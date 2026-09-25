తండ్రి కలను నెరవేర్చిన కుమార్తె - ఉమెన్ క్రికెట్ జట్టులో షబ్నం ప్రయాణం
డబ్ల్యూపిఎల్లో మెరిసిన ఈ విశాఖ యువ క్రికెటర్కు ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అవకాశం వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియాలో జరిగే మూడు ఫార్మాట్లలో సత్తా చాటేందుకు ఇండియా-ఏ జట్టులో చోటు దక్కించుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 7:16 PM IST
Visakhapatnam Cricketer Shabnam YUVA Story : తండ్రి కన్న కలనే పట్టుదలగా మార్చుకుందామ్మాయి. చిన్న వయసులోనే బ్యాట్ పట్టి మైదానంలో అడుగుపెట్టిన షబ్నం, ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ భారత క్రికెట్లో తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. WPLలో మెరిసిన ఈ విశాఖ యువ క్రికెటర్కు ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అవకాశం వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియాలో జరిగే మూడు ఫార్మాట్లలో సత్తా చాటేందుకు ఇండియా-ఏ జట్టులో చోటు దక్కించుకుంది. తండ్రి కల నుంచి ఆస్ట్రేలియా టూర్ వరకు సాగిన షబ్నం విజయ ప్రస్థానం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
క్రికెట్పై మక్కువతో షకీల్ క్లబ్ స్థాయిలో ఫాస్ట్బౌలర్గా ఆడేవారు. భారతదేశానికి పేరు తీసుకొచ్చే గొప్ప క్రికెటర్ కావాలన్నది ఆయన కల. కానీ కుటుంబ పరిస్థితులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆ కలకు సహకరించలేదు. తన కల నెరవేరకపోయినా అదే కలను తన కుమార్తె ద్వారా సాకారం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు షకీల్.
విశాఖకు చెందిన MD షకీల్, ఈశ్వరమ్మ దంపతుల పెద్ద కుమార్తె షబ్నం. కుమారుడు పుడితే క్రికెటర్ను చేయాలని భావించిన షకీల్కు కుమార్తె షబ్నం పుట్టింది. ఆడపిల్ల అని వెనక్కి తగ్గలేదు. చిన్నప్పటి నుంచే షబ్నంకు క్రికెట్లో శిక్షణ ఇప్పించాడు. తండ్రి ఆటను చూస్తూ స్ఫూర్తి పొందిన షబ్నం, ఎనిమిదేళ్ల వయసులోనే బ్యాట్ పట్టింది. అప్పటి నుంచి క్రికెట్నే తన లక్ష్యంగా మార్చుకుంది.
అండర్-19 జట్టులో చోటు : ఒకవైపు చదువు, మరోవైపు క్రికెట్ సాధన. రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ముందుకు సాగింది షబ్నం. ఆడపిల్లకు క్రికెట్ ఎందుకంటూ చుట్టుపక్కల వారు అన్నా, తండ్రి షకీల్ మాత్రం పట్టించుకోలేదు. కుమార్తె లక్ష్యానికి అండగా నిలిచారు. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ నేవీలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పటికీ, షబ్నం క్రికెట్ కలకు పూర్తి సహకారం అందించారు. సాధనతో అంచెలంచెలుగా ఎదిగిన షబ్నం, భారత అండర్-19 జట్టులో చోటు సంపాదించింది. 2023, 2025 ప్రపంచకప్ గెలిచిన భారత అండర్-19 మహిళల జట్టులో సభ్యురాలిగా నిలిచింది. ఆంధ్ర జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించడంతో పాటు ఉమెన్స్ ప్రీమియర్ లీగ్లో గుజరాత్ జెయింట్స్ తరఫున ఆడి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును కూడా అందుకుంది.
"నేను క్రికెట్ అసలు ఎంచుకున్నది కూడా మా డాడీ వల్ల. డాడీ ముందు ఆడేవారు కానీ వాళ్లకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఆపేశారు. డాడీకి అనిపించింది గర్ల్స్ ఉమెన్స్ క్రికెట్లో కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తే ముందుకే వెళ్తారని. నాకు కూడా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంది, కానీ డాడీ సపోర్ట్ వల్ల నేను ఆ ఇంట్రెస్ట్ని అచీవ్ చేయగలిగాను. క్రికెట్ స్టార్ట్ చేసి అప్పట్లో నాకు బౌలింగ్ అనేది చాలా ఇష్టం. నా కోచ్కి కూడా నేను చెప్పేదాన్ని, 'సర్ నాకు బౌలింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది' అని. ఎన్ఏడి అకాడమీలో ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని, సో అక్కడ సర్ చూశారు బౌలింగ్లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని, సో అలా నేను బౌలర్గా మారాను." -షబ్నం, క్రికెట్ క్రీడాకారిణి
అండర్-19 స్థాయిలో అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్న షబ్నంకు సీనియర్ జట్టులోనూ అవకాశం వచ్చింది. 2024లో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్కు భారత సీనియర్ మహిళల జట్టులో చోటు దక్కించుకుంది. అదే ఏడాది ఏషియా కప్ గెలిచిన భారత జట్టులోనూ భాగమైంది. ఇండియా-ఏ తరఫున వరుస అవకాశాలు అందుకుంటూ తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంటోంది.
"షబ్నంకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా క్రీడల మీద ఆసక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. మా హస్బెండ్ కూడా ఒక క్రికెటర్, ఆయన స్టేట్ లెవెల్ ప్లేయర్. ఆయన పాప ఇంట్రెస్ట్ని చూసి సరే సపోర్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఆయనతో పాటు ఆ గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్లడం మొదలు పెట్టారు. ఆ రెండు వరల్డ్ కప్లు కూడా మన ఇండియా గెలవడం, అందులో మా పాప ఉండడం మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. ఆ జర్నీని అలాగే కొనసాగించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అలాగే తను కూడా రాత్రింబవళ్లు కష్టపడి చదువుతో పాటు ఆటను కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా ఆడుతుంది." -ఈశ్వరమ్మ, షబ్నం తల్లి
ఇటీవల షబ్నం కెరీర్లో మరో కీలక అవకాశం వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు ఎంపికైన ఇండియా-ఏ మహిళల జట్టులో షబ్నంకు చోటు దక్కింది. ఈ టూర్లో టీ20, వన్డే, మల్టీడే మూడు ఫార్మాట్లలోనూ బరిలోకి దిగనుంది. ఇలాంటి అవకాశం తమ కుమార్తెకు రావడం పట్ల తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"దేశానికి నేను కూడా ఆడాలనేది చిన్నప్పటి కల ఉండేది. కొన్ని ఫైనాన్షియల్ కారణం వల్ల ఆ కల కలగానే ఉండిపోయింది. నాకు అబ్బాయి గాని పుడితే నేను క్రికెటర్గా చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ అమ్మాయే పుట్టింది. తను కూడా మదర్ ఆఫీస్కి వెళ్లిన తర్వాత నాతో పాటు వచ్చేసింది క్లబ్ మ్యాచెస్కి. ఈరోజు షబ్నం రెండు సార్లు అండర్ 19 ఆడిందంటే నిజంగా గ్రేట్, నేను అదృష్టవంతుడిని."-షకీల్, షబ్నం తండ్రి
తండ్రి కలను తన కలగా మార్చుకుని ముందుకు సాగుతోంది షబ్నం. విశాఖ నుంచి మొదలైన ఈ క్రికెట్ ప్రయాణం, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరిన్ని విజయాలు సాధించే దిశగా కొనసాగాలని కోరుకుందాం.
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