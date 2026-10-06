విశాఖ నేవీలో 'హనీట్రాప్' కలకలం - పాక్ మహిళా ఏజెంట్ వలలో చిక్కిన సైలర్ అరెస్టు
తూర్పు నౌకాదళ కమాండ్లో హనీట్రాప్ వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది. పాకిస్థాన్ మహిళా ఏజెంట్ వలలో పడిన ఓ సైలర్, దేశ భద్రతకు సంబంధించిన సున్నితమైన సమాచారాన్ని శత్రుదేశానికి చేరవేసినట్లు నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:04 AM IST
Indian Navy Sailor Honey Trap in Vizag : దేశ రక్షణ రంగానికి అత్యంత కీలకమైన తూర్పు నౌకాదళ ప్రధాన కేంద్రం (ఈఎన్సీ) నుంచి రహస్యాలు మళ్లీ సముద్రం దాటుతున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాలను ఆయుధంగా చేసుకుంటున్న శత్రుదేశాలు పకడ్బందీగా వలపు వల (హనీట్రాప్) విసురుతున్నాయి. తాజాగా ఈఎన్సీకి చెందిన ఓ ఉద్యోగి హనీట్రాప్లో చిక్కుకుని, పాకిస్థాన్కు దేశ భద్రతా సమాచారాన్ని చేరవేసిన ఉదంతం కలకలం సృష్టిస్తోంది.
బంగాల్కు చెందిన ప్రదీప్ ముఖర్జీ (31) 2014లో భారత నౌకాదళంలో చేరారు. ప్రస్తుతం విశాఖలోని తూర్పు నౌకాదళ ప్రధాన కార్యాలయంలో సైలర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. కొన్ని నెలల క్రితం సామాజిక మాధ్యమాల్లో అతనికి ఓ పాకిస్థాన్ మహిళా ఏజెంట్ పరిచయమైంది. ఆకర్షణీయమైన ఫొటోలతో కూడిన నకిలీ ప్రొఫైల్ ద్వారా అతన్ని బుట్టలో వేసుకుంది. ప్రదీప్తో ఆన్లైన్లో చాటింగ్ చేస్తూ ప్రేమాయణం సాగించింది. అతన్ని పూర్తిగా నమ్మించాక, మెల్లగా రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అడగటం ప్రారంభించింది.
విశాఖ నేవల్ బేస్ నుంచి యుద్ధనౌకలు, సబ్మెరైన్ల రాకపోకలు, అంతర్గత కార్యకలాపాల వివరాలను ప్రదీప్ ఆమెకు చేరవేసినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో అతని డిజిటల్ కార్యకలాపాలపై అనుమానం వచ్చిన ఏపీ పోలీస్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్, నౌకాదళ నిఘా వర్గాలు అతడిపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాయి. పక్కా ఆధారాలు సేకరించిన అనంతరం, ప్రదీప్ను ఇటీవల కోయంబత్తూరులో అరెస్టు చేశాయి.
నాడు ఆపరేషన్ 'డాల్ఫిన్ నోస్' : విశాఖ ఈఎన్సీ కేంద్రంగా గతంలో కూడా భారీ హనీట్రాప్ రాకెట్ బయటపడింది. పాకిస్థాన్ గూఢచర్య సంస్థ (ఐఎస్ఐ) ఏజెంట్లు పలువురు నేవీ ఉద్యోగులకు వల వేశారు. చాటింగ్, వీడియో కాల్స్ ద్వారా వారి నగ్న దృశ్యాలను రికార్డు చేసి బ్లాక్మెయిలింగ్కు దిగారు. భయపెట్టి యుద్ధనౌకలు, జలాంతర్గాముల కదలికలతో పాటు రక్షణ స్థావరాల లొకేషన్ల సమాచారాన్ని లాగారు. ఇందుకు ప్రతిఫలంగా హవాలా మార్గాల్లో సిబ్బందికి డబ్బులు చెల్లించారు.
ఈ కుట్రను ఛేదించేందుకు అప్పట్లో ఏపీ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ (సీఐ), సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఐబీ), నౌకాదళ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా 'ఆపరేషన్ డాల్ఫిన్ నోస్' చేపట్టాయి. రహస్యంగా సాగిన ఈ ఆపరేషన్లో విశాఖపట్నం, ముంబయి, కార్వార్ నేవల్ బేస్లకు చెందిన సిబ్బంది, హవాలా ఏజెంట్లు కలిపి మొత్తం 11 మందిని అరెస్టు చేశారు. అనంతరం ఈ కేసు విచారణను జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) చేపట్టింది.
మొబైల్ వాడకంపై కఠిన ఆంక్షలు : తాజాగా నేవీలో మరో హనీట్రాప్ ఘటన వెలుగుచూడటంతో కేంద్ర నిఘా సంస్థలు, నేవీ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగాలు ఉలిక్కిపడ్డాయి. సైలర్ ప్రదీప్ ముఖర్జీ, వ్యూహాత్మక ఆస్తులు, యుద్ధనౌకల సమాచారాన్ని శత్రుదేశానికి ఏ మేరకు చేరవేశాడన్న దానిపై లోతుగా విచారణ సాగిస్తున్నాయి. హవాలా లేదా డిజిటల్ రూపంలో ఏమైనా ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిగాయా? అనే కోణంలో ఆరా తీస్తున్నాయి. ఈ వ్యవహారంలో ప్రదీప్ ఒక్కడే ఉన్నాడా? లేక నేవీ బేస్కు చెందిన మరికొందరు సిబ్బంది కూడా పాక్ నకిలీ ఖాతాలతో చాటింగ్ చేస్తున్నారా? అని నిఘా వర్గాలు దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. విశాఖతో పాటు పలు కీలక స్థావరాల్లోని ఉద్యోగుల బ్యాంక్ ఖాతాలు, సోషల్ మీడియా అకౌంట్లపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాయి. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో నౌకాదళ సిబ్బంది మొబైల్ ఫోన్ల వాడకంపై నేవీ ఉన్నతాధికారులు కఠిన ఆంక్షలు విధించినట్లు తెలుస్తోంది.
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