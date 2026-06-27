కష్టాలను దాటుకొని క్రీడాకారుడిగా ఎదిగి - ఆర్టీసీ టు అథ్లెట్ - ఆల్రౌండర్ రాంబాబు
కష్టాలను దాటుకొని క్రీడాకారుడిగా ఎదిగిన రాంబాబు - అథ్లెట్గా రన్నింగ్లో పతకాల పంట పండించిన వైనం - జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇప్పటివరకు 72 పతకాలు సొంతం - పేద క్రీడాకారులకు ఉచితంగా శిక్షణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 3:00 PM IST
Visakha Rambabu Excelling in Athleteics : చిన్నప్పటి నుంచి కష్టం విలువ తెలిసిన మనిషి. అందుకే మంచి క్రీడాకారుడిగా, డ్రైవర్గా పేరు సంపాదించుకున్నారు. ఆపదలు ఎదురైనా ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోలేదు. వెన్నుపూస గాయంతో కదల్లేని స్థితికి చేరినా పట్టుదలను వీడలేదు. సాహసమే శ్వాసగా మళ్లీ పరుగు తీశారు. ఉచితంగా శిక్షణ అందిస్తూ ఎంతోమంది నిరుపేద కుర్రాళ్లను విజేతలుగా నిలుపుతున్నారు. అతడే అథ్లెట్ కమ్ కోచ్ రాంబాబు. ఆయన స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణంపై కథనం.
రాంబాబు విశాఖ జిల్లా తగరపువలసలో పేద కుటుంబంలో జన్మించారు. కానీ స్కూల్ స్థాయి నుంచే పరుగును ప్రాణంగా మార్చుకున్నారు. ఇంటర్, డిగ్రీ, యూనివర్సిటీ స్థాయిల్లో ఆల్రౌండ్ ఛాంపియన్గా నిలిచారు. ఆర్మీలో చేరాలనే లక్ష్యంతో అడుగులు వేశారు. కానీ గాయం కారణంగా వెనక్కి వచ్చినా క్రీడా ప్రపంచాన్ని వీడలేదు. ఆ తర్వాత ఆర్టీసీలో ఉద్యోగం సంపాదించినా తన క్రీడా ప్రయాణాన్ని ఆపలేదు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇప్పటివరకు 72 పతకాలు సాధించారు. ఇటీవలే బ్యాంకాక్లో 44 దేశాలు పాల్గొన్న వరల్డ్ మీట్లో 200 మీటర్లు, 50 మీటర్ల పరుగులో 2 బంగారు పతకాలు, 100 మీటర్లలో ఒక సిల్వర్ మెడల్ సాధించి రికార్డు సృష్టించారు.
"నేను ఇప్పటి వరకు 11 నేషనల్స్ ఆడాను. మూడు ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడాను. 72 పతకాలు గెలుపొందాను. థాయిలాండ్లో జరిగిన పోటీల్లో రెండు గోల్డ్మెడల్, ఒక సిల్వర్ మెడల్ సాధించాను. ఇటీవల చెన్నైలో జరిగిన ఏషియన్ మీటర్ ఒక గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను. స్వీడన్లో 110 దేశాలు పోటీ పడ్డాయి.ఇందులో ఎనిమిదో స్థానం సాధించాను. ప్రతి సంవత్సరం మెడల్స్ సాధిస్తూనే ఉన్నాను." - రాంబాబు, అథ్లెట్
ప్రస్తుతం సింహాచలం ఆర్టీసీ డిపోలో పని చేస్తున్న రాంబాబు పేద క్రీడాకారులకు అండగా నిలుస్తున్నారు. ఒకరోజు డ్యూటీ చేసి మరో రోజు విశ్రాంతి సమయంలో ఔత్సాహిక క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఆనందపురం, పద్మనాభం, పాపయ్య కొత్తవలస, తగరపువలస మండలాలకు చెందిన నిరుపేద యువతకు ఉచితంగా శిక్షణ అందిస్తున్నారు. రాంబాబు వద్ద తర్ఫీదు పొందిన వారిలో సుమారు 80 మందికి పైగా ఆర్మీ, రైల్వే, పోలీస్ వంటి వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉద్యోగాలు సాధించి స్థిరపడ్డారు. పైసా తీసుకోకపోతే పిల్లలకు శ్రద్ధ ఉండదని కొందరు చెప్పినా ఆయన మనసు మాత్రం డబ్బులు తీసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు.
"సారు మాకు కోచింగ్ ఇస్తున్నారు. డబ్బులు ఇస్తామన్న తీసుకోరు. నిరుపేద పిల్లలకు ఉచితంగా తర్ఫీదు ఇస్తున్నారు. మమల్ని సార్ బాగా చూసుకుంటారు. మేము కూడా ఉద్యోగం సంపాదించాలనే లక్ష్యంతో శిక్షణ తీసుకుంటున్నాం. - శిక్షణార్ధులు
కానీ కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు కదా! 2017లో వెన్నుపూసకు జరిగిన ఓ తప్పుడు సర్జరీ రాంబాబు జీవితాన్ని తలకిందులు చేసింది. 13 నెలలు మంచానికే పరిమితమయ్యారు. ఆ సమయంలో భార్య బాసటగా నిలిచింది. మహిళా సంఘాలు, ప్రజా సంఘాలు రాంబాబుకి కొండంత అండగా నిలిచి ధైర్యాన్ని నూరిపోశాయి. ఫిజియోథెరపీ, యోగా, మెడిటేషన్ సాయంతో మళ్లీ లేచి నిలబడ్డారు. అసాధ్యమన్న చోటే అంతర్జాతీయ పరుగును మళ్లీ మొదలుపెట్టారు.
రాంబాబు స్ఫూర్తితోనే ఆయన ఇద్దరు పిల్లలు కూడా క్రీడల్లో రాణిస్తున్నారు. పెద్దమ్మాయి ఇప్పటికే నేషనల్స్ ఆడగా, చిన్నమ్మాయి ఉదయశ్రీ వైజాగ్ రైల్వే స్టేడియంలో శిక్షణ పొందుతూ స్టేట్ లెవల్లో రాణిస్తోంది. ఓటమిని గెలుపునకు మెట్టుగా భావిస్తూ ఎన్ని అపజయాలు ఎదురైనా కుంగిపోకుండా ముందుకు సాగాలని యువతకు రాంబాబు సూచిస్తున్నారు.
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