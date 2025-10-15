సాగర తీరానికి క్యూ కట్టిన ఐటీ కంపెనీలు -16 నెలల్లో రూ.6.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు
డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటులో విశాఖకు దిగ్గజ సంస్థల కాక - ఇప్పటికే ఒప్పందాలు పూర్తి - పదింతలు పెరగనున్న ఉపాధి అవకాశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 7:47 AM IST
Visakhapatnam Emerging as Hub for Large Scale it and Data Centre Investments : రాష్టంలో విశాఖపట్నం కేంద్రంగా భారీగా పెట్టుబడులు తరలి వస్తున్నాయి. ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీలు క్యూ కడుతున్నాయి. నగరం డేటా సెంటర్ హబ్గా ఎదుగుతోంది. రూ.1.35 లక్షల కోట్లతో ఆర్సెలార్ మిత్తల్ ఉక్కు పరిశ్రమ, క్యాప్టివ్ పోర్టులను అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. ఎన్టీపీసీ రూ.1.80 లక్షల కోట్లతో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ హబ్ ఏర్పాటు చేయనుంది. రాంబిల్లిలో న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్ బేస్, భోగాపురం విమానాశ్రయం, మూలపేట పోర్టు, జీఎంఆర్ యూనివర్సిటీ, ఫార్మా పార్కు, స్టార్ హోటల్స్, మాస్టర్ప్లాన్ రోడ్లు, ఫ్లైఓవర్లు, కోస్టల్ కారిడార్, రైల్వే జోన్, మెట్రో ఇలా ఎన్నో వైవిధ్యమైన ప్రాజెక్టులతో విశాఖ ప్రగతి బహుముఖాలుగా విస్తరిస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 16 నెలల్లో విశాఖ పరిధిలో రూ.6.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు తీసుకురావడం విశేషం. ఇప్పటికే ఒప్పందాలు, భూకేటాయింపులు పూర్తైన సంస్థలు కార్యకలాపాల ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతున్నాయి.
మన దేశంలోనే- మన డేటా : ఇంటర్నెట్లో ఉన్న అన్ని వెబ్సైట్లు, యాప్స్, వీడియోలు, సోషల్ మీడియా సమాచారం నిల్వ చేసేందుకు డేటా సెంటర్లను ఉపయోగిస్తారు. ఒకే చోట పెద్ద మొత్తంలో డేటా భద్రపరిచి, ప్రాసెస్, పంపిణీ చేయడానికి ఉపయోగించే ప్రత్యేక కేంద్రాలనే డేటా సెంటర్లు అంటారు. ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా, మెటా, క్లౌడ్ సర్వీసులు తమ డేటాను అమెరికాలో నిల్వ చేశాయి. మన డేటా వేరే దేశాల్లో ఉండకూడదని తాజాగా భారత ప్రభుత్వం కొత్తగా నిబంధన తెచ్చింది. దీంతో ఇండియాలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు అనివార్యమైంది. వీటిని అనుసంధానించేందుకు సబ్మెరైన్ కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్లు తప్పనిసరి. ఈ సీఎల్ఎస్ స్టేషన్లకు వచ్చే ఇన్కమింగ్, అవుట్ గోయింగ్ డేటాను సాంకేతిక నిపుణులు పర్యవేక్షిస్తారు. కేంద్రం అనుమతితో సీఎల్ఎస్ వద్ద డేటా సెంటర్లను అనుసంధానించి రాష్ట్రాలకు, విదేశాలకు పంపుతారు. ఈ ప్రక్రియను ‘డిజిటల్ ప్లంబింగ్’గా పిలుస్తారు. తాజాగా విశాఖలో భూమిపూజ చేసిన కేబుల్ ల్యాండింగ్ సెంటర్లో సిఫీ సంస్థ ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతులన్నీ రావాలంటే మరో మూణ్నెల్లు పట్టనుంది. సిఫీ ల్యాండింగ్ స్టేషన్ పూర్తిచేస్తే అది వాడుకుని గూగుల్, మెటా కంపెనీలు డేటా సెంటర్లను విశాఖలో ప్రారంభిస్తాయి.
తీర నగరమే ఎందుకంటే?: డేటా సెంటర్లకు కేంద్రంగా విశాఖను ఎంచుకోవడానికి ఐదు కారణాలున్నాయి. విశాఖలో సంస్థలకు 99 పైసలకే అనుకూల భూములు కేటాయిస్తున్నారు. డేటా సెంటర్లకు విద్యుత్, నీరు ఎక్కువగా అవసరం. రాష్ట్రంలో రెన్యువబుల్ ఎనర్జీకి విస్తృత అవకాశాలున్నాయి. కంపెనీలు ఏపీలో ఎక్కడైనా సొంతంగా సౌర, పవన విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసుకుంటే అక్కడి నుంచి గ్రిడ్ ద్వారా డేటా సెంటర్లకు యూనిట్ రూ.2కే అందుతుంది. కూలింగ్ ప్రక్రియకు అవసరమైన నీటిని పోలవరం నుంచి ఏలేరు రిజర్వాయర్ ద్వారా తీసుకోవడంతో పాటు పక్కనే ఉన్న సముద్ర జలాలను ఉపయోగించవచ్చు. గూగుల్, మెటా, టీసీఎస్ల డేటా సెంటర్లకు అవసరమైన హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ను సముద్ర మార్గంలో సింగపూర్, అమెరికా నుంచి విశాఖకు తీసుకురానున్నారు. ముఖ్యంగా సాంకేతిక మానవ వనరులకు కొరత లేదు.
ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడటం సంతోషంగా ఉంది: గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్
రానున్న ఐదేళ్లలో భారీగా ఐటీ ఉద్యోగాలు: వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఐటీ కంపెనీలకు ఇవ్వాల్సిన రాయితీలు, ప్రోత్సాహకాలను ఎగ్గొట్టారు. ఐబీఎం, హెచ్ఎస్బీసీ వంటి పెద్ద కంపెనీలు విశాఖను వదిలివెళ్లాయి. కూటమి ప్రభుత్వం కొత్తగా పాలసీలు, భారీగా రాయితీలు ప్రకటించడంతో దిగ్గజ ఐటీ సంస్థలు ముందుకొచ్చాయి. విశాఖ కేంద్రంగా రానున్న ఐదేళ్లలో భారీగా ఐటీ ఉద్యోగాలు కల్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ఇటీవల మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించారు.
పదింతలు పెరగనున్న పరోక్ష ఉపాధి: గూగుల్ అనుబంధ రైడెన్, అదానీ, టీసీఎస్, సిఫీ నాలుగు డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు అవుతుండగా వీటిలో ప్రత్యక్షంగా దొరికే ఉద్యోగాల కంటే పరోక్షంగా పది రెట్ల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. డేటా సెంటర్లను కేంద్రంగా చేసుకుని ఏఐ స్టార్టప్ కంపెనీలు, ఏఐ ఆధారిత సంస్థలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఈ డేటా కేంద్రాలు రెండు, మూడేళ్లలో సాకారమైతే హైస్పీడ్ కంప్యూటింగ్, యానిమేషన్, గేమింగ్, ఏఐ క్లౌడ్, డేటా ఎనలటిక్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు పెరగనున్నాయి.
విశాఖకు ఐటీ కంపెనీలను రప్పించడానికి మంత్రి లోకేశ్ అద్భుతంగా కృషి చేస్తున్నారని రుషికొండ ఐటీ హిల్స్ అసోసియేషన్ ఉపాధ్యక్షుడు ఒ.నరేశ్కుమార్ తెలుపుతున్నారు. డేటా సెంటర్లు ఇక్కడే ఉంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ (ఏఐ) ఆధారిత స్టార్టప్స్ ఎక్కువగా వస్తాయని వివరిస్తున్నారు. హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్, హైస్పీడ్ కంప్యూటింగ్ ఉండటం వల్ల 10 నుంచి వంద రెట్లు ఉపాధి కల్పించే హై టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చే అవకాశముందని ఆయన పేర్కొన్నారు.