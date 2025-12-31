ETV Bharat / state

అంతర్జాతీయ వేదికలపై విశాఖ క్రీడాకారుల సత్తా - వీరు బరిలోకి దిగితే రికార్డుల మోతే!

ఆటంకాలను అధిగమించి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ - ఒక్కొక్క మెట్టు ఎదుగుతూ పొరుగు దేశాల్లో త్రివర్ణ పతాకాన్ని రెపరెపలాడిస్తున్న క్రీడాకారులు

Visakhapatnam Athletes are Excelling in International Competitions
Visakhapatnam Athletes are Excelling in International Competitions (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 3:50 PM IST

Visakha Athletes are Excelling in International Competitions : విశాఖ క్రీడాకారులు ఎంపిక చేసుకున్న క్రీడల్లో అవకాశాలు అందిపుచ్చుకున్నారు. ఆటంకాలను అధిగమిస్తూ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తమ ప్రతిభను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ప్రేక్షకులు ఉర్రూతలూగే ఆటలు కాకపోయినా, సరైన ప్రోత్సాహం అందకపోయినా ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయలేదు. ఒక్కొక్క మెట్టు ఎదుగుతూ పొరుగు దేశాల్లో త్రివర్ణ పతాకాన్ని రెపరెపలాడిస్తున్నారు. 2025లో కొందరు విశాఖ క్రీడాకారులు సాధించిన విజయాల గురించి మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

భారత్‌లో వేగంగా పరిగెత్తే మహిళా : జ్యోతి యర్రాజీ విశాఖకు చెందిన అమ్మాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు సహకరించకపోయినా జ్యోతి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అథ్లెటిక్స్‌లో రాణిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 9 సార్లు జాతీయ రికార్డులు తిరగరాసింది. ఇరవైకి పైగా అంతర్జాతీయ పతకాలు సాధించింది. ఇప్పటికే భారత్‌లో వేగంగా పరిగెత్తే మహిళా హర్డ్‌లర్‌గా ఎంతో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

ఇటీవల దక్షిణ కొరియాలో 2025 ఆసియా అథ్లెటిక్స్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీలు జరిగాయి. ఈ పోటీల్లో మహిళల 100 మీటర్ల హర్డిల్స్‌ కేవలం 12.96 సెకన్లలో జ్యోతి పూర్తి చేసింది. ఈ పోటీల్లో పసిడి పతకం సాధించింది. 13 సెకన్ల లోపు దీన్ని సాధించిన తొలి భారతీయ మహిళగా చరిత్ర సృష్టించింది. స్టేడియంలో అంతగా ప్రేక్షకులు లేకున్నా, ఆమె అద్భుత ప్రదర్శనతో దేశానికే గర్వకారణంగా నిలిచింది. దీంతో సామాజిక మాధ్యమాల్లో జ్యోతి యర్రాజీ పేరు మార్మోగిపోయింది. ఇన్ని రికార్డులు, పతకాలు సాధిస్తున్నా ఇప్పటికీ తగిన గుర్తింపు రావట్లేదని, ప్రోత్సాహం లభించట్లేదని క్రీడాభిమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

‘స్కేటింగ్‌’లో రాణిస్తోన్న గ్రీష్మ : విశాఖకు చెందిన క్రీడాకారిణి దొంతర గ్రీష్మ. రోలర్‌ స్కేటింగ్‌తో పాటు ఎన్‌సీసీ, కూచిపూడిలోనూ గ్రీష్మ రాణిస్తోంది. అంతర్జాతీయ పోటీల్లో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరుస్తోంది. గ్రీష్మ తన సత్తా చాటుతూ ఎన్నో పతకాలు సాధిస్తోంది. ఎన్‌సీసీ రిపబ్లిక్‌ డే క్యాంప్‌-2025లో రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్‌ చేతుల మీదుగా ప్రశంసా పత్రాన్ని అందుకుంది. 4 ఏళ్ల వయసు నుంచే స్కేటింగ్‌ సాధన చేస్తోంది.

ప్రస్తుతం ఈ విద్యార్థిని విశాఖ వ్యాలీ పాఠశాలలో 12వ తరగతి చదువుతోంది. జులైలో దక్షిణ కొరియాలో జరిగిన 20వ ఆసియన్‌ రోలర్‌ స్కేటింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో పసిడి పతకం సాధించింది. గాయంతో పోరాడుతూనే గ్రీష్మ అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసింది. ఇటీవల విశాఖలో జరిగిన 63వ నేషనల్ రోలర్‌ స్కేటింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో వివిధ విభాగాల్లో పసిడి, రజత, కాంస్య పతకాలు సాధించింది.

వాలీబాల్‌లో సత్తా చాటిన చరణ్: వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన అట్టాడ చరణ్‌ వాలీబాల్‌లో సత్తా చాటుతున్నాడు. పలాసకు చెందిన చరణ్‌ కూర్మన్నపాలెంలో మేనమామల ఇంట్లో ఉంటున్నాడు. విశాఖలోని స్పోర్ట్‌ అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా (శాయ్‌) అకాడమీలో వాలీబాల్​లో​ చరణ్​ మెలకువలు నేర్చుకున్నాడు.

తాజాగా చైనాలో నిర్వహించిన ఐఎస్‌ఎఫ్‌ వరల్డ్‌ స్కూల్స్‌ వాలీబాల్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భారత జట్టుకు తరఫున కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించాడు. చరణ్‌ నేతృత్వంలో భారత జట్టు కాంస్య పతకం సాధించింది. ఈ ఏడాది థాయ్‌లాండ్‌లో జరిగిన ఆసియన్‌ వాలీబాల్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భారత జట్టు కాంస్యం సాధించింది. ఆ జట్టులో చరణ్​ కీలకంగా నిలిచాడు. దీంతో ప్రపంచ కప్‌నకు పోటీ పడే జాతీయ అండర్‌-17 వాలీబాల్‌ జట్టులో స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. 2026లో ఖతార్‌లో జరిగే ప్రపంచ వాలీబాల్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీల్లో రాణించేందుకు వీలుగా కోచ్‌ ఎం.సత్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుతం తర్ఫీదు పొందుతున్నాడు.

