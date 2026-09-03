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డాక్టర్ టూ డ్యాన్సర్ - కూచిపూడిలో రాణిస్తున్న దేదీప్య

జాతీయస్థాయిలో 300 పైగా కూచిపూడి ప్రదర్శనలిచ్చిన దేదీప్య - నాట్యశ్రీ, నాట్య మంజరి, నాట్యశక్తి పురస్కారాలు సొంతం - దిల్లీలో ఇసార్-2026 యూత్ ఐకాన్ అవార్డు సొంతం - చిన్ననాటి నుంచే కూచిపూడిపై ఆసక్తి

Dedeepya Excelling in Kuchipudi
డాక్టర్ టూ డ్యాన్సర్ (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 4:59 PM IST

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Dedeepya Excelling in Kuchipudi : వైద్య విద్య అంటే తీరిక లేని సమయం, చదువు తప్ప మరో ధ్యాస ఉండదు అంటారు. కానీ ఆ అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, వృత్తిని బాధ్యతగా, ప్రవృత్తిని ఆసక్తిగా మలచుకుందా యువతి. ఓ వైపు డాక్టర్‌ చదువు కొనసాగిస్తూనే కూచిపూడిపై ఆసక్తితో జాతీయస్థాయిలో 300కు పైగా ప్రదర్శనలిచ్చింది. వైద్య వృత్తిలోనూ ప్రతిభను చాటుతూ దిల్లీలో ఇసార్-2026 యూత్ ఐకాన్ అవార్డు అందుకుంది. తనే విశాఖకు చెందిన దేదీప్య. ఆమె స్ఫూర్తిదాయక కథనం ఇది.

కూచిపూడిలో రాణిస్తున్న దేదీప్య (ETV)

ఈమె దేదీప్య. విశాఖపట్నం సింహాచలానికి చెందిన పద్మశ్రీ, శ్రీనివాస్ దంపతుల కుమార్తె తల్లిదండ్రులిద్దరూ వైద్యులే. పాఠశాలలో చదివే సమయంలోనే ఆమెకు నాట్యంపై ఆసక్తి పెంచుకుంది. మొదట సరదాగా మొదలైనా కాలక్రమేణా అభిరుచిగా మారింది. వైద్య విద్య కోసం గంటల తరబడి చదువుతూనే నాట్య సాధనకూ ప్రత్యేక సమయం కేటాయించింది. వారమంతా చదువుతూ వారాంతంలో డ్యాన్స్‌ క్లాస్‌లకు వెళ్లేది. అలా రెండింటికీ సమప్రాధాన్యం ఇస్తూ డాక్టర్‌గా ఎదగడంతో పాటు నృత్య కళాకారిణిగానూ పేరు తెచ్చుకుంది.

సాధారణంగా పెళ్లి, పిల్లలు అంటూ ఉద్యోగం మానేసే మహిళలు చాలామందే ఉన్నారు. కానీ వీరికి భిన్నం దేదీప్య. వివాహమై ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టినా కళకు దూరం కాలేదు. అటు వైద్యురాలిగా కొనసాగుతూనే నాట్య రంగంలో రాణిస్తోంది. ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు డాక్టర్‌గా వైద్యం చేయడం వేదిక పైకి వెళ్లినప్పుడు మాత్రం నాట్యకళాకారిణిగా మారిపోతూ భిన్న రంగాల్లో రాణిస్తోంది దేదీప్య. దిల్లీ, ముంబయి, చెన్నై, హైదరాబాద్‌ వంటి నగరాల్లో వందల్లో ప్రదర్శనలిచ్చారు.

"నేను ఎంబీబీఎస్​ ఫస్ట్​ క్లాస్​లో పాసయ్యాను. డ్యాన్స్​ వల్ల నాకు ఇబ్బంది కలగలేదు. ఉదయం కాలేజీ సాయంత్రం డ్యాన్స్​ క్లాస్​లకు వెళ్లేదాన్ని. డ్యాన్స్ వల్ల నాకు ఏకాగ్రత పెరిగింది. వైద్య విద్య కోసం గంటల తరబడి సమయం కేటాయించినప్పటికీ, నృత్య సాధన కోసం ప్రత్యేక సమయాన్ని తప్పనిసరిగా కేటాయించేదాన్ని." - డాక్టర్ దేదీప్య, కూచిపూడి డ్యాన్సర్‌

Doctor To Dancer Dedeepya : డాక్టర్ల కుటుంబంలో పుట్టిన దేదీప్య వైద్యురాలిగా మారడం సహజమే. కానీ దానికి భిన్నంగా నృత్య రంగంలోనూ మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలన్న ఆమె సంకల్పమే ఈ రెండు రంగాల్లో రాణించేలా చేసింది. కూచిపూడిలో పలు ప్రదర్శనలతో పాటు వైద్య వృత్తిలోనూ తన ప్రతిభను చాటారు. ఈ క్రమంలో సత్యభామ (2022), నాట్య శక్తి (2024), నాట్య మంజరి (2025) వంటి పురస్కారాలు దేదీప్య కళా ప్రయాణంలో మైలురాళ్లుగా నిలిచాయి.

అంతేకాక 2025లో కళాభారతి ఆడిటోరియంలో ప్రదర్శించిన 'చెంచు లక్ష్మి' నృత్య నాటికలో 'చెంచు విష్ణువు' పాత్రను పోషించి దేదీప్య విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందడమే కాకుండా, 'నాట్య శ్రీ' పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకున్నారు. వైద్య వృత్తిలో ఆమె చేస్తున్న సేవలకు గుర్తింపుగా, ఈ జూన్‌లో దిల్లీలో 'ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్షన్ ఇసార్-2026 యూత్ ఐకాన్ అవార్డు అందుకుంది.

డ్యాన్స్‌ అంటే కుమార్తె చదువుకు ఎక్కడా ఆటంకం కలుగుతుందేమోనని మొదట టెన్షన్‌ పడేవారిమని దేదీప్య తల్లి పద్మశ్రీ పేర్కొన్నారు. కానీ తను ఎక్కడా తడబడకుండా చదువులోనూ టాపర్‌గా నిలిచి నాట్యంలోనూ బెస్ట్‌ పెర్ఫార్మెన్స్‌ ఇచ్చి తమ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టిందని తెలిపారు . కేవలం తాను ప్రదర్శనలివ్వడమే కాకుండా, తెలుగు సంప్రదాయ కళలను భవిష్యత్‌ తరాలకు అందించాలనే సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతోంది దేదీప్య. రోగులకు సేవ చేస్తూనే నాట్య ప్రయాణాన్ని నిరంతరం కొనసాగిస్తానని చెబుతోంది.

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