కళ్లముందు కదలాడే అనుభూతి - వర్చువల్ జూ సఫారీ త్వరలోనే వస్తుందోచ్​!

ప్రకృతి వనరులను ఆహ్లాద భరితంగా తీర్చిదిద్దాలని నిర్ణయం - ఈ మేరకు అటవీశాఖ అధికారులు సంబంధిత ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి రూపకల్పన చేస్తున్న కార్యాచరణ

Virtual Zoo Safari in East Godavari
Virtual Zoo Safari in East Godavari (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 10:40 AM IST

Virtual Zoo Safari in East Godavari : ‘చీమలు దూరని చిట్టడవి, కాకులు దూరని కారడవి’ అని చిన్న పిల్లలకు కథలు చెబుతుంటారు. మరి మీరు వారిని సరదాగా ఎప్పుడైనా ఆ అడవిని చూపించారా? ‘చూపించడానికి ఇంకా అడవులు ఎక్కడున్నాయ్‌’ అంటారేమో అదీ నిజమే. అలాగని నిరాశ పడొద్దు. అతి త్వరలోనే రాజమహేంద్రవరం శివారులో ఈ వర్చువల్ జంగిల్​ సఫారీని ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సఫారీలో పిల్లలతో పాటు మీరు సరికొత్త అనుభూతిని పొందవచ్చు. దీని విశేషాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా వాసులు ఇకపై జూ పార్కు కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. రాజమహేంద్రవరం శివారులో దీని ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వర్చువల్ జూ సఫారీని కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇప్పటికే దివాన్​ చెరువు పరిధిలో మహా పుష్కరవనం ఉంది.

ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రజల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. దీనికి సమీపంలోనే దివాన్​ చెరువు నుంచి రాజానగరం వైపు వెళ్లే మార్గంలో జాతీయ రహదారికి కుడి వైపున 500 ఎకరాలు, ఎడమ వైపున 250 ఎకరాల అటవీ భూమి ఉంది. ఈ ప్రకృతి సహజ వనరులను వినోద భరితంగా తీర్చిదిద్దాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు, అటవీశాఖ అధికారులు సంబంధిత ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి కార్యచరణ ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నారు.

మరో నగరవనం : ఈ జూర్కు నిర్మాణాన్ని 250 ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీన్ని సరికొత్త హంగులతో నగరవనం సిద్ధం చేయనున్నారు. ఇందులోనే వాకింగ్ ట్రాక్, చిన్న పిల్లల ఆటలకు పార్కు, ఫుడ్ కోర్టు, వెదురు ప్లాంటేషన్​, జిప్​ లైనర్, బర్డ్ ఎన్​క్లోజర్ మొదలైన వాటిని ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నారు. ఈ ఏడాదే పనులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

కళ్లముందు కదలాడే అనుభూతి : తూర్పు అభయారణ్యంలో 500 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో జూలాజికల్ మ్యూజియం, వర్చువల్​ జూ సఫారీ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని కోసం ప్రత్యేక అద్దాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. పర్యాటకులు వాటిని ధరించి వాహనంలో ప్రయాణించేటప్పుడు, చుట్టూ జంతువులు తిరుగుతున్నట్లు అనుభూతి చెందుతారు.

అదిగో ఆ పక్క ఓ పులి, ఇదిగో ఈ పక్క మేక ఒకటి ప్రాణాలు తీయడానికీ, మరొకటి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికీ ఒకదాని వెంట ఒకటి పరుగులు పెడుతున్నాయి. చిట్టి మేక చిక్కినట్టే చిక్కి జారుకుంటోంది. ఇక, పులి పట్టుదల తెలిసిందే. ఇంతకీ ఆ మేక దొరికిందా, లేదా? ఆ సంగతేమో కానీ, మనకు మాత్రం క్షణక్షణం ఉత్కంఠ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. మనం తలకి పెట్టుకున్న హెడ్‌సెట్‌ తీసేంత వరకూ ఆ ఉత్కంఠ అలాగే ఉంటుంది. ఇదొక్కటే కాదండోయ్, ఈ వర్చువల్‌ జంగిల్​ సఫారీలో ఇలాంటి అనుభూతుల్ని చాలానే పోగేసుకోవచ్చు. ఈ జూర్కు పార్కును వచ్చే ఏడాదే ప్రారంభించవచ్చునని చెబుతున్నారు.

  • జూ ప్రాంతం: 500 ఎకరాలు
  • అధునాతన పట్టణ అడవి: 250 (ఎకరాల్లో)

రాయలసీమ గర్వకారణం - 50 ఎకరాల్లో ఎర్రచందనం పార్క్

జూలో జంతువులకు వ్యాయామాలు, ఉపవాసాలు - వాటి ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ ఇదే!

VIRTUAL ZOO SAFARI
వర్చువల్ జూ సఫారీ
VIRTUAL ZOO SAFARI IN RAJAHMUNDRY
VIRTUAL SAFARI
VIRTUAL ZOO SAFARI IN EAST GODAVARI

