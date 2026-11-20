భవిష్యత్తు ఆర్థిక నగరంగా 'వైజాగ్ బే టెక్ సిటీ' - వీఈఆర్ పరిధిలో 9 జిల్లాల అభివృద్ధికి మాస్టర్ప్లాన్
Visakha Bay Tech City: తీరంలో దేశ తయారీ, లాజిస్టిక్స్ రంగాలకు ముఖద్వారంగా విశాఖ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం మాస్టర్ప్లాన్ రూపొందించింది. సీఈఆర్ ప్రాజెక్టు ద్వారా నగరాల అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 11:26 AM IST
తూర్పు తీరంలో దేశ తయారీ, లాజిస్టిక్స్ రంగాలకు ప్రధాన ముఖద్వారంగా విశాఖ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ మాస్టర్ప్లాన్ రూపొందించింది. రాష్ట్ర జీడీపీలో 30 శాతం వాటా అందిస్తున్న విశాఖ కేంద్రంగా 7 ప్రాధాన్య రంగాల ద్వారా విశాఖ ఎకనమిక్ రీజియన్ (వీఈఆర్) పరిధిలోని ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయించింది. 2047 నాటికి పరిశ్రమలు, సేవలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రంగా నగరాన్ని తీర్చిదిద్దడంతో పాటు ఈ ప్రాంతంలో 20 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించాలన్నది ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. సీఈఆర్ ప్రాజెక్టు ద్వారా 'వైజాగ్ 2.0' వంటి అత్యుత్తమ నగరాల అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
వీఈఆర్ పరిధిలోని 9 జిల్లాలను ఒక్కో రంగంలో ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దేలా ప్రణాళికలు రచించారు. విశాఖపట్నం, విజయనగరం జిల్లాలను ఐటీ, డేటాసెంటర్లు, కేర్ ఎకానమీ, ఎడ్యుకేషన్, పర్యాటక, నాలెడ్జ్, సర్వీస్ రంగాల్లో కీలక కేంద్రాలుగా విస్తరించనున్నారు. అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, కాకినాడ జిల్లాలను భవిష్యత్తు పోర్టు ఆధారిత పారిశ్రామికాభివృద్ధి, ఉక్కు, రసాయనాలు, ఔషధ రంగాల్లో దేశంలోనే మొదటి 3 తయారీ ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా నిలపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇక తూర్పుగోదావరి, అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలను సాంకేతికత, సేంద్రియ ఉత్పత్తులు, ప్రాసెసింగ్, మార్కెట్ సదుపాయాలకు ప్రధాన కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దనున్నారు.
హైటెక్ సిటీ తరహాలో విశాఖ బే టెక్ సిటీ : హైదరాబాద్లోని హైటెక్ సిటీ తరహాలో 'వైజాగ్ బే టెక్ సిటీ' అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీని పర్యవేక్షణకు, ప్రతిపాదనల అనుమతులపై నిర్ణయం తీసుకునే పూర్తి అధికారాలతో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిని జాయింట్ సీఈఓగా నియమించనుంది. పెట్టుబడులు తెచ్చేందుకు సీఓఓ క్యాడర్లో ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తిని నియమిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలోని వీఈఆర్ స్టీరింగ్ కమిటీ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా పనిచేసేందుకు 'బే-సిటీ ఫోరం' ఏర్పాటు కానుంది. వీఈఆర్ సీఈఓ ఛైర్పర్సన్గా వ్యవహరించే ఈ ఫోరంలో విశాఖ మేయర్, కలెక్టర్, జీవీఎంసీ కమిషనర్, జాయింట్ సీఈఓ, ప్లానింగ్, ఫైనాన్స్ శాఖల అధికారులు సభ్యులుగా ఉంటారు.
మధురవాడ, రుషికొండ ఐటీ కారిడార్లో రానున్న రోజుల్లో 4.2 రెట్ల వృద్ధి నమోదవుతుందని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 42 ఐటీ కేంద్రాల ద్వారా 29,453 మందికి ఉపాధి లభిస్తుండగా, మూడు దశల్లో 65 కంపెనీల ద్వారా మొత్తం 1,52,346 మందికి ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. వీటిలో నిర్మాణంలో ఉన్న 9 ఐటీ కంపెనీల ద్వారా 57,275 మందికి, నిర్మాణం ప్రారంభించాల్సిన 14 కంపెనీల్లో 65,618 మందికి ఉపాధి దక్కుతుంది. కొత్త కంపెనీల రాకతో అదనంగా 1,22,893 మందికి ఐటీ రంగంలో కొలువులు లభించనున్నాయి. వీటి కోసం 11.12 కి.మీ. మేర రోడ్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
ప్రభుత్వ, పీపీపీ విధానంలో గ్రీన్, బ్లూ, బ్లూ-గ్రీన్ పేరిట మూడు ప్రధాన పర్యాటక క్లస్టర్లను ఒక్కోటి రూ.500 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించారు. గ్రీన్ క్లస్టర్ కింద అరకు-మారేడుమిల్లి ఏజెన్సీ పరిధిలో వ్యూడెక్లు, రోప్వేలు, స్కైవాక్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్లు, గిరిజనులు నిర్వహించే హోం స్టేలతో గిరిజన, పర్యావరణ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహిస్తారు. బ్లూ క్లస్టర్ కింద తీర ప్రాంతంలోని ప్రధాన బీచ్లు, కొండకర్ల ఆవ సరస్సు, కోరింగ, హోప్ ఐలాండ్ మడ అడవులను అభివృద్ధి చేస్తారు. బ్లూ-గ్రీన్ క్లస్టర్ కింద కోనసీమ బ్యాక్వాటర్స్ ఆధారంగా గోదావరి డెల్టా జలమార్గాలు, హౌస్బోట్ల పర్యాటకాన్ని అందుబాటులోకి తెస్తారు.
మౌలిక సదుపాయాల పరుగు : నగరంలోని 14 మురికివాడల మెరుగుకు నిర్ణయించగా, ఇప్పటికే వెలంపేట పనులను పీపీపీ విధానంలో అప్పగించారు. మిగిలిన 13 ప్రాంతాలకు డీపీఆర్లు సిద్ధమవుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ భూముల్లో నిర్మించిన 1.30 లక్షల గృహాలకు సంబంధించిన స్థలాలను రాష్ట్రానికి బదిలీ చేయాలని కేంద్రానికి లేఖ రాశారు. రవాణా పరంగా ఎన్ఏడీ జంక్షన్ నుంచి ఆనందపురం వరకు సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణానికి డీపీఆర్ తయారవుతుండగా, ఎన్ఏడీ జంక్షన్-పెందుర్తి మధ్య బీఆర్టీఎస్తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ (ఈఆర్టీ) కారిడార్కు ప్రీ-ఫీజిబులిటీ అధ్యయనం పూర్తయింది. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో భాగంగా రూ.2,293.91 కోట్లతో 5 ప్రాజెక్టులు పురోగతిలో ఉండగా, రూ.1,617.42 కోట్ల విలువైన 6 ప్రాజెక్టులు టెండర్ల దశలో, రూ.5,440 కోట్లతో మరో 8 ప్రాజెక్టులు ప్రతిపాదన దశలో ఉన్నాయి. అదనంగా సిటీ ఎకనమిక్ రీజియన్ (సీఈఆర్) పథకం కింద ప్రతిపాదించిన 60 ప్రాజెక్టులకు రూ.9,180 కోట్లతో పాటు కేంద్ర గ్రాంటును ఖర్చు చేయనున్నారు.
ప్రాజెక్టుల అమలు కోసం ప్రభుత్వం కన్సల్టెన్సీల సేవలను వినియోగించుకుంటోంది. వైజాగ్ బే సిటీ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ (ఏడీపీ) తయారీ బాధ్యతలను సీబీఆర్ఈ సౌత్ ఏషియా కన్సల్టెన్సీకి వీఎంఆర్డీఏ అప్పగించింది. ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, బే-సిటీ ప్రొక్యూర్మెంట్, టౌన్షిప్ పాలసీ డ్రాఫ్టింగ్ కార్యకలాపాలకు ప్రోగ్రాం మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ (పీఎంయూ)గా కేపీఎంజీ సంస్థను నియమించింది. కైలాసగిరి, సెంట్రల్ గేట్వేలో 19 ప్రాజెక్టులకు మాస్టర్ప్లాన్ తయారీలో భాగంగా కాన్సెప్ట్, డిజైన్ల బాధ్యతలను మండాయ్-ఐఎన్డీఈ కన్సల్టెన్సీ నిర్వహిస్తుండగా, ఇప్పటికే 9 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన డిజైన్లు సిద్ధమయ్యాయి.
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