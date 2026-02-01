ETV Bharat / state

జాబ్​ చేస్తూనే రోజుకు 6-7 గంటలపాటు కష్టం - గ్రూప్​-1లో జాబ్​

రెండో ప్రయత్నంలో గ్రూప్‌-1 కొలువు సాధించిన మాధవ్‌ - సాఫ్ట్‌వేర్‌ కొలువు చేస్తూనే గ్రూప్‌-1 పరీక్షలో విజయం - పరీక్షలకు ఎలా సన్నద్ధమవ్వాలి, ఇంటర్వ్యూను ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలుసుకొని ఆ దిశగానే ప్రయత్నం

Group-1 Ranker Madhav Success Story
Group-1 Ranker Madhav Success Story (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Group-1 Ranker Madhav Success Story : జీవితంలో ఎదురైన సవాళ్లకి, ఓటమికి నిరాశ చెందకుండా మరింత పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకుసాగి విజయం సాధించాడు విశాఖపట్నానికి చెందిన ఈ యువకుడు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించి పేదలకు సేవ చేయాలన్న సంకల్పంతో, లక్ష్యంతో సాఫ్ట్‌వేర్‌ కొలువు చేస్తూనే, రోజూ సుమారు 6 నుంచి 7 గంటలపాటు కష్టపడి చదివి గ్రూప్‌-1 ఫలితాల్లో అనుకున్నది సాధించాడు నరసింహనగర్‌లోని చాణక్య టవర్స్‌లో నివాసముంటున్న లెక్కల మాధవ్‌(27). తన విజయ ప్రస్థానాన్ని ఇలా పంచుకున్నారు.

గతంలో ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లి: 'ప్రస్తుతం సబ్బవరం ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో అమ్మ శ్రీదేవి జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌గా పని చేస్తున్నారు. అమ్మే నాకు ఆదర్శం. నాన్న వెంకటరావు నాకు చేదోడువాదోడుగా ఉండేవారు. నాకు కొద్దిగా ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి అమ్మ ఉద్యోగానికి వెళ్లడాన్ని తరచూ ఇంట్లో ఉండి చూస్తుండేవాడిని. నేను కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలోనే స్థిరపడాలని అమ్మానాన్న కోరుకునేవారు. ఆ దిశగానే చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చదివాను. బీటెక్‌ ఐఐటీ పాలక్కడ్‌(కేరళ)లో, ఎంటెక్‌ ఐఐటీ దిల్లీలో పూర్తి చేశాను. ప్రస్తుతం బెంగళూరులో ఉన్న ఒక ప్రముఖ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాను.

గతంలో ఒకసారి గ్రూప్‌-1 పరీక్ష రాసి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లాను. అప్పుడు కొద్దిలో ఉద్యోగం చేజారింది. ఎలాగైనా సాధించాలనే పట్టుదలతో ఈసారి చదివాను. ఓ వైపు సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేస్తూనే ప్రతిరోజూ 6 నుంచి 7 గంటల పాటు చదువుపై దృష్టి సారించాను. గత అనుభవం ఈసారి పరీక్షలో బాగా ఉపయోగపడింది. పరీక్షలకు ఎలా సన్నద్ధమవ్వాలి, ఇంటర్వ్యూను ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలుసుకొని ఆ దిశగానే ప్రయత్నం చేశాను. అలా ప్రయత్నం చేయడంతో రాష్ట్ర పన్ను శాఖలో అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌గా ఉద్యోగం సాధించాను' అని లెక్కల మాధవ్‌ తెలిపారు.

సివిల్స్‌ సాధనే లక్ష్యం: గతసారి నోటిఫికేషన్​లో ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లి ఉద్యోగం రాకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు చాలా బాధపడ్డారని మాధవ్​ పేర్కొన్నారు. ఈ సారి ఎలాగైనా గ్రూప్‌-1 సాధించి వారి కళ్లల్లో ఆనందం చూడాలని పట్టుదలతో చదివానని తెలిపారు. మెయిన్స్‌లో ఉత్తీర్ణత అవడంతో ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్‌ కోసం హైదరాబాద్‌ వెళ్లి సన్నద్ధమయ్యానని మాధవ్​ జోడించారు. ఆర్థిక రంగం గురించి లోతుగా తెలుసుకోవడంతో ఇంటర్వ్యూలో విజయం సాధించానని చెప్పారు. యూపీపీఎస్సీ రాసి సివిల్స్‌ సాధనే మాధవ్​ లక్ష్యమని వెల్లడించారు. ఈ ఉద్యోగం చేస్తూనే ఆ దిశగా మరింత గట్టిగా ప్రయత్నం చేసి, దానినీ అందుకుంటానన్న నమ్మకంతో ఉన్నానని మాధవ్​ పేర్కొన్నారు.

సివిల్స్‌ సాధనే లక్ష్యం :

"ఈ ఉద్యోగం సాధించడానికి అమ్మే నాకు ఆదర్శం. నాన్న కూడా ప్రతి విషయంలో నాకు చేదోడువాదోడుగా ఉండేవారు. ప్రతిరోజూ 6 నుంచి 7 గంటల పాటు చదివేవాడిని. గత అనుభవం ఈసారి పరీక్షలో బాగా ఉపయోగపడింది. వారి ప్రోత్సాహంతోనే నేను ఈ రోజు ఇంతటి విజయాన్ని సాధించాను. ఇంతటితో ఆగిపోకుండా యూపీపీఎస్సీ రాసి సివిల్స్‌ సాధనే మాధవ్​ లక్ష్యం" - లెక్కల మాధవ్‌

