సైబర్ నేరాలపై అవగాహన - 24 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రూపొందించిన విశాఖ పోలీసులు
సైబర్ మోసాలకు గురవకుండా అవగాహన కార్యక్రమాలు - 24 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రూపొందించిన విశాఖ పోలీసులు - సైబర్ నేరాలు, పెట్టుబడి మోసాలపై చిత్రాలు - సినీ నటులతో అర్ధవంతంగా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రూపకల్పన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 8:23 PM IST
Updated : April 5, 2026 at 9:31 PM IST
Police Desingned 24 Short Films on Cyber Crime Awareness: డబ్బులెవరికీ ఊరికే రావు. ఈ డైలాగ్ వినే ఉంటారు. అలానే డబ్బుల్ని కూడా ఊరికే పోగొట్టుకోవద్దు అంటున్నారు విశాఖ పోలీసులు. ఇందు కోసం అధిక పెట్టుబడి మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్టు, సైబర్ నేరాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. దీనికోసం దేశంలోనే తొలిసారిగా 24 రకాల సైబర్ నేరాలకు సంబంధించి 24 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రూపొందించారు. మనదగ్గర సత్ఫలితాలిస్తే దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తామని విశ్వాసంగా చెబుతున్నారు.
చూశారుగా డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో బెదిరింపులు వస్తే ఎలా తిప్పికొట్టాలో. అసలు డిజిటల్ అరెస్టే ఉండదు. ఇలాంటి వాటికి భయపడవద్దు. ధైర్యంగా ప్రశ్నిస్తే మోసం చేయాలనుకునే వాళ్లే తోకముడుస్తారు. ఇదొక్కటే కాదు. ఇతర సైబర్ నేరాలు, పెట్టుబడి మోసాలు, బెట్టింగ్ ఊబిలోకి వెళ్లకుండా ఉండేందుకు ప్రజలకు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు విశాఖ పోలీసులు.
సినీ ప్రముఖులు సహకరించాలని సీపీ పిలుపు: ఇందుకోసం మనకు తెలిసిన నటీనటులతోనే 24 సైబర్ నేరాలకు సంబంధించిన 24 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రూపొందించారు. వాటిని థియేటర్లు, ఓటీటీలు, ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి తెలుగులోనే రూపొందించిన వీటిని తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ఉపయోగిస్తున్నామని విశాఖ సీపీ శంఖబ్రత బాగ్చి తెలిపారు. ఇక్కడ అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధిస్తే సబ్ టైటిల్స్తో దేశమంతా వినియోగించుకునేలా చేస్తామని వివరించారు. అంతేకాకుండా ఈ వినూత్న అవగాహనా కార్యక్రమానికి సినీ ప్రముఖులు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయన్సర్లు సహకరించాలని సీపీ పిలుపునివ్వడం విశేషం.
"మనకు తెలిసిన నటీనటులతోనే 24 సైబర్ నేరాలకు సంబంధించిన 24 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ రూపొందించాం. వాటిని థియేటర్లు, ఓటీటీలు, ఇతర సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతానికి తెలుగులోనే రూపొందించిన వీటిని తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు ఉపయోగిస్తున్నాం. డిజిటల్ అరెస్టు పేరుతో బెదిరింపులు వస్తే ఎవరూ నమ్మొద్దు.అసలు డిజిటల్ అరెస్టే ఉండదు. ఇలాంటి వాటికి భయపడవద్దు. అందుకే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాం"- శంఖబ్రత బాగ్చి, విశాఖ సీపీ
