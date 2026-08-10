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భయంతో ఇంట్లో నుంచి పరారీ - 2500 కి.మీ ప్రయాణించి అమృత్​సర్​కు చేరిన వైజాగ్​ కుర్రాడు

విశాఖపట్నం నుంచి అమృత్‌సర్‌కు చేరుకున్న 15 ఏళ్ల బాలుడు - స్కూల్‌లో ట్యాబ్ పగిలిపోవడంతో ఉపాధ్యాయురాలి మందలింపు - పోలీసులకు పట్టిస్తారనే భయంతో ఇంట్లో నుంచి పరారీ

Andhra Pradesh Boy Found in Punjab
Andhra Pradesh Boy Found in Punjab (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 4:27 PM IST

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Andhra Pradesh Boy Found in Punjab : విశాఖపట్నానికి చెందిన ఓ 15 ఏళ్ల బాలుడు భయంతో ఇల్లు వదిలిపెట్టాడు. ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా రైలెక్కి ఏకంగా 2500 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. చివరకు పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్ చేరుకున్నాడు. అక్కడి రైల్వే బాలల సహాయ కేంద్రం, శిశు సంక్షేమ కమిటీ (సీడబ్ల్యూసీ) అధికారులు సకాలంలో స్పందించారు. వారి కృషితో మూడు రోజుల తర్వాత ఆ బాలుడు సురక్షితంగా తన తల్లిదండ్రుల చెంతకు చేరాడు. తమ బిడ్డ సుదూర ప్రాంతంలో క్షేమంగా ఉన్నాడని తెలిసి ఆ కుటుంబం కన్నీటి పర్యంతమైంది.

అసలేం జరిగిందంటే : బాలుడు విశాఖలో చదువుకుంటున్నాడు. పాఠశాలలో ఉన్నప్పుడు ప్రమాదవశాత్తూ అతని చేతిలో నుంచి ల్యాప్‌టాప్ కిందపడి పగిలిపోయింది. దీంతో ఉపాధ్యాయురాలు అతడిని తీవ్రంగా మందలించారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తానని భయపెట్టారు. ఆ మాటలతో బాలుడు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యాడు. ఇంటికి వచ్చి, స్కూల్ యూనిఫాం మార్చుకున్నాడు. ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా బయటకు వెళ్లిపోయాడు. కొడుకు ఎంతకీ ఇంటికి రాకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన తల్లిదండ్రులు విశాఖ పోలీసులకు మిస్సింగ్ కేసు కింద ఫిర్యాదు చేశారు.

అమృత్‌సర్‌లో గుర్తింపు : ఇల్లు వదిలిన బాలుడు రైలెక్కి సుదూరంగా ఉన్న పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌కు చేరుకున్నాడు. ఆగస్టు 6న అమృత్‌సర్ రైల్వే స్టేషన్‌లో ఓ బాలుడు ఒంటరిగా, దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నట్లు రైల్వే పోలీసులకు సమాచారం అందింది. వెంటనే రైల్వే చైల్డ్ హెల్ప్‌లైన్ బృందం అక్కడికి చేరుకుంది. బాలుడిని రక్షించి తమ సురక్షిత ఆధీనంలోకి తీసుకుంది. కౌన్సిలింగ్ సమయంలో ఆ బాలుడు తెలుగులో మాట్లాడాడు. దీంతో అధికారులకు అతడి పూర్తి వివరాలు రాబట్టడం సవాలుగా మారింది. అయినప్పటికీ బృందం నిరంతరం అతనితో సంభాషిస్తూ విశాఖపట్నానికి చెందినవాడిగా గుర్తించారు.

తల్లిదండ్రులకు అప్పగింపు : బాలుడి భద్రత కోసం ముందుగా బాలుర వసతి గృహానికి తరలించారు. అనంతరం విశాఖ పరిపాలన యంత్రాంగం, స్థానిక పోలీసులను పంజాబ్ అధికారులు సంప్రదించారు. అక్కడి సీడబ్ల్యూసీ అధికారుల సమన్వయంతో బాలుడి చిరునామాను కనుక్కున్నారు. బాలుడు పంజాబ్‌లో సురక్షితంగా ఉన్నాడని ఫోన్ ద్వారా తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆదివారం వారు అమృత్‌సర్‌కు చేరుకున్నారు. అవసరమైన పత్రాలు, బాలుడి అంగీకారాన్ని పరిశీలించిన అనంతరం అధికారులు బాలుడిని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. మూడు రోజుల ఆందోళన తర్వాత బిడ్డను చూసుకుని ఆ తల్లిదండ్రులు ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు. అమృత్‌సర్ బృందానికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

సమస్య ఉంటే 1098కి కాల్ చేయండి : కుటుంబ లేదా సామాజిక సమస్యలకు పిల్లలను వదిలేయడం, కొట్టడం ఏమాత్రం పరిష్కారం కాదని శిశు సంక్షేమ కమిటీ స్పష్టం చేసింది. పిల్లలతో ప్రేమగా, అవగాహనతో మెలగాలని, వారి సమస్యలను అర్థం చేసుకుని స్వేచ్ఛగా మాట్లాడాలని తల్లిదండ్రులకు అధికారులు సూచించారు. ఎక్కడైనా పిల్లలు అనాథలుగా కనిపిస్తే, బాల కార్మికులుగా మారుస్తుంటే, హింసిస్తుంటే లేదా బాల్య వివాహాలు జరుగుతుంటే వెంటనే 'చైల్డ్ హెల్ప్‌లైన్ 1098'కి సమాచారం ఇవ్వాలని బాల కళ్యాణ్ సమితి న్యాయవాది ఎం.కె.శర్మ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. సరైన సమయంలో అందించే సమాచారం పిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అమృత్‌సర్ రైల్వే స్టేషన్ ప్రధాన కూడలి కావడంతో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి నెలకు సగటున 20 మంది పిల్లలు ఇక్కడ పట్టుబడుతున్నారని, వారిని సురక్షితంగా కుటుంబాలకు అప్పగిస్తున్నామని ఆయన వివరించారు.

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