విశాఖ కొత్త రైల్వే జోన్‌కు వడివడిగా అడుగులు - అపాయింటెడ్‌ డే ఏప్రిల్‌ 1!

విశాఖపట్నం కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా జోన్‌ కార్యకలాపాలు - తుదిదశకు దక్షిణమధ్య రైల్వే పునర్విభజన ప్రక్రియ - మూడు డివిజన్లకు పరిమితం కానున్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే

South Coast Railway Zone to Start from April 1
South Coast Railway Zone to Start from April 1
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 10:03 AM IST

South Coast Railway Zone to Start from April 1 : సీఎం చంద్రబాబు దిల్లీ పర్యటనలు ఫలితాలనిస్తున్నాయి. విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా జోన్‌ కార్యకలాపాలకు వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 1 నుంచి నూతన రైల్వే జోన్​ పట్టాలెక్కే సంకేతాలు కన్పిస్తున్నాయి. దీంతో దక్షిణ మధ్య రైల్వే 3 డివిజన్లకే పరిమితం కానుంది.

దక్షిణమధ్య రైల్వే పునర్విభజన ప్రక్రియ చివరి దశకు చేరుకుంది. కొత్త రైల్వే జోన్​కు అపాయింటెడ్​ డేను కేంద్ర ప్రభుత్వం తొందరలోనే ప్రకటించనున్నట్టు తెలిపింది. ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి నూతన రైల్వే జోన్‌ కార్యకలాపాలు ప్రారంభింపజేయాలని రైల్వేశాఖ భావిస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వర్గాలకు సంకేతాలు అందినట్లు తెలుస్తోంది.

ఇది అమల్లోకి వస్తే 6 డివిజన్లతో సికింద్రాబాద్‌ కేంద్రంగా ఉన్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్‌ సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాందేడ్‌లకే పరిమితం కానుంది. మిగతా విజయవాడ, గుంటూరు, గుంతకల్లుతో పాటు తూర్పు కోస్తా జోన్‌లోని కొంతభాగంతో కలిపి కొత్తగా ఏర్పడే విశాఖపట్నం డివిజన్‌తో కలిపి దక్షిణ కోస్తా జోన్‌ ఏర్పాటుకానుంది.

ఇంత తక్కువ సమయం సరిపోతుందా : కొత్త జోన్‌కు ఏప్రిల్‌ 1 అపాయింటెడ్‌ డే. దీనికి ఇంకా 6 వారాలే సమయం ఉంది. కొత్త జోన్‌ ప్రారంభానికి ఇంత తక్కువ సమయం సాంకేతికంగా సరిపోతుందా అన్న కోణంలోనూ రైల్వే బోర్డులో చర్చ జరిగినట్లు తెలిసింది. సాధ్యాసాధ్యాలపై కొద్దిరోజుల్లోనే స్పష్టత వస్తుందని నెలాఖరుకల్లా కొత్త జోన్‌ అపాయింటెడ్‌ డేపై నోటిఫికేషన్‌ రావచ్చంటూ దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రధాన కార్యాలయం అధికారులు అంటున్నారు.

డివిజన్ల వారీగా విభజన, సరిహద్దుల్లో మార్పులు చేర్పులు, ఆదాయ వ్యయాలు, రైళ్ల నిర్వహణ సహా పలు అంశాలతో సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక రైల్వేబోర్డుకు 9 నెలల క్రితమే చేరింది. ఏపీ విభజన చట్టంలో విశాఖ కేంద్రంగా కొత్తగా రైల్వే జోన్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు అప్పటి ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. నూతన జోన్‌కు కేంద్ర మంత్రి వర్గం 2025 ఫిబ్రవరిలో ఆమోదం తెలిపింది. కొన్ని నెలల నుంచే కొత్త జోన్‌ జీఎం, విభాగాధిపతులను బోర్డు దశల వారీగా నియమిస్తోంది.

డివిజన్లలో మార్పులు, చేర్పులు : నూతన జోన్‌ ఏర్పాటుతో ఇప్పటి వరకు ఉన్న డివిజన్లలో కొన్ని మార్పులు, చేర్పులు జరగనున్నాయి. గుంతకల్లు డివిజన్‌లో ఉన్న రాయచూరు-వాడి 108 కిలోమీటర్ల సెక్షన్‌ సికింద్రాబాద్‌ రైల్వే డివిజన్‌కు పరిమితం కానుంది. విష్ణుపురం-పగిడిపల్లి, విష్ణుపురం-జాన్‌పహాడ్‌ 142 కిలోమీటర్ల మార్గాలు ప్రస్తుతం గుంటూరు డివిజన్‌లో ఉండగా అవి సికింద్రాబాద్‌కు బదిలీ కానున్నాయి. 46 కిలోమీటర్ల మోటుమర్రి-కొండపల్లి మార్గం సికింద్రాబాద్‌ నుంచి విజయవాడ డివిజన్‌ పరిధిలోకి వెళ్లనుంది.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్‌ ప్రధాన కార్యాలయానికి 54 ఎకరాలు కేటాయించారు. పరిపాలన భవనానికి ఖర్చు రూ.192 కోట్లుగా అంచనా. ఈ నిర్మాణంలో దాదాపు 12 అంతస్తులు ఉండనున్నాయి. దీని విస్తీర్ణం లక్ష చదరపు అడుగులుగా ఉంది.

గతంలో ఇలా:

  • భువనేశ్వర్‌ కేంద్రంగా ఈస్ట్‌ కోస్ట్‌ రైల్వే జోన్‌ 2003వ సంవత్సరంలో వస్తే అక్కడ శాశ్వత భవనాలు సిద్ధం అయ్యే వరకూ ఆగలేదు. అందుబాటులో ఉన్న రైల్వే క్వార్టర్లు, ఇతర భవనాలు, రాష్ట్ర హౌసింగ్‌ బోర్డు కాలనీకి చెందిన భవనాల్లో తాత్కాలిక జోన్‌ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేసుకొని కార్యకలాపాలను ప్రారంభించారు. జోన్‌ సొంత కార్యాలయాలు సిద్ధమయ్యే వరకు కూడా (నాలుగైదేళ్లు) వీటిలోనే విధులను నిర్వహించారు.
  • సికింద్రాబాద్‌ కేంద్రంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్‌ విషయంలోను కూడా ఇదే జరిగింది. 1966లో తొలుత తాత్కాలిక భవనాల్లో కార్యకలాపాలు ఆరంభించారు. 1972 నాటికి జోన్‌ సొంత భవనాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
  • గుంటూరు డివిజన్‌ ఏర్పాటైనప్పుడు కూడా ఇంతే. గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్‌ మొదటి ప్లాట్‌ఫాంలోని పై అంతస్తులో ఉన్న రిటైరింగ్‌ రూముల్లో, 7వ ప్లాట్‌ఫాంలో ఉన్న ఆర్‌పీఎఫ్‌ బ్యారాక్స్‌లోను కూడా తాత్కాలిక డీఆర్‌ఎం కార్యాలయాలు, ఇతర విభాగాలు ఏర్పాటు చేసుకొని కార్యకలాపాలు ప్రారంభించారు. తర్వాత కొన్ని ఏళ్లకు సొంత భవనాలు సమకూరాయి.

NEW RAILWAY ZONE
NEW RAILWAY ZONE IN AP
SOUTH COAST RAILWAY ZONE
NEW RAILWAY ZONE FROM APRIL
ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

