ఇష్టం అభిరుచిగా, ఆ తర్వాత సాధనగా మార్చుకున్న వైద్యురాలు - 300కుపైగా ప్రదర్శనలు
నృత్యంలో రాణిస్తున్న డాక్టర్ దేదీప్య - 300కుపైగా ప్రదర్శనలు వరించిన అవార్డులు - కళపై ఉన్న ఇష్టంతో నాట్యం, జీవితంలో విడదీయలేని బంధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 2:49 PM IST
Doctor Dedeepya Rambhakta Performs Kuchipudi Dance : లక్ష్యాలను చేరుకోవాలనే పట్టుదల, దానికి కుటుంబ సభ్యుల కొండంత అండ తోడైతే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని విశాఖపట్నం అనకాపల్లి జిల్లాకు చెందిన మహిళా వైద్యురాలు నిరూపించారు. వృత్తిరీత్యా డాక్టర్ అయినప్పటికీ, భారతీయ నృత్యమైన కూచిపూడిపై ఉన్న మక్కువతో తన డ్రీమ్ను వదిలిపెట్టలేదు. కుటుంబం అందించిన ప్రోత్సాహం, చేసిన త్యాగాల వల్లే ఆమె వైద్యురాలిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే, నృత్య కళాకారిణిగా ఎన్నో అవార్డులను, ప్రశంసలను అందుకోగలిగారు
విధులు నిర్వర్తిస్తూనే కళ సొంతం : వైద్య వృత్తిలో ఎంతో బాధ్యతాయుతమైన పనిలో ఉన్నప్పటికీ, డాక్టర్ దేదీప్య రాంభక్త కూచిపూడి నృత్యంలో అద్భుతమైన ప్రతిభను కనబరుస్తున్నారు. ఆమె సింహాచలం ప్రాంతానికి చెందినవారు. ఆమె తల్లి డాక్టర్ పద్మశ్రీ, తండ్రి శ్రీనివాస్. ఆమె భర్త డాక్టర్ చందు వంశీకృష్ణ. నృత్యంపై ఆమెకు ఆసక్తి పాఠశాల రోజుల్లోనే మొదలైంది అప్పట్లో అది కేవలం ఆ కళారూపం పట్ల ఉన్న అభిమానం మాత్రమే.
కాలక్రమేణా ఆ ఆసక్తి ఒక గట్టి అభిరుచిగా, ఆపై నిబద్ధతతో కూడిన సాధనగా మారి, చివరికి ఆమె జీవితంలో విడదీయలేని భాగంగా మారింది. ఆమె చదువులోనూ రాణించారు. వైద్య విద్య కోసం గంటల తరబడి సమయం కేటాయించినప్పటికీ, నృత్య సాధన కోసం ప్రత్యేక సమయాన్ని తప్పనిసరిగా కేటాయించేవారు.
వివాహం, ఇద్దరు పిల్లలు కలిగిన తర్వాత కూడా దేదీప్య ఈ కళారూపానికి దూరమవ్వలేదు. ఆసుపత్రిలో రోగుల సంరక్షణపై దృష్టి సారించే ఆమె, వేదికపై అడుగుపెట్టినప్పుడు మాత్రం హావభావాలతో కూడిన నృత్యం (అభినయం) ద్వారా కథలను ఆవిష్కరించే కళాకారిణిగా మారిపోతారు. ఇప్పటివరకు ఆమె ముంబయి, దిల్లీ, చెన్నై, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో 300కు పైగా కూచిపూడి ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా వైద్య రంగానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలలో ఆమె నృత్య ప్రదర్శనలు ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
అందుకున్న పురస్కారాలు:
- సత్యభామ (2022)
- నాట్య శక్తి (2024)
- నాట్య మంజరి (2025)
వంటి పురస్కారాలు ఆమె కళా ప్రయాణంలో మైలురాళ్లుగా నిలిచాయి. 2025లో కళాభారతి ఆడిటోరియంలో ప్రదర్శించిన 'చెంచు లక్ష్మి' నృత్య నాటికలో 'చెంచు విష్ణువు' పాత్రను పోషించి ఆమె విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందడమే కాకుండా, 'నాట్య శ్రీ' పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకున్నారు. వైద్య వృత్తిలో ఆమె చేస్తున్న సేవలకు గుర్తింపుగా, ఈ జూన్లో దిల్లీలో 'ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్షన్ (ISAR) 2026 యూత్ ఐకాన్ అవార్డు'ను అందుకున్నారు. "మన కళారూపాలను తర్వాతి తరానికి అందించాలనే దృఢ సంకల్పంతో నేను కూచిపూడి సాధనను కొనసాగిస్తున్నాను" అని దేదీప్య పేర్కొన్నారు.
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