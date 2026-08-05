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విశాఖ హార్బర్‌లో ఐస్‌ కొరత - వేటకు కష్టమవుతుందని మత్స్యకారుల ఆవేదన

ఐస్ కొరతతో చేపల వేటకు ఇబ్బందులు - ఈ ఏడాది అదనంగా హార్బర్‌కు వచ్చిన 200కి పైగా బోట్లు - అదనంగా లాంగ్‌లైన్ బోట్లు రావడంతో ఐస్ సమస్య - హార్బర్‌లోనే నిలిచిపోతున్న బోట్లు

Visakhapatnam fishing harbor ice shortage
Visakhapatnam fishing harbor ice shortage (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 8:40 AM IST

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Visakhapatnam fishing harbor ice shortage : వేలాది మంది గంగపుత్రులకు ఉపాధి కల్పించే విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ సంక్షోభంలో చిక్కుకుంది. కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరిగే ఈ హార్బర్‌లో సరిగ్గా వేట సీజన్‌లో ఐస్ కొరత ఏర్పడింది. సముద్రంలోకి వెళ్లే బోట్లకు సరిపడా ఐస్ లేక చేపలు పాడైపోతున్నాయని మత్స్యకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు విశాఖ హార్బర్‌లో ఈ ఐస్ కొరత ఎందుకు వస్తోంది? మత్స్యకారులకు జరుగుతున్న నష్టమేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

విశాఖ ఫిషింగ్ హార్బర్ తూర్పు తీరంలోనే అత్యంత కీలకమైన మత్స్య సంపద కేంద్రం. సముద్రంలో సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే మెకనైజ్డ్ బోట్లు సుమారు 700 నుంచి 800 వరకు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి. తీర ప్రాంతానికి దగ్గరగా వేట చేసే చిన్న బోట్లు కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అదనంగా ఈ ఏడాది మరో 200కి పైగా ఫిషింగ్ బోట్లు విశాఖ హార్బర్‌కు వచ్చాయి. దీంతో ఐస్ సమస్య వచ్చింది.

విశాఖ హార్బర్‌లో ఐస్‌ కొరత - వేటకు కష్టమవుతుందని మత్స్యకారుల ఆవేదన (ETV Bharat)

12 టన్నుల వరకు ఐస్‌ : చేపలు పాడవకుండా భద్రపరిచేందుకు ఐస్ అత్యంత కీలకం. సముద్రంలో సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే లాంగ్‌లైన్ బోట్లు 30 నుంచి 40 టన్నుల వరకు ఐస్‌ను తీసుకెళ్తాయి. అదే మెకనైజ్డ్ బోట్లు ఒక్కో వేట సాగించేందుకు 10 నుంచి 12 టన్నుల వరకు ఐస్‌ను తీసుకెళ్తాయి. విశాఖ హార్బర్‌లో తరచూ వేసవి కాలంలో లేదా కొత్త వేట సీజన్ ప్రారంభమైనప్పుడు తీవ్రమైన ఐస్ కొరత ఏర్పడుతుంటుంది.

ఈసారి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి లాంగ్‌లైన్ బోట్లు తెచ్చుకోవడంతో ఐస్ డిమాండ్ మరింత పెరిగి కొరత ఏర్పడింది. ఐస్ దొరకని కారణంగా అనేక బోట్లు సముద్ర వెలుపలికి వెళ్లలేక హార్బర్‌లోనే నిలిచిపోతున్నాయి. వేటలో పట్టిన చేపలు, రొయ్యలు, పీతలు నిల్వ ఉండక పాడైపోతుండడంతో నష్టం వాటిల్లుతోందని మత్స్యకార సంఘాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఐస్ కొరత కారణంగా కోల్‌కతా, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన మార్కెట్లకు చేపల సరఫరాలో అంతరాయం కలుగుతోందన్నారు.

"బోట్లకు సరిపడా ఐస్ లేక చేపలు పాడైపోతున్నాయి. ఐస్​ లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఈసారి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి లాంగ్‌లైన్ బోట్లు తెచ్చారు. అందుకే ఐస్ డిమాండ్ మరింత పెరిగింది. ఐస్ దొరకని కారణంగా కొన్ని బోట్లు హార్బర్‌లోనే నిలిచిపోతున్నాయి. కోల్‌కతా, చెన్నై, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన మార్కెట్లకు చేపల సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడుతోంది."-మత్స్యకారులు

హార్బర్‌లో తగినన్ని ఐస్ యూనిట్లు లేక బోట్ల యజమానులు, ట్రేడర్స్, ఎగుమతిదారులు కొంత నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. అధిక విద్యుత్ ఛార్జీలు, కమర్షియల్ లీజు రేట్లు ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కొత్త పెట్టుబడిదారులు ఐస్ ప్యాక్టరీల ఏర్పాటు ముందుకు రావడం లేదు.

"ఐస్​ కొరత చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దీనిపై ప్రభుత్వం కూడా స్పందించాలి. సబ్సిడీ ఇచ్చి రెండు, మూడు ప్లాంట్​లు వరకు పెంచాలి. అప్పుడే ఐస్​ కొరత లేకుండా ఉంటుంది."-నాగరాజు, ఫిషింగ్ హర్బర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్

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