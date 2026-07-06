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'గాలింపు చర్యలు వేగవంతం చేయాలి' - కంటైనర్ టర్మినల్ రహదారిలో మత్స్యకారుల ధర్నా

గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం కొనసాగుతున్న గాలింపు - ధర్నా చేస్తున్న మత్స్యకార కుటుంబాలు -ఆందోళన చెందవద్దని ధైర్యం చెప్పిన ఆర్డీవో దిలీప్ చక్రవర్తి

Visakhapatnam Fishermen Missing Update
Visakhapatnam Fishermen Missing Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 3:58 PM IST

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Visakhapatnam Fishermen Missing Update : ఈ నెల 1న విశాఖపట్నం ఫిషింగ్ హార్బర్ నుంచి బయలుదేరిన ఏడుగురు మత్స్యకారులు గల్లంతయ్యారు. వారి కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. కోస్ట్ గార్డ్ ప్రాంతీయ కార్యకలాపాల కేంద్రం పర్యవేక్షణలో, ICGS కనకలత బారువా, ICGS వీర నౌకలతో పాటు మూడు హెలికాప్టర్లు, అత్యాధునిక ఈ-నిఘా (e-surveillance) సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఆ ప్రాంతంలో క్షుణ్ణంగా గాలింపు చేపడుతున్నారు. ఆదివారం ఆ బోటు సిబ్బందిలో ఒకరైన కారి చిన్నను రక్షణ బృందం విజయవంతంగా కాపాడింది. అతను అందించిన సమాచారం ఆధారంగా, మిగిలిన ఆరుగురి కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది.

ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ గోపీనాథ్ జెట్టి స్వయంగా ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ ప్రాంతీయ కార్యకలాపాల కేంద్రానికి వచ్చి గాలింపు, రక్షణ చర్యలను సమీక్షించారు. మరోవైపు, ఘటన జరిగి రెండు రోజులు గడిచినా తమ వారి ఆచూకీ లభించకపోవడంతో మత్స్యకారుల కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆవేదనలో ఉన్నారు. గల్లంతైన వారిని కనుగొనేందుకు ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వారు నిరసన చేపట్టారు. తమ వారిని రక్షించేందుకు గాలింపు చర్యలను వేగవంతం చేయాలని కోరుతూ, ఫిషింగ్ హార్బర్‌లోని కంటైనర్ టెర్మినల్‌కు వెళ్లే రహదారిపై కుటుంబ సభ్యులు నిరసన తెలుపుతున్నారు.

నిరసన తెలుపుతున్న కుటుంబ సభ్యులతో ఆర్డీవో (RDO) దిలీప్ చక్రవర్తి మాట్లాడారు. కోస్ట్ గార్డ్ , నేవీ చేపడుతున్న గాలింపు చర్యల గురించి వారికి వివరించిన ఆయన, ప్రభుత్వం అన్ని అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటోందని హామీ ఇచ్చారు. ఆందోళన చెందవద్దని బాధిత కుటుంబాలకు వారు భరోసా కల్పించారు.

కుటుంబ సభ్యుల ఆవేదన : ప్రభుత్వం లేదా యూనియన్ కార్యాలయం నుంచి తమకు ఎటువంటి సహాయం గానీ, సహకారం గానీ అందడం లేదని మత్స్యకారుల కుటుంబ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమకు న్యాయం జరగలేదనే భావనతోనే తాము అక్కడ నిరసన తెలపడానికి వచ్చామని చెప్పారు. సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ, వాటికి సంబంధించిన ఎటువంటి సమాచారం తమకు అందడం లేదని పేర్కొన్నారు.

గల్లంతైన వారి కుటుంబాలన్నీ వారిపైనే ఆధారపడి జీవించేవని వారు వివరించారు. సానుభూతి తెలపడానికి అందరూ ముందుకు వస్తున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవమైన సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నట్లు ఎక్కడా కనిపించడం లేదని విమర్శించారు. ఈ ఘటన గురించి తెలిసిన వెంటనే, తమ దగ్గర ఉన్న తెప్పల సహాయంతో కొంత దూరం వరకు గాలించామని, కానీ ఫలితం లేకపోయిందని అన్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి, తగిన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని వారు కోరారు.

"ప్రభుత్వం లేదా యూనియన్ కార్యాలయం నుంచి మాకు ఎటువంటి సహాయం గానీ, సహకారం గానీ అందడం లేదు. మాకు న్యాయం జరగలేదనే భావనతోనే మేము ఇక్కడ నిరసన తెలపడానికి వచ్చాం. సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయని వారు చెబుతున్నప్పటికీ, వాటికి సంబంధించిన ఎటువంటి సమాచారం మాకు అందడం లేదు. గల్లంతైన వారి కుటుంబాలన్నీ వారిపైనే ఆధారపడి జీవించేవి. సానుభూతి తెలపడానికి అందరూ ముందుకు వస్తున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవమైన సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నట్లు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. ఈ ఘటన గురించి తెలిసిన వెంటనే, మా దగ్గర ఉన్న తెప్పల సహాయంతో కొంత దూరం వరకు గాలించాం. కానీ ఫలితం లేకపోయింది. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి, తగిన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని మేము కోరుతున్నాం." -బాధిత కుటుంబ సభ్యులు

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మత్స్యకార కుటుంబసభ్యులు
VISAKHAPATNAM FISHERMEN MISSING

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