మ్యూజిక్‌ మిక్సింగ్‌ మాస్టర్​ దీపక్​ - రెండు గ్రామీ అవార్డులు

సూపర్‌హిట్‌ సినిమాలకు మిక్సింగ్‌ ఇంజినీర్‌గా పని చేస్తూ శభాష్‌ అనిపించుకుంటున్న విశాఖ యువకుడు అదృష్ట దీపక్‌

Visakhapatnam Artist Making a Name For Himself in Music Mixing
Visakhapatnam Artist Making a Name For Himself in Music Mixing (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 1:52 PM IST

3 Min Read
Visakhapatnam Artist Making a Name For Himself in Music Mixing : మ్యూజిక్‌ మిక్సింగ్‌లో విశాఖకు చెందిన కళాకారుడు దుమ్మురేపుతున్నాడు. సూపర్‌ హిట్‌ సినిమాలకు మిక్సింగ్‌ ఇంజినీర్‌గా పని చేస్తూ శభాష్‌ అనిపించుకుంటున్నాడు. ఒక పాటలో వోకల్స్, ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ల ధ్వనులను మిళితం చేయడంలో మిక్సర్‌లదే కీలకపాత్ర. అప్పుడే అది చక్కని సంగీతంగా వినిపిస్తుంది. ఈ పనిలో రాటుదేలాడు ఇతడు. సంగీతంలో ఆస్కార్‌గా భావించే గ్రామీ అవార్డులను రెండు సార్లు సొంతం చేసుకోవడమే కాదు, తాజా గ్రామీ రేసులోనూ నిలిచాడు. అతడే పల్లికొండ అదృష్ట దీపక్‌. ఈ అవార్డుల సాధన వెనక ఎంతో కృషి ఉందటున్నారు దీపక్​.

అతడికి చిన్నప్పటి నుంచి సంగీతం అంటే ఇష్టం. కానీ అప్పటికి మ్యూజిక్‌ ఇంజినీరింగ్‌ అంటే వారి ప్రాంతంలో అంతగా అవగాహన లేదు. నాన్న ఆపదరావు ఏయూలో తెలుగు ఆచార్యులు. తన అభిరుచిని మెచ్చి ప్రోత్సహించారు. ఏడేళ్లకే గిటార్‌ నేర్చుకున్నాడు దీపక్​. చదువుకుంటూనే విశాఖలోని కొన్ని ఆర్కెస్ట్రా బృందాలకు గిటార్‌ ప్లే చేసేవాడని చెప్తున్నాడు. ఇంటర్‌ తర్వాత ముంబయిలో ఆడియో ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సు చేశాడు. కానీ అది ముగిశాక అవకాశాలేమీ రాలేదు. పని కోసం వెతుక్కోవాల్సి వచ్చిందని వివరిస్తున్నాడు. విశాఖలోనే మొదటిసారి ఓ స్టూడియోకి రికార్డింగ్‌ ఇంజినీర్‌గా పని చేశాడు.

కొన్ని ధారావాహికలకు రికార్డింగ్, సౌండ్‌ మిక్సింగ్‌ చేశాడు. వచ్చిన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటున్నా ఏదో లోటు వెంటాడేదంటాడు దీపక్​. అదే సరైన గుర్తింపు రావడం లేదనే బాధ. తిరిగి ముంబయిలో రెండు స్టూడియోలను సంప్రదించగా అప్పటికే అక్కడ సౌండ్‌ మిక్సింగ్‌ ఇంజినీర్లు ఉండటంతో అవకాశం లేదన్నారు. ఆ తర్వాత అనుకోని రీతిలో మెల్లగా ఛాన్సులు పెరిగాయి. ఆపైన వెనుదిరిగి చూడలేదని అతడు చెప్తున్నాడు.

రెండు గ్రామీలు : ‘తక్కువ బడ్జెట్లో సినిమా ఉంది. పెద్ద ఇంజినీర్లను ఇబ్బంది పెట్టాలనుకోవడం లేదు, చేస్తావా’ అని స్లమ్‌డాగ్‌ మిలియనీర్‌కు ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ అడిగినప్పుడు ఇంకేమీ ఆలోచించకుండా చేసేశాడట. ఊహించని విధంగా అది ప్రపంచ వేదికల్లో గొప్ప పేరు తీసుకొచ్చిందని, బెస్ట్‌ సౌండ్‌ ట్రాక్‌ ఇంజినీర్‌గా మొదటి గ్రామీని తెచ్చిపెట్టిందని దీపక్​ అన్నారు. ఆ తర్వాత డివైన్‌ టైడ్స్‌ ఆల్బమ్‌లో విండ్స్‌ ఆఫ్‌ సంసారా అనే పాటకు ‘బెస్ట్‌ న్యూఏజ్‌ ఆల్బమ్‌’ కేటగిరీలో మరోసారి గ్రామీ వరించిందని, ఈ విభాగంలో పలు దేశాల నుంచి 900 ఎంట్రీలు రాగా, చివరిగా ఆరు నామినేట్‌ అయ్యాయని వాటిల్లో డివైన్‌ టైడ్స్‌ విజేతగా నిలిచిందని చెబుతున్నారు.

గ్రామీ అవార్డు రేసులో 'సౌండ్స్‌ ఆఫ్‌ కుంభా' : మహా కుంభమేళాను ప్రేరణగా తీసుకొని ఉత్తరప్రదేశ్‌ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ‘సౌండ్స్‌ ఆఫ్‌ కుంభా’ పేరిట ఓ ఆల్బమ్‌ను సిద్ధాంత్‌ భాటియా రూపొందించారు. అంతర్జాతీయంగా పేరున్న సంగీత కళాకారులు ఇందులో భాగస్వాములయ్యారు. దీనికి దీపక్​ సౌండ్‌ మిక్సింగ్‌ ఇంజినీర్‌గా పని చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది గ్రామీ అవార్డు రేసులో ఉంది. గ్లోబల్‌ మ్యూజిక్‌ అవార్డు కేటగిరీలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 ఆల్బమ్‌లు పోటీపడగా తుది పోటీలో 5 నిలిచాయి. అందులో ఇది కూడా ఒకటి. డిసెంబరులో జరిగే ఓటింగ్‌ అనంతరం తుది ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. లైవ్‌ సౌండ్‌ ఎఫెక్ట్‌ ఆధారంగా దీన్ని రూపొందించి సౌండ్‌ మిక్స్‌ చేయడంతో ఎంతో పేరొచ్చింది.

కుంభమేళాలో పాల్గొని లైవ్‌ సౌండ్‌ను తీసుకొని ట్రాక్‌లతో మ్యూజిక్‌ రూపొందించారు. ఇందులో ప్రముఖులు ఆలపించిన కీర్తనలకు ప్రత్యక్ష ధ్వనులను ఆధారం చేసుకున్నారు. ఇప్పటివరకూ హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లోని 120కిపైగా సినిమాలకు పని చేశారు. తాజాగా తేరే ఇష్క్‌ మే విడుదలైంది.

ఆసక్తికి శ్రమ తోడైతే చాలు: ఇప్పుడు యువత తమ మ్యూజిక్‌ హాబీను ప్రొఫెషన్‌గా మార్చుకునేందుకు ఎన్నో అవకాశాలున్నాయని దీపక్​ తెలుపుతున్నారు. కొవిడ్‌తో అనేక స్టూడియోలు మూతపడ్డాయని, ఆ సమయంలో చాలామంది ఇంట్లో నుంచే కొత్త కంటెంట్‌ను క్రియేట్‌ చేశారని వివరించారు. తానూ రెండో గ్రామీకి అలానే పని చేశానన్నారు. అటువంటిది అవకాశాలున్నప్పుడు ఇంకెంత సాధించవచ్చు? ఆన్‌లైన్‌లోనైనా కోర్సులు చేసే వీలుంది. ఇప్పటికే చాలామంది యువతకు ఇన్‌స్టాలో మెంటార్షిప్‌ ఇస్తూ వస్తున్నట్లు దీపక్​ వివరించారు. ఆసక్తికి శ్రమ తోడైతే చాలు, మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరంటారు దీపక్​.

