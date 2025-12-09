ETV Bharat / state

విశాఖ టూ రాయపూర్‌ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ కారిడార్‌ - సగం సమయం ఆదా

తక్కువ సమయంలో విశాఖ నుంచి రాయపూర్‌ వెళ్లొచ్చు -గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ కారిడార్‌తో సాధ్యం- ఇక ఆరు గంటల్లోనే గమ్యానికి

Visakha Raipur Greenfield Highway Works
Visakha Raipur Greenfield Highway Works (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 8:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Visakha Raipur Greenfield Highway Works : ఛత్తీస్​గఢ్, ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాలను కలుపుతూ ఆరు వరుసలతో నిర్మిస్తున్న గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రహదారి పూర్తి చేసే కసరత్తు వేగంగా సాగుతోంది. కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో రూ.16,482 కోట్లతో ఆయా పనులు చేపడుతుండగా వచ్చే ఏడాది డిసెంబరుకు ప్రారంభించనున్నారు. విజయనగరం జిల్లా ఎల్‌.కోట సమీపంలో చెరువు చుట్టూ వృత్తాకారంలో రోడ్డు నిర్మించారు. ఒడిశాలోని ఉమ్మరికోట వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ పలు రహదారులను అనుసంధానం చేస్తుంది. ఇప్పటికే అనేక చోట్ల సూచికలు, వివరాల బోర్డుల ఏర్పాటు పూర్తయింది.

ఇంజినీరింగ్‌ అద్భుతంగా పేర్కొనొచ్చు : రాయపూర్‌-విశాఖ ఆర్థిక కారిడార్‌ మూడు రాష్ట్రాల్లోని మారుమూల ప్రాంతాల మీదుగా వెళ్తుంది. కొండల నడుమ, అడవుల మధ్యలో ఎన్నో వంపులు తిరిగి వెళ్తుంది. ఈ కారిడార్‌ ఏపీ నుంచి ఒడిశాలోకి ప్రవేశించగానే కొండల మధ్యలో నుంచి పక్కపక్కనే రెండు టన్నెళ్లు (ట్విన్‌ టన్నెల్స్‌) నిర్మించాల్సి వచ్చింది. ఒక్కోటి 3.4 కి.మీ. పొడవు ఉండే వీటి నిర్మాణం ఇంజినీరింగ్‌ అద్భుతంగా పేర్కొనొచ్చు. కొరాపుట్‌ జిల్లా పరిధి సుంకి ఘాట్‌కు సమీపంలో వీటిని నిర్మించారు.

133 కి.మీ. దూరం తగ్గినట్టే : ప్రస్తుత రాయపూర్‌ నుంచి విశాఖకు ఎన్‌హెచ్‌-26లో 597 కి.మీ. ప్రయాణించాలి. కొత్త కారిడార్‌ను 464 కి.మీ.లతో పూర్తి చేస్తున్నారు. అంటే 133 కి.మీ. దూరం తగ్గింది. ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశాలోని పరిశ్రమలను విశాఖ పోర్టు, చెన్నె-కోల్‌కతా జాతీయ రహదారికి అనుసంధానం చేసినట్లవుతుంది.

ప్రస్తుతం 12 గంటలు - ఆపై ఆరు గంటలే : ప్రస్తుతం కొండల మధ్య విశాఖ నుంచి రాయపూర్‌కు చేరుకోవాలంటే 12 గంటల సమయం పడుతోంది. ఈ కారిడార్‌ అందుబాటులోకి వస్తే కేవలం ఆరు గంటల్లోనే చేరుకోవచ్చు. సరకు రవాణా మరింత వేగవంతమవుతుంది.

ఐదు చోట్ల అంతర్గత మార్గాలు : విశాఖపట్నం-రాయ్‌పూర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ హైవే ఆరు వరుసలతో నిర్మిస్తున్నారు. సబ్బవరం వద్ద ఈ హైవే కోల్​కత్తా-చెన్నై హైవేలో కలిసేచోట టంప్రెట్ ఇంటర్ ఛెంజ్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రహదారికి సర్వీస్ రోడ్లు ఉండవు. రాష్ట్ర పరిధిలో ఆరు చోట్ల మాత్రమే ఈ హైవేలోకి ప్రవేశించేందుకు, హైవే నుంచి బయటకు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా పరిధిలో ఐదు చోట్ల అంతర్గత మార్గాలు సిద్ధమయ్యాయి.

పెట్రోల్ బంకులు, హోటళ్లు, విశ్రాంత గదుల ఏర్పాట్లు : హరిత జాతీయ రహదారి మార్గంలో వంతెనలున్న ప్రాంతాల్లో విద్యుత్తు దీపాలు ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా ప్రతి రెండు కిలోమీటర్ల దూరానికి ఒక చోట టెలిఫోన్ సదుపాయం కల్పించారు. వీటితో పాటు సౌరశక్తితో పనిచేసే సీసీ కెమెరాలూ అమర్చారు. రహదారి డివైడర్ పై పూల మొక్కలు నాటారు. అయితే టోల్ ప్లాజాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లోనే రాష్ట్ర రహదారుల్లోకి వెళ్లేందుకు, జాతీయ రహదారిపైకి వచ్చేందుకు వీలు ఉంటుంది.

464 కిలోమీటర్లు - 6 వరుసలు - విశాఖపట్నం-రాయ్​పూర్​ గ్రీన్​ఫీల్డ్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ వే

నాలుగు జిల్లాల మీదుగా గ్రీన్​ఫీల్డ్​ ఎక్స్​ప్రెస్​వే - 11 ఇంటర్​ఛేంజ్​లు ఎక్కడంటే!

TAGGED:

GREENFIELD HIGHWAY WORKS
GREENFIELD HIGHWAY BUDGET
VISAKHA RAIPUR GREENFIELD
6 LINES GREENFIELD HIGHWAY
VISAKHA RAIPUR GREENFIELD HIGHWAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.