పరిశ్రమల్లో ప్రమాదాలకు చెక్ - విశాఖ యువ ఇంజినీర్ అద్భుత ఆవిష్కరణ
పరిశ్రమల్లో జరిగే ప్రమాదాలు ఎంతోమంది కార్మికుల ప్రాణాలను బలిగొనడంతో పాటు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగులుస్తున్నాయి. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేలా విశాఖకు చెందిన యువ ఇంజినీర్ ఒక అద్భుతమైన సాంకేతికతను రూపొందించాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 7:23 PM IST
Science Minds 360 IoT Device YUVA Story : పరిశ్రమల్లో జరిగే ప్రమాదాలు ఎంతోమంది కార్మికుల ప్రాణాలను బలిగొనడంతో పాటు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగులుస్తున్నాయి. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టేలా విశాఖకు చెందిన యువ ఇంజినీర్ ఒక అద్భుతమైన సాంకేతికతను రూపొందించాడు. పారిశ్రామిక భద్రత కోసం "సైన్స్ మైండ్స్ 360" IOT పరికరాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చాడు. మరి అది ఎలా పని చేస్తోంది.? ఈ ఆవిష్కరణ వెనక ఉన్న పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కేవలం సాంకేతికతను రూపొందించడమే కాదు, జాతీయ స్థాయిలోనూ మంచి గుర్తింపు పొందాడీ యువ ఇంజినీర్. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ నిర్వహించిన హ్యాకథాన్లో రన్నరప్గా నిలిచి దిల్లీ వేదికగా ఇంటర్నేషనల్ అచీవర్స్ కాన్ఫరెన్స్ వారి ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇండియన్ కంపెనీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. అంతేకాదు AI-పవర్డ్ ఇంటెలిజెంట్ బిజినెస్ సొల్యూ షన్స్ కేటగిరీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొంది దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.
ఓ స్ఫూర్తి పాఠం : శ్రీకాకుళం జిల్లా చెట్లతాండ్ర అనే మారుమూల గ్రామానికి చెందిన మోహన్ రావు జర్నీ నేటి యువ ఇంజినీర్లకు ఓ స్ఫూర్తి పాఠం. విశాఖ కేంద్రంగా AI స్మార్ట్ లైవ్ సొల్యూషన్స్ సంస్థకు శ్రీకారం చుట్టాడు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ఏఐపై పీహెచ్డీ చేసే అవకాశం వచ్చినప్పటికీ ఒక స్టార్టప్ స్థాపించి యువతకు ఉపాధి కల్పించాలని సంకల్పించాడు. 12 ఏళ్ల సుదీర్ఘ డేటా సైన్స్ అనుభవంతో ఇండస్ట్రియల్ రంగంలోని సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని బలంగా నిర్ణయించుకున్నాడు.
సాధారణంగా పరిశ్రమల్లో కంప్రెసర్లు, బాయిలర్లు, రియాక్టర్లు, చిల్లర్లు, నైట్రోజన్ ప్లాంట్లు, ఇలా ఎన్నో నిరంతరం పని చేస్తుంటాయి. మనిషికి స్మార్ట్వాచ్ ఆరోగ్యాన్ని పసిగట్టినట్లే ప్రతి యంత్రానికి ఒక సెన్సార్, IOT గేట్వేను అనుసంధానిస్తే ఎలా ఉంటుందన్న ఆలోచనే సైన్స్ మైండ్ 360 ఆవిర్భావానికి ప్రధాన బీజం వేసింది. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్, AI రంగాల్లో ఆగ్రగామిగా నిలవాలనే తపనతో పని చేస్తున్నానని చెబుతున్నాడు మోహన్రావు.
"ఇండస్ట్రీ ప్రెడిక్టివ్ సేఫ్టీ హ్యాకథాన్లో పాల్గొని, మా కంపెనీ తరఫున ఐఓటీ గేట్వేను తయారు చేశాం. పరిశ్రమల్లోని కంప్రెషర్, బాయిలర్, రియాక్టర్స్ వంటి యంత్రాల ఆరోగ్య పరిస్థితిని స్మార్ట్ వాచ్ తరహాలో సెన్సార్ల ద్వారా పర్యవేక్షించి, బ్రేక్ డౌన్ను ముందుగానే గుర్తించే 'ప్రెడిక్టివ్ మెయింటెనెన్స్' సొల్యూషన్ నిర్మించాం. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ హ్యాకథాన్లో రన్నరప్గా నిలిచాం. 'గో ఏపీ' హ్యాకథాన్ ద్వారా మా కంపెనీ (ఏఐ స్మార్ట్ లైవ్ సొల్యూషన్స్) వెండర్గా ఎంపికైంది. ఉత్తరాంధ్ర సెజ్లలో (పరవాడ, పైడిభీమవరం, అచ్యుతాపురం) జరిగే ప్రమాదాలను ముందుగానే పసిగట్టి అప్రమత్తం చేయడం ద్వారా కార్మికుల ప్రాణాలు కాపాడవచ్చని ఈ పరికరాన్ని రూపొందించాం." -మోహన్ రావు, ఏఐ స్మార్ట్ లైవ్ సొల్యూషన్స్ అధినేత
మంచి అవకాశాలు : ఈ స్టార్టప్ ప్రయాణం కేవలం ఆలోచనతో ఆగిపోలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి చెందిన రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ద్వారా ఈ టీంకి మంచి అవకాశాలు వచ్చాయి. గో ఏపీ అక్రిడిటెడ్ వెండర్గా ఎంపికైన ఈ సంస్థ, విశాఖ, పరవాడ, పైడి భీమవరం, అచ్యుతాపురం వంటి ప్రముఖ SEZలలోని పరిశ్రమలకు సేవలు విస్తరిస్తోంది. లారెస్ ల్యాబ్స్లో ఈ డివైస్ను విజయవంతంగా ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కింద అమలు చేసి దాని విధులు నిర్వహించేలా చేస్తున్నారు.
ఈ యువ టెక్నాలజీ స్టార్టప్ ప్రయాణం ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయికి ఎదిగింది. హ్యాకథాన్లో రన్నరప్గా నిలవడమే కాకుండా, దిల్లీ వేదికగా నేషనల్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, నేషన ల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిలేషన్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన కాన్ఫరెన్స్లో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డును సొంతం చేసుకుంది. డిజిటల్ డేటా, IOT విధానాలే యువ పారిశ్రామికవేత్తలకు అసలైన స్ఫూర్తి అని చెబుతున్నాడు మోహన్ రావు.
ఇండస్ట్రీలోని వివిధ సెన్సార్ల నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ పిన్స్ను RS 485 USB కన్వర్టర్ ద్వారా గేట్వేకి కనెక్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడి నుంచి ప్రతి 15 సెకండ్లకు ఒకసారి డిజిటల్ డేటాను క్షుణ్ణంగా సేకరిస్తుంది. ఈ మెుత్తం ప్రాసెస్ కోసం టైమ్ స్కేల్ డీబీ, కాఫ్కా వంటి అధునాతన బ్యాకెండ్ టెక్నాలజీలను ఉపయోగించారు. డేటాబేస్కి చేరిన సమాచారాన్ని మిషన్ లెర్నింగ్ పైప్లైన్స్ ద్వారా విశ్లేషిస్తుంటామని చెబుతున్నారీ మోహన్ రావు బృందం.
"పరిశ్రమలో ఏదైనా రిస్క్ ఉంటే అడ్మిన్ ప్యానల్ డ్యాష్బోర్డ్లో ముందుగానే అలర్ట్ వస్తుంది. ఐఓటీ ద్వారా ప్రతి 15 సెకన్లకు ఒకసారి డేటాను పంపుతుంటాం. ప్లాంట్ స్థితి 0-20 మధ్య ఉంటే సురక్షితం. 20-40కి చేరితే వార్నింగ్, 40-100 మధ్య ఉంటే అత్యవసర పరిస్థితిగా పరిగణిస్తాం. ప్రమాద తీవ్రత ఉన్నప్పుడు క్షణాల్లో వాట్సాప్, ఎస్ఎంఎస్ లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా అలర్ట్స్ పంపిస్తాం. 'సెన్స్ మైండ్స్ 360' అనేది ఒక గ్యాస్ అనలైజర్ ఫార్ములా. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలను నివారించేందుకు ఇది ముందుగానే ప్రమాదాలను పసిగట్టి హెచ్చరిస్తుంది."-ఈశ్వర్, ఐవోటీ ఇంజినీర్మణికంఠ, ఐవోటీ డేటా ఇంజినీర్
నేరుగా అడిగి తెలుసుకునేలా : సాంకేతికతకు తగట్టుగానే ఫ్రంట్-ఎండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అత్యంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా రూపొందించారీ బృందం. GMR ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి చెందిన ఇంటర్న్షిప్ యువ నిపుణులు దీనికి UI, UX డిజైనర్లుగా వ్యవహరించారు. అడ్మిన్ ప్యానెల్ కంప్లీట్ కంప్రెసర్లు, గ్యాస్ రీడింగ్స్, అలర్ట్ సిస్టమ్స్ను స్పష్టంగా చూపించేలా దీన్ని ఆవిష్కరించారు. అంతేకాదు ఇందుల్లో ప్రత్యేకంగా కో-పైలట్ ఫీచర్నూ జోడించారు. పరిశ్రమలో ఎక్కడైనా సమస్య తలెత్తతే ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చాయనేది చాట్బాట్ రూపంలో నేరుగా అడిగి తెలుసుకునేలా దీన్ని రూపొందించారు.
భవిష్యత్తులో ఇండస్ట్రీ 4.0 నుంచి ఇండస్ట్రీ 5.0 వైపు అడుగులు వేస్తూ రోబోటిక్స్ ద్వారా మనిషి ప్రమేయం లేకుండా విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసేలా టెక్నాలజీని జోడించి బృహత్తర లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తుతోందీ బృందం. గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి, అంకితభావంతో కష్టపడితే ఏ రంగంలోనైనా తిరుగులేని విజయం సాధించవచ్చని నిరూపించారు.
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