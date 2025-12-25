వీసా లేకున్నా విదేశాలకు వెళ్లొచ్చు - పర్యాటక ప్రదేశాలను చుట్టేయొచ్చు
క్రిస్మస్, సంక్రాంతి సెలవుల్లో కొన్ని దేశాలను సందర్శించడానికి నగరవాసులు ఆసక్తి - వీసా ప్రక్రియ కష్టమనే ఆలోచనతో చాలా మంది వెనకడుగు - పాస్పోర్టు ఉంటే చాలు కొన్ని దేశాలకు భారతీయుల అనుమతి
Visa Free Countries for Indians: ప్రపంచాన్ని చూడాలనే కల చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ, ఒక్కో దేశానికి ఒక్కో వీసా తీసుకెళ్లడంతో పాటు ఖర్చులు కూడా భరించాలి. అలాగే ఆ దేశాలు అడిగినన్ని పత్రాలు సమర్పించాలి. ఈ నిబంధనల గురించి తెలిసిన తర్వాత వారి ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే వీసా లేకుండానే వివిధ దేశాల్లో పర్యటించవచ్చు. అవును, మీరు విన్నది నిజమే. ఇది ఎలా సాధ్యమవుతోంది అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
పాస్పోర్టు ఉంటే చాలు: క్రిస్మస్, సంక్రాంతి సెలవుల్లో కొన్ని దేశాలను సందర్శించడానికి నగరవాసులు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే వీసా ప్రక్రియ కష్టమని భావిస్తుంటారు. ఆ ఆలోచనలతో చాలా మంది వెనకడుగు వేస్తుంటారు. ఇకపై వీసా లేకపోయినా కేవలం పాస్పోర్టు ఉంటే చాలు. కొన్ని దేశాలు భారతీయులను అనుమతి ఇస్తున్నాయి.
థాయ్లాండ్, మలేసియా, నేపాల్, భూటాన్, శ్రీలంక తదితర దేశాలు చుట్టేయెచ్చు. ఈ దేశాలు జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో పర్యాటకులకు మరచిపోలేని అనుభూతిని అందిస్తుంటాయి. విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి దిల్లీ, చెన్నై, బెంగళూరు తదితర నగరాల మీదుగా ఆయా దేశాలకు సులభంగా చేరుకోవచ్చు. సెలవుల్లో ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు.
థాయ్లాండ్: ఈ దేశాన్ని న్యూయర్ వేడుకులకు బెస్ట్ ప్లేస్గా చాలా మంది భావిస్తుంటారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ప్రజాదరణ పొందిన పర్యాటక ప్రదేశాలలో థాయ్లాండ్ ఒకటిగా నిలిచింది. శీతాకాలంలో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు 19 నుంచి 30 డిగ్రీల వరకు ఉంటాయి. ఈ దేశానికి వీసా లేకుండా పర్యటనకు వెళ్లొచ్చు. వీసా లేకుండా 30 రోజుల వరకు ఉండొచ్చు.
మారిషస్ (తూర్పు ఆఫ్రికా): ఈ దేశాన్ని మినీ ఇండియాగా పిలుస్తారు. ఇక్కడ 70 శాతం మంది భారత సంతతికి చెందిన వారు ఉంటారు. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు 25 నుంచి 30 డిగ్రీల వరకు ఉంటాయి. వీసా లేకుండా 90 రోజుల వరకు పర్యటించవచ్చు.
భూటాన్: ఈ దేశాన్ని అందాల రాజ్యం అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. అడవులు, కొండలతో నిండిన రాచరిక దేశం. ప్రకృతి దృశ్యాలు చూడాలంటే పర్యటించాల్సిందే. వీసా లేకుండానే ఈ దేశాన్ని చుట్టేయెచ్చు. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు10 నుంచి 15 డిగ్రీల వరకు ఉంటాయి.
నేపాల్: హిమాలయ పర్వతాలు, ప్రకృతి అందాలతో పర్యాటకులను నేపాల్ ఆకట్టుకుంటోంది. పర్యాటకులకు విశాఖ నుంచి విమాన సర్వీసు అందుబాటులో ఉంటాయి. నేరుగా కోల్కతాకు చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి భూటాన్, నేపాల్కు తక్కువ సమయంలోనే చేరుకోవచ్చు. ఈ దేశాలకు వెళ్లేందుకు వీసా అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు విషయానికి వస్తే 15 నుంచి 20 డిగ్రీలు ఉంటాయి.
శ్రీలంక: ద్వీప దేశమైన శ్రీలంకలో కూడా వీసా లేకుండానే పర్యటించవచ్చు. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు 28 నుంచి 30 డిగ్రీలు వరకు ఉంటాయి. ఈ దేశంలో వీసా లేకుండానే 90 రోజుల వరకు పర్యటించవచ్చు.
మలేసియా: ఈ దేశాన్ని వీసా లేకుండానే చుట్టేయెచ్చు. ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు 24 నుంచి 30 డిగ్రీలు ఉంటాయి. మలేసియాకు వెళ్లాలంటే 90 రోజుల వరకు వీసా అవసరం లేదు. విశాఖ విమానాశ్రయం నుంచి వారంలో 4 రోజులు సింగపూర్కు నేరుగా విమాన సర్వీసు నడుస్తోంది. సింగపూర్ నుంచి తక్కువ సమయంలోనే కౌలాలంపూర్, పెనాంగ్కు కూడా చేరుకోవచ్చు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
- పాస్పోర్టు కనీసం 6 నెలలు చెల్లుబాటయ్యేలా ఉండాలి. ముందు జాగ్రత్తగా కీలక పేజీలు జిరాక్స్ తీసుకోవాలి.
- ఆరోగ్య పరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది.
- భద్రతపరంగా వైద్య కవరేజీతో కూడిన ప్రయాణ బీమాను తీసుకోవాలి
- స్థానిక కరెన్సీలోకి మార్చుకునేందుకు సరిపడా నగదు తీసుకెళ్లాలి.
- ప్రయాణానికి ముందు భారత రాయబార కార్యాలయంలో మీ వివరాలు నమోదు చేసుకుంటే మంచిది.
