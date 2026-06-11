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విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్​ మరో ప్రమాదం - ల్యాడిల్‌కు రంధ్రం పడి నేలపాలైన స్టీల్ మెటల్

విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో వరుస ప్రమాదాలు - బుధవారం నాడు ఎస్ఎంఎస్-2లో ల్యాడిల్ నుంచి నేలపాలైన ఉక్కుద్రవం - ఇవాళ ఎస్ఎంఎస్-1 టీపీబేలో ల్యాడిల్‌కు రంధ్రం పడి నేలపాలైన స్టీల్ మెటల్

Vizag Steel Plant Accident
Vizag Steel Plant Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 10:46 AM IST

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Vizag Steel Plant Accident : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్​లో వరుస ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. బుధవారం నాడు ఎస్ఎంఎస్-2లో ల్యాడిల్ నుంచి ఉక్కుద్రవం నేలపాలైంది. ఇవాళ ఎస్ఎంఎస్-1 టీపీబేలో ల్యాడిల్‌కు రంధ్రం పడి స్టీల్ మెటల్ నేలపాలైంది. ఉదయం ఏ షిఫ్ట్‌లో 6:30 గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. బుధవారం, ఈరోజు ప్రమాదాల్లో ప్రాణనష్టం లేకపోవడంతో యాజమాన్యం ఊపిరి పీల్చుకుంది. కేంద్రం నియమించిన త్రీమెన్ కమిటీ విచారణ జరుగుతుండగానే ఈ ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. సోమవారం ఇదే ప్లాంట్‌లో జరిగిన ప్రమాదంలో 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే.

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్‌ ప్రమాదం - నాణ్యత లోపమే కొంపముంచిందా?

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