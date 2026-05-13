ETV Bharat / state

‘స్విఫ్ట్‌ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్‌-2026’లో విశాఖ యువకుడు సత్తా - ప్రపంచస్థాయి డెవలపర్స్‌ సదస్సుకు ఎంపిక

చదువులో ఒత్తిడికి టెక్నాలజీతో పరిష్కారం - స్విఫ్ట్‌ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్‌-2026లో ప్రపంచ టాప్‌-15 ఎలైట్‌ జాబితాలో మానస్​కి అరుదైన చోటు - జూన్‌ 9వ తేదీన జరగనున్న 'యాపిల్‌ ప్రపంచస్థాయి డెవలపర్స్‌ సదస్సు'కు ఎంపిక

Manas Secures Spot In World's Top 15 Elite List In 'Swift Student Challenge-2026
Manas Secures Spot In World's Top 15 Elite List In 'Swift Student Challenge-2026 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Manas Secures Spot In World's Top 15 Elite List In 'Swift Student Challenge-2026 : సాగర తీరాన, సాధారణ విద్యార్థిగా ప్రారంభమైన ఆ యువకుడి ప్రయాణం, ఇప్పుడు సముద్రాలు దాటి ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్‌ వేదికపై నిలిచే స్థాయికి చేరింది. విశాఖ నగరానికి చెందిన గీతం డీమ్డ్‌ వర్సిటీ సీఎస్‌ఈ విద్యార్థి మానస్‌ మల్ల, విద్యార్థుల మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన 'స్టెమ్‌క్వెస్ట్‌' యాప్‌తో యాపిల్‌ నిర్వహించిన 'స్విఫ్ట్‌ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్‌-2026'లో ప్రపంచ టాప్‌-15 ఎలైట్‌ జాబితాలో అరుదైన చోటు సంపాదించాడు. ఏకైక భారతీయుడిగా ఈ ఘనత సాధించిన మానస్‌, ఇప్పుడు యాపిల్‌ సీఈవో టిమ్‌ కుక్‌తో ముఖాముఖి కలిసే అరుదైన అవకాశాన్ని అందుకోనున్నాడు.

యాపిల్‌ ప్రపంచస్థాయి డెవలపర్స్‌ సదస్సుకు ఎంపిక : అమెరికాలో జూన్‌ 9వ తేదీన జరగనున్న 'యాపిల్‌ ప్రపంచస్థాయి డెవలపర్స్‌ సదస్సు'కు ఎంపికయ్యాడు. అమెరికాలో యాపిల్‌ సీఈవో టిమ్‌ కుక్‌తో మానస్‌ ముఖాముఖిలో పాల్గొననున్నాడు. ప్రస్తుతం బట్టీపట్టే చదువులతో విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేసే లక్ష్యంతో కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), ఆగ్మెంటెడ్‌ రియాలిటీ (ఏఆర్‌) సాంకేతికతో ఆవిష్కరించిన 'స్టెమ్‌క్వెస్ట్‌' అనే ఆఫ్‌లైన్‌ పర్సనలైజ్డ్‌ లెర్నింగ్‌ యాప్‌ మానస్‌ మల్లకి ఈ అవకాశాన్ని తెచ్చిపెట్టింది.

ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేకపోయినా సరే : విద్యార్థుల ముఖ కవళికలను ఫేషియల్‌ ట్రాకింగ్‌ ద్వారా చూసి వారు అయోమయంలో ఉన్నా, అనాసక్తిగా ఉన్నా అది ఇట్టే గ్రహిస్తుంది. తద్వారా విద్యార్థుల అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా స్థానిక భాషల్లో స్నేహపూర్వకంగా బోధిస్తుంది. ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం లేకపోయినా పనిచేసే ఈ యాప్‌ దృష్టిలోపం, వినికిడి లోపం ఉన్న వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షల ఒత్తిడితో తన మిత్రుడు ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ఘటన అతణ్ని కలచి వేసింది. దీంతో చిన్నతనంలో అమెరికాలో తాను చదువుకున్న విధానాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఈ యాప్‌ను రూపొందించాడు.

ఏమిటి ఈ స్విఫ్ట్‌ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్‌? : ఈ పోటీలో విద్యార్థులు స్విఫ్ట్‌ ప్రోగ్రామింగ్ భాషను ఉపయోగించి వినూత్న యాప్‌లు రూపొందించాలి. ముఖ్యంగా విద్య, ఆరోగ్యం, యాక్సెసిబిలిటీ, సామాజిక సమస్యలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ వంటి అంశాలపై రూపొందించిన యాప్‌లకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఎంపికైన విజేతలకు యాపిల్​ పార్క్​ను సందర్శించే అవకాశం కల్పించడంతో పాటు ప్రపంచ డెవలపర్‌ల సమావేశమైన వరల్డ్ వైడ్ డెవలపర్స్ కాన్ఫరెన్స్ (WWDC) 2026లో పాల్గొనే అవకాశం లభిస్తుంది.

యువతకు ప్రేరణగా మారిన విజయం : సాంకేతికతను సమాజానికి ఉపయోగపడేలా మార్చాలనే ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చిన మానస్‌ విజయం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల యువతకు గొప్ప ప్రేరణగా నిలుస్తోంది. చిన్న చిన్న లక్ష్యాలతోనే జీవితాలను సరిపెట్టుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికీ అనుకుంటే ఏమైనా సాధించగలం అనే విషయాన్ని అంతర్జాతీయ వేదికపై స్థానం సంపాదించుకొని మానస్​ నిరూపించాడు. చదువులో ఒత్తిడిని తగ్గించే దిశగా టెక్నాలజీని వినియోగించడం ద్వారా ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందవచ్చని ఆయన నిరూపించారు.

ఫుట్‌బాల్​లో సత్తా చాటుతున్న పేదింటి బిడ్డలు - 'ఈనాడు లక్ష్య' తోడ్పాటుతో జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ

ఏడాది క్రితం వరకూ ఏమీ తెలియదు - ఇప్పుడు రాష్ట్రస్థాయిలో మూడో ర్యాంక్ సాధించిన బాలికలు

TAGGED:

SWIFT STUDENT CHALLENGE 2026 MANAS
MANAS SECURES SPOT WWDC 2026
స్విఫ్ట్‌ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్‌2026
స్విఫ్ట్‌ స్టూడెంట్ ఛాలెంజ్‌ మాసన్​
SWIFT STUDENT CHALLENGE 2026 MANAS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.