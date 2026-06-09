ఒక్కసారిగా ఎగసిపడిన ఉక్కు ద్రవం - బొగ్గులా మారిపోయిన మృతదేహాలు
విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో ఘోర ప్రమాదం - 8 మంది మృతి, ఆరుగురికి తీవ్ర గాయాలు- 1,540 డిగ్రీల సెల్సియస్ వేడి గల ద్రవంతో వ్యాపించిన మంటలు- దుర్ఘటనకు సంబంధించి కారణాలపై రాని స్పష్టత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 8:04 AM IST
Visakha Steel Plant Fire Accident Updates : విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో జరిగిన ఘోర ప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఆరుగురు తీవ్ర గాయాలతో కొన ఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. భారీ పేలుడుతో 15 వందల 40 డిగ్రీల వేడితో ఎగసిపడిన 150 టన్నుల ఉక్కు ద్రావణం మృతదేహాలను బొగ్గులా మార్చేసింది. ఇంతటి విషాదాన్ని మిగిల్చిన ఈ దుర్ఘటనకు దారి తీసిన కారణాలపై ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో స్పష్టత రాలేదు.
ఉత్సాహంగా ఉద్యోగానికి వచ్చారు. అందరూ కలిసి సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ పని చేస్తున్నారు. అంతలోనే పెద్ద శబ్ధం. ద్రవపు ఉక్కు సముద్రంలోని అలల్లా ఒక్కసారిగా మీద పడింది. పక్కకు తప్పించుకునే అవకాశం కూడా రాలేదు. 8 మంది అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ఆరుగురు ఒళ్లంతా కాలిపోయి ప్రాణాల కోసం పోరాడుతున్నారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో సోమవారం (నిన్న) సాయంత్రం ఈ దుర్ఘటన చోటు చేసుకుంది.
ఒక్కసారిగా పేలిన లాడిల్: విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో స్టీల్మెల్ట్ షాప్-1లో బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ నుంచి టర్బో లాడిల్ ద్వారా కన్వర్టర్కు ద్రవ ఉక్కు చేరవేస్తారు. మిశ్రమాలు కలిపిన తర్వాత అక్కడ నుంచి లాడిల్ ద్వారా క్యాస్టింగ్ మిషన్లకు చేరుస్తారు. ఈ విభాగంలో మొత్తం 6 క్యాస్టింగ్ మిషన్లు ఉంటాయి. ద్రవ ఉక్కును కంటిన్యూ క్యాస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్లోని మెషీన్లలో పోసి బ్లూమ్స్గా చేస్తారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం సాయంత్రం 4 గంటల 20 నిమిషాలకు కన్వర్టర్ నుంచి బయలుదేరిన లాడిల్-19 క్యాస్టింగ్ మిషన్-2లో పోసేందుకు అనుమతించారు. ఈ సమయంలో ఒక్కసారిగా లాడిల్ పేలిపోయింది.
ఉక్కు ద్రవం ఎగసిపడి: దీంతో 15 వందల 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ వేడితో ఉన్న ఉక్కు ద్రవం ఎగసిపడి భారీగా మంటలు వ్యాపించాయి. అక్కడ విధుల్లో సుమారు 14 మంది ఒప్పంద, శాశ్వత కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. వారిలో 8 మంది పై ఉక్కుద్రవం పడి ఎక్కడ నిల్చున్న వారు అక్కడే కాలిపోయారు. మరో 6 కార్మికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారికి తొలుత ఉక్కు ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేశారు. మెరుగైన వైద్య సేవల కోసం విశాఖ నగరంలోని పలు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు వారిని తరలించారు. వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
మృతులు ఉక్కు నగరానికి చెందిన మేనేజర్ గోల్డ్కుమార్, స్లైడ్ ఆపరేటర్ జి.వి. అప్పారావు, గాజువాకకు చెందిన స్టాండ్-3 కె.ప్రభాకరరావు, అగనంపూడికి చెందిన షిఫ్ట్ చేంజ్, స్టాండ్-1 గొంతెన భానుకుమార్, కాకానినగర్కు చెందిన సీపీఎం, స్టాండ్-4 ఎం.కృష్ణ నాగు, ఇస్లాంపేటకు చెందిన ఒప్పంద కార్మికుడు నక్కా వెంకటరమణ, అప్పన్న కాలనీకి చెందిన ఒప్పంద కార్మికుడు త్రినాథ్, ఒప్పంద కార్మికుడు నక్కరాజు అప్పలరాజుగా గుర్తించారు.
రాత్రి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు: ఉక్కు యాజమాన్యం పరిహారం ప్రకటిస్తుందని ఆర్ఐఎన్ఎల్ ప్రతినిధులు వినయ్కుమార్, రాధిక, భాను తెలిపారు. అయితే మృతుల కుటుంబాలు, ఉద్యోగ సంఘాలు, కార్మికుల మృతదేహాలను పోస్టుమార్టమ్కు తరలించేందుకు అంగీకరించడం లేదు. యాజమాన్యం వచ్చి పరిహారం ప్రకటించే వరకు ఉక్కు జనరల్ ఆసుపత్రి మార్చురీ నుంచి మృతదేహాలను తీసుకెళ్లామంటూ అంబులెన్స్లను అడ్డుకున్నారు. దీంతో సోమవారం (నిన్న) రాత్రి అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.
పూర్తి స్థాయిలో స్పష్టత రాలేదు: పేలుడుకు దారి తీసిన కారణాలపై పూర్తి స్థాయిలో స్పష్టత రాలేదు. కన్వర్టర్ నుంచి బయలుదేరిన లాడిల్-19ను క్యాస్టింగ్ మెషీన్-2లో పోసేందుకు షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జి అనుమతించారు. ఈ క్రమంలో స్లైడింగ్ గేటు కొంతసేపు తెరుచుకోకపోవడంతో ఒక్కసారిగా లాడిల్ పేలిపోయిందని భావిస్తున్నారు. సాధారణంగా లాడిల్లో నీరు ఉంటే ఉక్కు ద్రవం పోయగానే అది పేలిపోతుంది. అయితే ఈ ప్రమాదం ద్రవం పోసినచోట జరగకపోవడంతో నీటి సమస్య కాదని తెలుస్తోంది.
ద్రవాన్ని తొందరగా పంపడంతో ఒత్తిడికి గురై పేలిందా?
బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ నుంచి వచ్చిన హాట్ మెటల్ను ఎస్ఎంఎస్-1లోని కన్వర్టర్లో వేసి అందులో 16-18 నిమిషాలు ఆక్సిజన్ పంపి బ్లో చేస్తారు. ఆక్సిజన్ను హాట్మెట్లోకి పంపినప్పుడు ఉష్ణోగ్రత భారీగా పెరుగుతుంది. ఆ సమయంలో అందులో ఉన్న కార్బన్, సిలికాన్, మాంగనీస్, ఫాస్పరస్ ఆవిరవుతాయి. ఆక్సిజన్ మెటల్తో ఉన్న స్టీలుతో కూడా కలిసి ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ను డీగ్యాసింగ్ చేయడానికి అల్యూమినియం దిమ్మెలు వేస్తారు. తర్వాత నాణ్యత గల ఫెర్రోఎల్లాయిస్ కలుపుతారు.
అక్కడ నుంచి ఆర్గాన్ రిన్సింగ్ స్టేషన్కు లాడిల్ తెస్తారు. అక్కడ మెటల్లో కరగకుండా ఉండిపోయిన వాటిని కరిగించడం, కావాల్సిన ఉష్ణోగ్రత స్థాయికి తీసుకురావడం కోసం నైట్రోజన్, ఆర్గాన్తో రిన్సింగ్ చేస్తారు. తర్వాత దీన్ని తీసుకెళ్లి కంటిన్యూస్ క్యాస్టింగ్ మిషన్లో ఎల్అండ్టీ స్టాండ్పై పెడతారు. లాడిల్ ఉన్న ద్రవపు ఉక్కును కిందకు వంపి, బ్లూమ్స్ తయారీకి పంపుతారు. అయితే ఇన్ఫీరియర్ అల్యుమినియం సరిపడా వేయకపోవడం వల్ల ప్రమాదం జరిగిందా? అల్యుమినియంలో నాణ్యత లేకపోవడం, సమపాళ్లలో కలపకపోవడం వల్ల జరిగిందా? ఉక్కు ద్రవాన్ని తొందరగా పంపడం వల్ల గ్యాస్లు ఉత్పత్తి కావడంతో ఒత్తిడికి గురై పేలిందా అనే కోణాల్లో పరిశీలించాల్సి ఉంది.
ఎస్ఎంఎస్-1లో క్యాస్టింగ్ మిషన్-2 వద్ద ప్రమాదం జరిగినప్పుడు 15 మంది పని చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ గదిలో అత్యధిక వేడి వాతావరణం ఉంటుంది. ముగ్గురు 2 గంటల పాటు పని చేస్తే, రెండు గంటలు పక్కనే ఉన్న కంట్రోల్ రూంలోని గదిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. ఇది నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ముగ్గురు ఆ గదిలో ఉన్నారు. దీంతో వారు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. మిషన్-2 వద్ద ఉన్న 12 మందితో పాటు, పక్క మిషన్ వద్ద ఉన్న మరో ఇద్దరికి గాయాలు అయ్యాయి.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఘోర ప్రమాదం - 8 మంది దుర్మరణం