శక్తి సామర్థ్యాలు, తాజా సాంకేతికతలపై ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహిస్తారు. ప్రపంచ దేశాల నుంచి వచ్చిన నావికా సిబ్బందితో బీచ్ రోడ్డులో ప్రత్యేక పరేడ్ను కూడా నిర్వహిస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి గౌరవ వందనం స్వీకరిస్తారు. భాగస్వామ్య దేశాల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా పలు కార్యక్రమాలు ఉంటాయి.
సముద్రాల ద్వారా ఏకమవుదామంటూ : ప్రపంచంలోని పలు దేశాల నౌకాదళాలను ఒకచోట చేర్చి సముద్ర భద్రత, సహకారం, స్థిరత్వం, సమన్వయాన్ని పెంపొందించడం ముఖ్య లక్ష్యంగా ఈ ఫ్లీట్ రివ్యూ ఉంటుంది. రెండోసారి విశాఖలో నిర్వహిస్తున్న ఫ్లీట్ రివ్యూకు 'యునైటెడ్ త్రూ ఓషన్స్' (సముద్రాల ద్వారా ఏకమవుదాం) అనే ప్రత్యేక థీమ్ను ఎంచుకున్నారు. తీరప్రాంత భద్రత, బ్లూ ఎకానమీ, కొత్త సాంకేతికత అనే అంశాలపై ఫ్లీట్ రివ్యూలో చర్చించనున్నారు. అంతర్జాతీయ ఫ్లీట్ రివ్యూ కోసం నేవీ వర్గాలు ఇటీవల ఓ ప్రచార వీడియోను కూడా విడుదల చేశాయి. ఫ్లీట్ రివ్యూ తర్వాత మిలాన్(బహుళ దేశాల నౌకాదళ విన్యాసాలు) కూడా ఉంటుంది. ఈ వేడుకలను సైతం ఫిబ్రవరి 19వ తేదీన ఆర్కే బీచ్ వేదికగా నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది.
విశాఖలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇమిగ్రేషన్ కార్యాలయం - కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు
విశాఖలో విజయవంతమైన తేలియాడే సోలార్ ప్లాంట్లు - నీటిపైనే కరెంటు తయారీ!