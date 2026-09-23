రాత్రికి తీరం దాటనున్న తీవ్ర వాయుగుండం - ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
పశ్చిమ మధ్య, వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నం సమీపంలో రాత్రి 8-12 మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని విశాఖపట్నం తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 4:52 PM IST
Rains in Andhra Pradesh : పశ్చిమ మధ్య, వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో నేడు శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నం సమీపంలో రాత్రి 8-12 గంటల మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని విశాఖపట్నం తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం తెలిపింది. తీరం దాటేటప్పుడు గంటకు 50-70 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వేచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. అలాగే నదీ పరీవాహక ప్రాంతాల్లో ఫ్లాష్ ఫ్లడ్కు ఆస్కారం ఉందని వెల్లడించింది. లోతట్టుప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
ఉరుములు, మెరుపుల దృష్ట్యా చెట్ల కింద ఉండవద్దని తెలిపింది. తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో కాకినాడ, గంగవరం, విశాఖ, కళింగపట్నం పోర్టులకు మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అలాగే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూ.గో, ప.గో., ఏలూరు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్, నంద్యాల, కర్నూలు, అనంతపురం ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసింది.
అలాగే రేపు అల్లూరి, ఏలూరు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్, ఉత్తరాంధ్ర అన్ని జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్, ఉమ్మడి తూ.గో., ప.గో., కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. అదేవిధంగా ఎల్లుండి అల్లూరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసింది.
6 గంటల్లో గంటకు 5 కి.మీ. వేగంతో : మరోవైపు పశ్చిమ మధ్య, వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 5 కి.మీ. వేగంతో కదులుతుందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. ఇది ప్రస్తుతానికి గోపాల్పూర్కు 150 కి.మీ, కళింగపట్నానికి 50 కి.మీ, ఒడిశాలోని పూరీకి 250 కి.మీ, విశాఖపట్నానికి 120 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమైందని వెల్లడించారు. ఇవాళ రాత్రికి తీవ్రవాయుగుండంగా విశాఖపట్నం-గోపాల్పూర్ మధ్య కళింగపట్నం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని సూచించారు. దీని ప్రభావంతో నేడు, రేపు కోస్తాంధ్రలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు. అలాగే ఉత్తరాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు 55-65 కిమీ వేగంతో ఈదురుగాలులు విస్తాయని తెలిపారు. అలాగే ఆకస్మిక వరదల పట్ల లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
రెండ్రోజులుగా భారీ వర్షాలు : బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస నియోజకవర్గంలో రెండ్రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆమదాలవలస, బూర్జ, పొందూరు మండలాల్లో ఎడతెరిపిలేని వానలతో వాగులు, వంకలు పోటెత్తుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమై ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆమదాలవలస ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో వాన నీరు చేరింది. ఆమదాలవలస తహసీల్దార్ సత్యం నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు.
తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో అల్లూరి జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పాడేరు, అరకు లోయ మండలాల్లో అధిక వర్షపాతం నమోదైంది. జీకే వీధి మండలం సప్పర్ల పంచాయతీ చాట్రాయపల్లి, తోకగరువులోనూ వానలు పడుతున్నాయి. జర్రెల నుంచి అసంపల్లి వెళ్లే రహదారి కొట్టుకుపోయి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ముందస్తు జాగ్రత్తగా చాపరాయి జలపాతం మూసివేశారు. ఏజెన్సీలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో కలెక్టర్ నిశాంతి విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తెల్లవారుజాము నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలతో రాకపోకలకు ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. విద్యార్థులు కళాశాలలు, పాఠశాలలకు వెళ్లేందుకు అవస్థలు పడ్డారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ, జగ్గయ్యపేట, తిరువూరులో ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురిసింది. వానలతో పత్తి, మిర్చి, వరి పైర్లకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
విశాఖలో గత రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో లాసెన్స్ బే కాలనీలో ఓ భారీ వృక్షం ఒక్కసారిగా నేలకూలింది. అదే సమయంలో అక్కడ పార్క్ చేసి ఉన్న ద్విచక్ర వాహనంపై చెట్టు పడింది. చెట్టు కూలడంతో విద్యుత్ తీగలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి. సమాచారం అందుకున్న అధికారులు వెంటనే విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశారు. అనంతరం చెట్టును తొలగించేందుకు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
రాష్ట్రంలో జోరువానలు - రహదారులు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం - ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ కీలక సూచనలు