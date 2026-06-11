విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ మరో ప్రమాదం - ల్యాడిల్కు రంధ్రం పడి నేలపాలైన స్టీల్ మెటల్
విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో వరుస ప్రమాదాలు - బుధవారం నాడు ఎస్ఎంఎస్-2లో ల్యాడిల్ నుంచి నేలపాలైన ఉక్కుద్రవం - ఇవాళ ఎస్ఎంఎస్-1 టీపీబేలో ల్యాడిల్కు రంధ్రం పడి నేలపాలైన స్టీల్ మెటల్
Vizag Steel Plant Accident (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 10:46 AM IST
Vizag Steel Plant Accident : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో వరుస ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. బుధవారం నాడు ఎస్ఎంఎస్-2లో ల్యాడిల్ నుంచి ఉక్కుద్రవం నేలపాలైంది. ఇవాళ ఎస్ఎంఎస్-1 టీపీబేలో ల్యాడిల్కు రంధ్రం పడి స్టీల్ మెటల్ నేలపాలైంది. ఉదయం ఏ షిఫ్ట్లో 6:30 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. బుధవారం, ఈరోజు ప్రమాదాల్లో ప్రాణనష్టం లేకపోవడంతో యాజమాన్యం ఊపిరి పీల్చుకుంది. కేంద్రం నియమించిన త్రీమెన్ కమిటీ విచారణ జరుగుతుండగానే ఈ ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. సోమవారం ఇదే ప్లాంట్లో జరిగిన ప్రమాదంలో 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే.