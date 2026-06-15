వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ తరలింపు - 80 ఏళ్ల జ్ఞాపకాలకు వీడ్కోలు!
80 ఏళ్ల క్రితం ఒక చిన్న విమానాశ్రయంగా ఏర్పాటు - అనేక మధుర జ్క్షాపకాలతో ముడిపడి ఉన్న విశాఖ ఎయిర్పోర్టు - త్వరలో భోగాపురానికి తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 1:35 PM IST
Visakhapatnam Airport To Bhogapuram : ప్రతి ప్రదేశానికీ ఒక చరిత్ర ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, దానితో ముడిపడి ఉన్న ప్రత్యేక అనుభూతులు, అనుభవాలు తరచుగా మనకు ఉంటాయి. ఒక ప్రదేశం ఇకపై అక్కడ ఉండదని హఠాత్తుగా తెలిస్తే. ఊహించుకుంటుంటేనే మనసంతా ఏదోలా ఉంది కదూ. విశాఖపట్నం వాసులు ప్రస్తుతం సరిగ్గా ఇదే బాధను అనుభవిస్తున్నారు. విశాఖపట్నం విమానాశ్రయానికి 80 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ఇది త్వరలో భోగాపురానికి తరలిస్తున్నారనే విషయాన్ని జీర్ణించుకోవడం నగరవాసులకు కష్టంగా ఉంది. వారికీ ఈ విమానాశ్రయానికీ మధ్య అంతటి బలమైన భావోద్వేగ అనుబంధం ఉంది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో ఒక చిన్న సైనిక విమాన స్థావరంగా (airfield) ప్రారంభమైన ఇది, కాలక్రమేణా ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే రెండవ అతిపెద్ద అత్యంత కీలకమైన అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంగా రూపాంతరం చెందింది.
క్రమంగా సాగిన అభివృద్ధి: విశాఖపట్నం విమానాశ్రయానికి పునాది 1941లో, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో పడింది. రాయల్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అవసరాల కోసం బ్రిటిష్ పాలకులు ఈ విమాన స్థావరాన్ని నిర్మించారు. రన్వే నిర్మాణ బాధ్యతను 'వింటేజ్ ఆర్కిటెక్ట్'గా పేరున్న ముప్పిడి కుటుంబానికి అప్పగించారు, దీనిని 45 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. వారు కొండ ప్రాంతాన్ని వేగంగా చదును చేసి, నిర్ణీత గడువు కంటే ముందే రన్వే నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు.
1954లో పౌర విమాన కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే ఆ సమయంలో విమాన రాకపోకలకు పరిమిత అనుమతులు మాత్రమే ఉండేవి. 1981లో పూర్తి స్థాయి వాణిజ్య విమాన సేవలు మొదలయ్యాయి. దీంతో ఇది పూర్తి స్థాయి పౌర విమానాశ్రయంగా తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది. ఎనిమిది దశాబ్దాల పాటు విశాఖపట్నం ప్రజలకు ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలను అందించిన ఈ విమానాశ్రయం, తన ప్రయాణాన్ని ముగించి నౌకాదళం (Navy) చేతుల్లోకి వెళ్లనుంది.
నౌకాదళం నియంత్రణలో : వ్యూహాత్మక భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా 1986లో ఈ విమానాశ్రయం భారత నౌకాదళం నియంత్రణలోకి వచ్చింది. 1991లో దీనికి 'INS డేగా' (INS Dega) అని పేరు పెట్టారు. అప్పటి నుంచి పౌర విమాన సేవలను కొనసాగిస్తూనే ఇది నౌకాదళం పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తోంది. పాత రన్వే పొడవు కేవలం 6,000 అడుగులు మాత్రమే ఉండటంతో, పెద్ద విమానాలు దిగడంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యేవి. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, 10,007 అడుగుల పొడవైన రన్వేను నిర్మించి, జూన్ 15, 2007న ప్రారంభించారు.
ఇది బోయింగ్ 737 ఎయిర్బస్ A320 వంటి పెద్ద వాణిజ్య విమానాల రాకపోకలకు మార్గం సుగమం చేసింది. రూ.95 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన సరికొత్త సమీకృత ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనం ఫిబ్రవరి 20, 2009న ప్రారంభించారు. రాత్రి వేళల్లో విమానాలు దిగడానికి వీలు కల్పించే సాంకేతికత అయిన 'ఇన్స్ట్రుమెంట్ ల్యాండింగ్ సిస్టమ్' (ILS) 2012లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అదే సంవత్సరంలో, ఎయిర్ ఇండియా సింగపూర్కు తన తొలి అంతర్జాతీయ విమాన సేవను ప్రారంభించడంతో విశాఖపట్నం ప్రపంచ విమానయాన చిత్రపటంలో స్థానం సంపాదించుకుంది.
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