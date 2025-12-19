దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ కార్యాలయాల పనులు చకచకా - మరో ఏడాదిలో పూర్తి!
శరవేగంగా సాగుతున్న దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ప్రధాన కార్యాలయ పనులు - రెండు అంతస్తుల మేర స్లాబు నిర్మాణం - ఏడాదిలోపు పూర్తయ్యేలా అధికారుల పర్యవేక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 1:16 PM IST
Visakha South Coast Railway Zone Works Rapidly: దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ప్రధాన కార్యాలయ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దీని కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం ముడసర్లోవ ప్రాంతంలో భూమిని కేటాయించింది. అందులో ప్రధాన పరిపాలన భవనం నిర్మాణానికి ఈ ఏడాది జనవరిలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేశారు. ఫిబ్రవరిలో టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తయింది. కోల్కతా సంస్థ ఈ పనులను చేస్తోంది.
అడ్డంకులన్నీ అధిగమించి: దీనికి సంబంధించి నిర్మాణం ప్రారంభమైన తరువాత శ్రీకృష్ణాపురం రైతులు తమ భూములకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని కోరుతూ పనులను అడ్డుకున్నారు. దాంతో 20 రోజులపాటు పనులను ముందుకు సాగక సందిగ్ధంలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 12వ తేదీన ‘మట్టి పరీక్షలతో సరి’ అనే శీర్షికతో కథనాలు ప్రచురితమయ్యాయి. అనంతరం తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు స్పందించి కలెక్టర్ హరేంధిరప్రసాద్తో మాట్లాడారు. పరిహారంగా రైతులకు స్థలాలు ఇప్పిస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో ఏప్రిల్ నెలాఖరు నుంచి పనులను తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనులు: భూమిలో 20 అడుగుల లోతు వరకూ తవ్వి అక్కడి నుంచి పునాదుల నిర్మాణం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం రెండు అంతస్తుల వరకు స్లాబు నిర్మాణం పూర్తయింది. మరో 10 అంతస్తులకు వేయాలి. మరో సంవత్సర కాలంలో నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి భవనం అప్పగించాలనే లక్ష్యంతో పనులు సాగుతున్నాయి. జీఎం సందీప్ మాథుర్ ఎప్పటికప్పుడు పనుల పురోగతిని పరిశీలిస్తున్నారు. పైనాపిల్ కాలనీ విద్యుత్ ఉప కేంద్రం నుంచి స్థలం వరకూ భూగర్భ విద్యుత్తు కేబుల్ను వేశారు.
రైల్వే పనుల వివరాలు: దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ ప్రధాన కార్యాలయానికి 54 ఎకరాలు కేటాయించారు. పరిపాలన భవనానికి ఖర్చు రూ.192 కోట్లుగా అంచనా ఉంది. ఈ నిర్మాణంలో దాదాపు 12 అంతస్తులు ఉండనున్నాయి. దీని విస్తీర్ణం లక్ష చదరపు అడుగులుగా ఉంది.
గతంలో ఇలా:
- భువనేశ్వర్ కేంద్రంగా ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ 2003వ సంవత్సరంలో వస్తే అక్కడ శాశ్వత భవనాలు సిద్ధమయ్యే వరకూ ఆగలేదు. అందుబాటులో ఉన్న రైల్వే క్వార్టర్లు, ఇతర భవనాలు, రాష్ట్ర హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీకి చెందిన భవనాల్లో తాత్కాలిక జోన్ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేసుకొని కార్యకలాపాలను ఆరంభించారు. జోన్ సొంత కార్యాలయాలు సిద్ధమయ్యే వరకూ (నాలుగైదేళ్లు) వీటిలోనే విధులను నిర్వహించారు.
- సికింద్రాబాద్ కేంద్రంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ విషయంలోనూ ఇదే జరిగింది. 1966లో తొలుత తాత్కాలిక భవనాల్లో కార్యకలాపాలు ఆరంభించారు. 1972 నాటికి జోన్ సొంత భవనాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
- గుంటూరు డివిజన్ ఏర్పాటైనప్పుడు కూడా ఇంతే. గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ మొదటి ప్లాట్ఫాంలోని పై అంతస్తులో ఉన్న రిటైరింగ్ రూముల్లోను, ఏడో ప్లాట్ఫాంలో ఉన్న ఆర్పీఎఫ్ బ్యారాక్స్లోనూ తాత్కాలిక డీఆర్ఎం కార్యాలయాలు, ఇతర విభాగాలు ఏర్పాటు చేసుకొని కార్యకలాపాలు ఆరంభించారు. తర్వాత కొన్నేళ్లకు సొంత భవనాలు సమకూరాయి.
అందుబాటులో భవనాలు:
- విశాఖ జోన్ ఆరంభించాలంటే జీఎం కార్యాలయంతోపాటు, పది విభాగాల అధిపతుల కార్యాలయాలు, వారి సిబ్బంది పని చేసేందుకు సదుపాయాలు అవసరం.
- విశాఖలో ప్రస్తుతం ఉన్న డీఆర్ఎం కార్యాలయాన్ని ఓ జోనల్ కార్యాలయంగా వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా ఉంది. అక్కడ 11,536 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణం అందుబాటులో ఉంది.
- డీఆర్ఎం కార్యాలయానికి సమీపంలో 2,872 చ.మీ. విస్తీర్ణం కలిగిన కొత్త కార్యాలయ భవనం సిద్ధంగా ఉంది.
- ట్రైనింగ్ స్కూల్కు చెందిన 3 వేల చ.మీ. మరో భవనాన్ని వాడుకోవచ్చు.
- అలాగే డీఆర్ఎం బంగ్లాకు సమీపంలో ఉన్న పాత రైల్వే నిలయం భవనం అందుబాటులో ఉంది. రైల్వే స్టేడియం ఎదురుగా, బీచ్ రోడ్డులో ఉన్నటువంటి విశ్రాంత గృహాలు, జ్ఞానాపురం, తాటిచెట్లపాలెం, డీఆర్ఎం కార్యాలయానికి సమీపంలోని అనేక భవనాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి.
- విశాఖలో రైల్వేకు క్రీడా, వాణిజ్య భవనాలు ఉన్నాయి.
- ప్రస్తుతం జీఎం నివాసం, కార్యాలయ అవసరాలకు నగరంలో రెండు భవనాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఆర్కే బీచ్లోని ఈస్టుపాయింటు రెస్ట్ హౌస్, డీఆర్ఎం భవనాలు ఉన్నాయి.
- ఆర్టీసీ ద్వారకా బస్టాండ్పైన కొన్ని అంతస్తులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఏపీ ప్రభుత్వం సైతం పలు భవనాలను కేటాయించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది.
