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శ్రీచరణ్​ పథకం ప్రకారం మా అమ్మాయిని చంపేశాడు - రాధాగాయత్రి తల్లిదండ్రులు

టెకీ గాయత్రి చనిపోయిన ప్రదేశాన్ని పరిశీలించి గాయత్రి తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన - ఆ ప్రాంతం రాత్రిళ్లు ఉండేందుకు అనుకూలంగా లేదని వెల్లడి - కుమార్తెను తమ అల్లుడు పథకం ప్రకారం చంపేశాడని ఆరోపణ

Radha Gayatri Parents Demands Justice
Radha Gayatri Parents Demands Justice (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 1:00 PM IST

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Radha Gayatri Parents Demands Justice: పక్కా పథకం ప్రకారమే తమ కుమార్తెను అల్లుడు శ్రీ చరణ్‌ చంపేశాడని టెకీ రాధా గాయత్రి తల్లిదండ్రులు ఆరోపించారు. తను అల్లుడు కాదని ఓ మృగమంటూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. శ్రీచరణ్‌ తల్లిదండ్రులపైనా తమకు అనుమానం ఉందని తెలిపారు. టెకీ రాధా గాయత్రి మృతిపై ఆమె తల్లిదండ్రులు ఉత్తరాఖండ్‌లో న్యాయపోరాటం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మసూరి పోలీస్‌ స్టేషన్‌ హౌస్‌ ఆఫీసర్‌ అనుమతితో ఘటనాస్థలికి వెళ్లారు. ఆ ప్రదేశాన్నంతటినీ పరిశీలించి తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. హోమ్‌ స్టే ప్రాంతం రాత్రిళ్లు ఉండేందుకు అనుకూలంగా లేదని చెప్పారు.

రాధా విశాఖ నుంచి మసూరికి వెళ్లిన సంగతి కూడా తమకు ఆలస్యంగా తెలియజేసినట్లు ఆమె తల్లిదండ్రులు చెప్పారు. తమ కుమార్తెను పక్కా పథకం ప్రకారమే అల్లుడు చంపేశాడని ఆరోపించారు. శ్రీచరణ్‌ను తక్షణమే అరెస్ట్‌ చేసి తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. దేహ్రాదూన్‌ కలెక్టర్‌ ఆశిష్‌ చౌహాన్‌ ఈ కేసు దర్యాప్తుపై దృష్టిపెట్టారు. ఘటన జరిగిన సమయంలో జరిగిన పరిణామాలపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయనున్నారు. ఆ సమయంలో ఉన్న అధికారులు, సిబ్బందిని విచారించే యోచన చేస్తున్నారు. ఉత్తరాఖండ్‌, ఏపీ ప్రభుత్వాలు తమకు పూర్తి సహకారం అందిస్తాయని గాయత్రి తల్లిదండ్రులు తెలిపారు.

శ్రీచరణ్​ పథకం ప్రకారం మా అమ్మాయిని చంపేశాడు - రాధాగాయత్రి తల్లిదండ్రులు (ETV Bharat)

‘రాధా గాయత్రిని ఆమె భర్త శ్రీచరణ్‌ హత్య చేశాడు. ముమ్మాటికీ పథకం ప్రకారమే ఆమెను అడ్డు తొలగించుకున్నాడు. గత నెలలో సంఘటన జరిగిన రోజు రాత్రి 11 గంటలకు మసూరీకి రావడానికి కచ్చితంగా మరో వ్యక్తి సహకరించి ఉంటారు’ -మృతురాలి తల్లిదండ్రులు సుధాకర్, సత్యవతి

గత కొన్ని రోజులుగా ఉత్తరాఖండ్‌లోని దేహ్రాదూన్‌లో ఉంటూ వారు న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నారు. బుధవారం అక్కడ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఉత్తరాఖండ్‌ ప్రభుత్వంపై నమ్మకం ఉందని, న్యాయం జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నామన్నారు. తాజాగా రాధా గాయత్రి మృతిపై దేహ్రాదూన్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆదేశాలతో మెజిస్టీరియల్‌ విచారణ మంగళవారం ప్రారంభమైంది. అనుమానాస్పదంగా బెడ్‌పై రాధా గాయత్రి పడి ఉందని సుధాకర్‌కు శ్రీచరణ్‌ సమాచారమిచ్చి మసూరీకి వెంటనే బయలుదేరి రావాలంటూ విమాన టికెట్లు బుక్‌ చేశారు.

పోస్టుమార్టం రిపోర్టు ఎక్కడ: అయితే మసూరీలో ఘటన జరిగిన హోంస్టేకు బాధిత కుటుంబం చేరుకునే సరికే పోస్టుమార్టం పూర్తవడం, హోటల్‌ గదిలో రక్తపు మరకలున్న బెడ్‌ షీట్‌ తొలగించడంపై అప్పుడే రాధా గాయత్రి తల్లిదండ్రులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పోస్టుమార్టం నివేదికపైనా మెజిస్టీరియల్‌ జోక్యం చేసుకోవాలని బాధిత కుటుంబం కోరింది. ఫోరెన్సిక్‌ నివేదిక జాప్యం కావడంతో పోస్టుమార్టం రిపోర్టు సైతం ఇంకా వెలుగులోకి రాలేదని సమాచారం.

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TAGGED:

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