ETV Bharat / state

విశాఖ గాజు వంతెనకు తొలిరోజు విశేష స్పందన - రూ.2 లక్షలకు పైగా ఆదాయం

మొదటి రోజు 1000 మంది సందర్శన - సముద్ర అందాలను వీక్షిస్తూ ఫొటోలు, వీడియోలు, సెల్ఫీలు దిగుతూ సందడి

Visakhapatnam Glass Bridge Receives Exceptional Response on First Day
Visakhapatnam Glass Bridge Receives Exceptional Response on First Day (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Glass Bridge in Visakhapatnam: విశాఖ పర్యాటక ముఖ చిత్రాన్ని మార్చేసేలా కైలాసగిరిపై ప్రతిష్ఠాత్మకంగా 'గ్లాస్ బ్రిడ్జి' నిర్మించారు. దీన్ని పీపీపీ విధానంలో సుమారు రూ.7 కోట్ల వ్యయంతో వీఎంఆర్డీఏ నిర్మించింది. ఈ అద్భుత కట్టడాన్ని సోమవారం ఘనంగా ప్రారంభించారు. ​ఈ సందర్భంగా నగరానికి వచ్చే పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతి కలిగిస్తుంది.

తొలిరోజు విశేష స్పందన: కైలాసగిరిపై ఏర్పాటు చేసిన గాజు వంతెనకు మొదటి రోజు విశేష స్పందన లభించింది. దేశంలోనే అతి పెద్ద తేలియాడే గాజు వంతెన కావడంతో నగర పరిధి నుంచే కాక చుట్టూ పక్కల జిల్లాలు అయిన విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, అన్నవరం ప్రాంతాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో పర్యాటకులు బారులు తీరారు. వంతెన చివరి ప్రాంతానికి చేరుకుని సముద్ర అందాలను వీక్షించారు. సెల్​ ఫోన్​లో ఫొటోలు, వీడియోలు, సెల్ఫీలు దిగుతూ సందడి సందడి చేశారు.

టికెట్​​ ఛార్జీలు ఇలా: ఈ గ్లాస్​ బ్రిడ్జి నుంచి బీచ్​ అందాలు, ప్రకృతి ఆస్వాదించాలనుకునే నేచర్​ లవర్స్​కు ఇది బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పవచ్చు. దీని టికెట్​ ఛార్జీలు విషయానికి వస్తే ఒకరికి రూ.250, దంపతులు ఒక కిడ్​కు రూ.650, ఫ్యామిలీ కాంబో కింద తల్లిదండ్రులు, ఇద్దరు పిల్లలకు రూ.800, గ్రూపు 10 మందికి మించి ఉంటే ఒక్కో టికెట్ రూ.200, ఫ్రెండ్స్ కాంబో ఐదుగురు ఉంటే ఒక్కో టికెట్ రూ.220గా నిర్ణయించారు.

ఈ బ్రిడ్జిపై ఒకేసారి సుమారు 100 మంది వరకు వెళ్లవచ్చు. కానీ సందర్శకుల భద్రత దృష్ట్యా ప్రస్తుతం ఒక దఫాలో 40 మందిని వంతెన పైకి పంపించారు. అక్కడి నుంచి 10 నిమిషాల పాటు ప్రకృతి అందాలు వీక్షించడానికి అవకాశం కల్పించారు. తొలి రోజు నిన్న (మంగళవారం) 1000 మంది సందర్శించారు. ఆదాయం రూ.2 లక్షలకు పైగా వచ్చిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

'ఈ గాజు వంతెనపై నడుస్తుంటే చాలా కొత్తగా అనిపించింది. గాలి వేగానికి ఊగుతూ కనిపించింది. ఆకాశంలో విహరిస్తుట్లుగా ఉంది. బ్రిడ్జి నుంచి సముద్రపు అందాలు, మేఘాలు , కొండలు చాలా బాగా కనిపించాయి. దాంతో మళ్లీ కుటుంబం అంతా కలిసి వస్తాం' కల్పన సందర్శకురాలు తెలిపారు.

మరింత పర్యాటక శోభ: 'న్యూస్​ పేపర్లు, సోషల్​ మీడియాల్లో చూసి స్నేహితుల మంతా వచ్చాం. వంతెన పై నుంచి చూస్తుంటే తీర అందాలు అద్భుతంగా కనిపించాయి. ఇది ఒక మధురానుభూతి. గాజు వంతెనతో విశాఖ నగరానికి మరింత పర్యాటక శోభ వస్తుందని భావిస్తున్నాం' డాక్టర్‌ బురిడి కల్యాణి తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.

తొలుత గాజు వంతెనపై నడుస్తుంటే కళ్లు తిరిగినట్లు అనిపించింది. మాలాగే చాలా మంది రావడంతో భయం పోయింది. ఎంతో ఉత్సాహం వచ్చింది. ఫొటోలు దిగి వాట్సప్, ఇన్‌స్టాగ్రాంలో పోస్టు చేసి స్నేహితులు, బంధువులతో పంచుకుంటామని విజయనగరం నుంచి వచ్చిన దంపతులు తన అనుభూతిని వ్యక్తం చేశారు.

అద్భుతమైన అనుభూతి - విశాఖలో గాజు బ్రిడ్జి ప్రారంభం

దేశంలోనే పొడవైన గాజు వంతెన - విశాఖలో డిసెంబర్​ 1న ప్రారంభం

TAGGED:

KAILASAGIRI GLASS SKYWALK BRIDGE
GLASS BRIDGE IN VISAKHAPATNAM
KAILASAGIRI GLASS BRIDGE
SKYWALK GLASS BRIDGE IN AP
GLASS BRIDGE IN VISAKHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.