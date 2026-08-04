నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్తో సైబర్ కేటుగాళ్ల వల - రూ.52 లక్షలు స్వాహా - ముగ్గురు ఏజెంట్లు అరెస్ట్
విశాఖపట్నం కేంద్రంగా సైబర్ మోసం - అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులమంటూ బురిడీ - నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్ ద్వారా రూ.52.16 లక్షల దోపిడీ - హైదరాబాద్కు చెందిన ముగ్గురు నిందితుల అరెస్ట్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 6:38 PM IST
Visakhapatnam Fake Trading App Scam : ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్, భారీ లాభాల పేరుతో అమాయకులే లక్ష్యంగా చెలరేగుతున్న అంతర్జాతీయ సైబర్ నేరగాళ్ల ముఠా గుట్టును విశాఖ సిటీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు రట్టు చేశారు. నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్ ద్వారా ఏకంగా రూ.52.16 లక్షలు కాజేసిన ఘటనలో ముగ్గురు నిందితులను సోమవారం అరెస్టు చేశారు. ఈ అంతర్జాతీయ ముఠా మూలాలు దుబాయ్లో ఉన్నట్లు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడైంది.
అసలు మోసం జరిగిందిలా : విశాఖ నగరంలోని ఓ విద్యాసంస్థలో పని చేస్తున్న లైబ్రేరియన్ను సైబర్ నేరగాళ్లు టార్గెట్ చేశారు. మొదట ఆయనకు వాట్సప్ ద్వారా మెసేజ్లు పంపారు. తాము అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులమని నమ్మబలికారు. తమ సూచనల మేరకు పెట్టుబడులు పెడితే భారీ లాభాలు వస్తాయని ఆశ చూపారు. వారి మాటలు నమ్మిన బాధితుడితో 'స్టాల్టోరో ఇన్' అనే నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్ను మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేయించారు.
రూ.51 లక్షలకు టోకరా : మొదట్లో బాధితుడు చిన్నమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాడు. ఆ యాప్లో భారీగా లాభాలు వస్తున్నట్లు నకిలీ లెక్కలు చూపించారు. దీంతో బాధితుడికి వారిపై పూర్తి విశ్వాసం ఏర్పడింది. ఇదే అదనుగా భావించిన కేటుగాళ్లు, ఐపీఓలు, షేర్ల పేరుతో మరింత పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టించారు. ఇలా దశలవారీగా బాధితుడి నుంచి రూ.51,25,000 వసూలు చేసి చివరకు నిలువునా మోసం చేశారు. ఇదే తరహాలో నగరానికే చెందిన మరో బాధితుడిని కూడా బురిడీ కొట్టించి రూ.91,500 కాజేశారు. మొత్తం ఇద్దరు బాధితుల నుంచి రూ.52,16,500 కొల్లగొట్టారు.
రంగంలోకి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు : తాము మోసపోయామని గ్రహించిన బాధితులు వెంటనే విశాఖ సిటీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. ఫిర్యాదు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. సాంకేతిక ఆధారాలు, బ్యాంక్ లావాదేవీలను నిశితంగా విశ్లేషించారు. బాధితుల ఖాతాల నుంచి బదిలీ అయిన డబ్బులు ఏయే ఖాతాలకు వెళ్లాయన్న దానిపై ఆరా తీశారు. కేవైసీ వివరాలు, మొబైల్ టవర్ లొకేషన్ల ఆధారంగా నిందితులు హైదరాబాద్లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
హైదరాబాద్లో అరెస్ట్ : పక్కా సమాచారంతో హైదరాబాద్ చేరుకున్న పోలీసులు ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్టయిన వారిలో సయ్యద్ ఆలీ అబ్బాస్ హుస్సేన్ జాఫ్రీ, షేక్ యూసఫ్, జాకీర్ హుస్సేన్ ఉన్నారు. వీరంతా దుబాయ్లో తలదాచుకున్న ప్రధాన నిందితులు ఫయాజ్, సులేమాన్ తదితరుల సూచనల మేరకు పని చేస్తున్నట్లు విచారణలో తేలింది. భారీగా కమీషన్ వస్తుందన్న ఆశతో వీరు తమ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల బ్యాంక్ ఖాతాలను సేకరించి ముఠాకు అందించారు. ఆ ఖాతాల్లో పడిన సైబర్ మోసాల డబ్బును నగదుగా మార్చారు. అనంతరం యూపీఐ, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, హవాలా మార్గాల ద్వారా విదేశాల్లో ఉన్న ప్రధాన నిందితులకు ఆ నిధులను తరలించినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
14 రోజుల రిమాండ్ : పట్టుబడిన ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరిచారు. న్యాయమూర్తి వారికి 14 రోజుల పాటు రిమాండ్ విధించారు. పరారీలో ఉన్న దుబాయ్ నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సైబర్ మోసగాళ్ల పట్ల, ముఖ్యంగా వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ ద్వారా వచ్చే లింకులు, ట్రేడింగ్ యాప్ల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. తెలియని యాప్లలో పెట్టుబడులు పెట్టి మోసపోవద్దని సూచించారు.
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