రేపటిలోగా అన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
AP Cabinet Meeting Key Decisions: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన వర్చువల్గా మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. వివిధ శాఖల అధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి సమీక్షించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:41 AM IST
AP Cabinet Meeting Key Decisions: అర్నబ్ తుపాను నష్టాల నుంచి ప్రజలను త్వరగా గట్టెక్కించడంతో పాటు రేపటిలోగా అన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. తుపాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులు, పునరుద్ధరణ పనులపై వివిధ శాఖల అధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లతో టెలీకాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి సమీక్షించారు. కొన్ని ప్రాంతాలు మినహా మిగిలిన చోట్ల సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. తుపాను నష్టంపై ప్రాథమిక నివేదికను ఇవాళ అందిస్తామని తెలిపారు.
రాష్ట్రంలో ఒకవైపు ఎల్నినో ప్రభావంతో రాయలసీమలో పంటలు వేసుకునే పరిస్థితి లేకపోగా ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా, గోదావరి జిల్లాల్లో తుపాను వల్ల వేసిన పంటలు, కొబ్బరి చెట్లు దెబ్బతిన్నాయని సీఎం తెలిపారు. పక్కా ప్రణాళికతో ఈ విపత్తుల నుంచి ప్రజలను బయటపడేయాలని వివిధ శాఖల అధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లతో నిర్వహించిన టెలీకాన్ఫరెన్స్లో సూచించారు. రహదారులపై పడిపోయిన చెట్లను వెంటనే తొలగించడంతోపాటు తుపాను కారణంగా పేరుకుపోయిన చెత్తను కూడా ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలని ఆదేశించారు. నష్టపరిహారానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసిందని, పంట నష్టం మినహా మిగిలిన బాధితులకు పరిహారం అందించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని స్పష్టం చేశారు. పంట నష్టాన్ని త్వరితగతిన అంచనా వేసేందుకు సాంకేతికతను వినియోగించాలని, రైతుల వారీగా వివరాలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. నీట మునిగిన పంటలను ఎంతవరకు కాపాడవచ్చో వ్యవసాయ అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు, విద్యార్థులు అధ్యయనం చేయాలని తెలిపారు.
పంటలు దెబ్బతినకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలతోపాటు కొబ్బరి సహా ఉద్యాన పంటల చెట్లు, మొక్కలను తిరిగి నాటే అవకాశాలను పరిశీలించాలని ఆదేశించారు. వ్యవసాయ, ఉద్యాన రైతుల నష్టాన్ని భర్తీ చేసేందుకు అందుబాటులో ఉన్న వివిధ పథకాలను వర్తింపజేయాలని సూచించారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పూర్తిస్థాయిలో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనేంత వరకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ప్రజలకు అండగా ఉండాలని, చేపడుతున్న సహాయక చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు తెలియజేయాలని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో ప్రజలకు అండగా నిలవాలన్న సీఎం అర్నబ్ తుపాను సమయంలో అధికారులు సమర్థంగా పనిచేశారంటూ మెచ్చుకున్నారు.