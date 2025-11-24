ETV Bharat / state

అండమాన్​లో వాయుగుండం! - 27 నాటికి తుపానుగా మారే అవకాశం

దక్షిణ అండమాన్​లో వాయుగుండం తుపానుగా మారే అవకాశం - వెల్లడించిన విశాఖ వాతావరణ శాఖాధికారి జగన్నాథ్​కుమార్ - దక్షిణ కోస్తాలో మత్స్యకారులు స్వస్థలాలకు తిరిగి వెళ్లాలని సూచన

Low Pressure Turns Strong Near Andaman: దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. ఈ రోజు వాయుగుండం మారే అవకాశం ఉందని, అనంతరం 48 గంటల్లో తుపానుగా మారే అవకాశం ఉన్నట్లు విశాఖ వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ నెల 28 నుంచి ఈ ప్రభావం దక్షిణ కోస్తాపై కనిపిస్తుందని వెల్లడించారు. ఈ నెల 27వ తేదీ లోపు దక్షిణ కోస్తాలో మత్స్యకారులు తమ స్వస్థలాలకు తిరిగి రావాలని అధికారులు సూచించారు.

ఆ తర్వాతే దిశ, గమనంపై స్పష్టత : ఈ నేపథ్యంలో తుపానుగా మారిన తరవాత నుంచే దిశ, గమనం, తీరాన్ని తాకే కేంద్రంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని విశాఖ వాతావరణ శాఖాధికారి జగన్నాథ్‌కుమార్‌ తెలిపారు. మలేషియా-అండమాన్ సమీపంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతుందన్నారు. అల్పపీడనం మరింత బలపడి కొద్ది గంటల్లో వాయుగుండంగా మారే సూచనలు ఉన్నాయని తెలియజేశారు.

ఏపీకి తుపాను హెచ్చరిక! - ఈ నెల 27 నాటికి తుపానుగా మారే అవకాశం (ETV)

ఇది పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా ప్రయాణించి మరింత బలపడే అవకాశముందని వివరించారు. అనంతరం తుపానుగా మారిన తరువాత నుంచే దిశ, గమనం, తీరాన్ని తాకే కేంద్రంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఈ వాతావరణ పరిస్థితులన్నింటికీ కారణం ఈ వ్యవస్థలు వాటి మధ్యనున్న పరస్పర చర్యలని విశాఖ వాతావరణ శాఖాధికారి జగన్నాథ్‌కుమార్‌ అన్నారు. ప్రస్తుతం మలక్కా జలసంధిని ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో ఉన్న సుస్పష్ట అల్పపీడనం కొనసాగుతూనే ఉందని ఆయన వెల్లడించారు.

తుపానుగా పరిణామం చెందే అవకాశం: దీనికి అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకూ ఉందని తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో రాబోయే 24 గంటల్లో ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశలోనే పయనించి దక్షిణ అండమాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో వాయుగుండంగా కేంద్రీకృతమయ్యే అవకాశం ఉందని జగన్నాథ్‌కుమార్‌ పేర్కొన్నారు. తదుపరి రెండు రోజుల్లో ఇది మరింత పశ్చిమ వాయవ్య దిశలో పయనించి దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా పరిణామం చెందే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.

దీనితో పాటుగా కామెరూన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖాధికారి జగన్నాథ్​కుమార్ తెలియజేశారు. ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం 5.8 ఎత్తు వరకూ వ్యాపించి ఉందని ఆయన వివరించారు. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో కామెరూన్​ను ఆనుకుని ఉన్న నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక తీరం వెంబడి అల్పపీడనంగా పరిణామం చెందే అవకాశం ఉందన్నారు. అంతేకాకుండా తదుపరి ఇది మరింత సుస్పష్టంగా మారే అవకాశాలు సైతం ఉన్నాయనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

4 రోజులపాటు ఉత్తర కోస్తాలో పొడి వాతావరణం: దీని ఫలితంగా ఈ రెండు వ్యవస్థలు మన కోస్తా తీరానికి కొంచెం ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉందనీ, అయితే మొదటి 3 రోజులు మాత్రం దీని పెద్దగా ఉండకపోవచ్చునని జగన్నాథ్​కుమార్ అన్నారు. ఎందుకంటే ఇవి చాలా దూరంగా ఉన్నాయనీ, మొదటి 4 రోజులు ఉత్తర కోస్తాలో పొడి వాతావరణం కొనసాగుతుందని తెలిపారు. అయితే 5వ రోజున ఒకట్రెండు చోట్ల మాత్రం తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వివరించారు.

