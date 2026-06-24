ఖైదీలకు ఐటీ పాఠాలు - విశాఖ సెంట్రల్ జైలు నూతన ఆలోచన
నూతన ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టిన విశాఖ కారాగారం -ఖైదీలకు ఐటీ నైపుణ్యంపై శిక్షణ ఇస్తున్న జైలు అధికారులు - ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ ఐటీ శిక్షణా కేంద్రం ఏర్పాటు చేసి తర్ఫీదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 9:48 AM IST
Visakhapatnam Central Jail turns Out Into Skills Hub : జైలు అంటే కేవలం శిక్ష అనుభవించే చీకటి గది మాత్రమే కాదు చేసిన తప్పును తెలియజేసి సన్మార్గులుగా మార్చే సంస్కరణాలయం అని నిరూపిస్తోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ జైళ్ల శాఖ. ఆ దిశలో విశాఖ సెంట్రల్ జైలు అధికారులు వేసిన ఒక అడుగు ఇప్పుడు మంచి మార్పు దిశగా సాగుతోంది. ఖైదీలు విడుదలయ్యాక సమాజంలో తలెత్తుకుని బతికేలా కార్పొరేట్ స్థాయి ఐటీ నైపుణ్యాలను అందిస్తూ సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇంతకీ ఏంటా శిక్షణా కార్యక్రమం? ఖైదీలు ఏమంటున్నారు? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
విశాఖ సెంట్రల్ జైలు వేదికగా ఐటీ శిక్షణ : దాదాపు 1600 మంది ఖైదీలతో ఉన్న వైజాగ్ సెంట్రల్ జైలు ఇప్పుడు అద్భుతమైన స్కిల్ హబ్గా మారింది. ఖైదీలలో మార్పు తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో విశాఖ సెంట్రల్ జైలు వేదికగా ఐటీ శిక్షణా కేంద్రం ప్రారంభమైంది. జైలుకు వచ్చేవారిలో 18నుంచి 35ఏళ్ల లోపు ఉన్న యువకులే ఎక్కువ. ముఖ్యంగా గంజాయి లాంటి కేసుల్లో చిక్కుకుని, సరైన ఉపాధి లేక తప్పుదారి పట్టిన వారి భవిష్యత్తును మార్చాలని జైళ్ల శాఖ గట్టిగా నిశ్చయించుకుంది. జైళ్ల శాఖ డీజీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం దిశానిర్దేశంలో జైలు సూపరింటెండెంట్ మహేష్బాబు, డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ సూర్యకుమార్ వంటి బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ అధికారుల ఆలోచనల నుంచి పుట్టిందే ఈ ఐటీ కోర్స్. ఖైదీలు శిక్ష పూర్తి చేసుకుని బయటకు వెళ్లినప్పుడు సమాజంలో గౌరవప్రదమైన పౌరులుగా, సొంత కాళ్లపై నిలబడేలా చేయడమే ఈ వినూత్న కార్యక్రమం అసలైన లక్ష్యం
మొదటి బ్యాచ్లో 30 మంది ఖైదీల ఎంపిక : ఈ వినూత్న ప్రయోగం కోసం ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ అనే ప్రత్యేకమైన ఐటీ ఆధారిత కోర్సును డిజైన్ చేశారు. విశాఖలోని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్-SDI సహకారంతో ఈ శిక్షణ అందిస్తున్నారు. పారిశ్రామిక రంగానికి, కార్పొరేట్ ఆఫీసులకు ప్రస్తుతం ఎలాంటి కంప్యూటర్ అప్లికేషన్లు, ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్ నైపుణ్యాలు అవసరమో వాటన్నింటినీ ఇక్కడి ఖైదీలకు నేర్పిస్తున్నారు. మొదటి బ్యాచ్లో 30 మంది ఖైదీలను ఎంపిక చేశారు. వీరిలో ఎక్కువగా రిమాండ్ ఖైదీలు, గంజాయి, మత్తు పదార్థాల కేసుల్లో చిక్కుకుని జీవితాలను పాడుచేసుకుంటున్న యువతను ఎంపిక చేశారు. శిక్షణపై రిమాండ్ ఖైదీలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ శిక్షణ : ఖైదీలకు శిక్షణ ఇస్తున్న ట్రైనర్ కూడా ఓ ఖైదీనే కావడం ఇక్కడ విశేషం. ఒక కేసులో శిక్ష పడి జైలుకి వచ్చిన ఉన్నత విద్యాధికుడైన వ్యక్తి ప్రతిభను గుర్తించి ఆయనకు నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్ శిక్షణ ఇప్పించారు. ఆయనే ఇక్కడ లెక్చరర్.
"ఈ శిక్షణలో భాగంగా నేను కంప్యూటర్ సంబంధిత ఐటీ (IT) కోర్సులను నేర్చుకుంటున్నాను. అలాగే మేము ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) తరగతులకు కూడా హాజరవుతున్నాము. జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత ఉపాధి పొందడానికి ,జీవనోపాధిని సమకూర్చుకోవడానికి ఈ శిక్షణ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ పరీక్షలు పూర్తి చేసిన తర్వాత మాకు ఒక సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది, ఇది బయట ఉద్యోగం సంపాదించడానికి మాకు సహాయపడుతుంది"._శిక్షణ పొందుతున్న ఖైదీలు
అధికారిక సర్టిఫికెట్ లభిస్తుంది : రెండు నెలల వ్యవధి ఉండే ఈ కోర్సు కాలంలో MS ఆఫీస్, ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్లు, కార్యాలయ పరిపాలన, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్, ఆధునిక ఆఫీస్ పరికరాల నిర్వహణ వంటి అంశాలపై ప్రాక్టికల్ శిక్షణ ఇస్తున్నారు. కోర్సు విజయవంతంగా పూర్తిచేసిన వారికి SDI విశాఖ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ గుర్తింపు గల అధికారిక సర్టిఫికెట్ను అందజేస్తారు. దీనిపై ఎక్కడా జైలు శిక్షణ అని ఉండదు కాబట్టి బయట ఉద్యోగాలకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని జైలు అధికారులు చెబుతున్నారు. విశాఖ సెంట్రల్ జైలు అధికారులు చేపట్టిన ఈ వినూత్న అడుగు రాష్ట్రంలోని మిగతా జైళ్లకు కూడా ఆదర్శంగా నిలవనుంది.
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