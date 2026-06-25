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మన్యం జిల్లాలో విషజ్వరాల పంజా - 6 నెలల్లో లక్షా 93 వేల జ్వరం కేసులు నమోదు

ప్రైవేటు, ఆర్ఎంపీ వైద్యుల వద్ద చికిత్స పొందిన జ్వర పీడితులు - విషజ్వరాల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఇద్దరు గిరిజన విద్యార్థులు - రాబోయే రోజుల్లో జ్వరాల తీవ్రత మరింత పెరిగే అవకాశం

Malaria And Dengue Fevers In Parvathipuram Manyam District
Malaria And Dengue Fevers In Parvathipuram Manyam District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 8:52 AM IST

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Malaria And Dengue Fevers In Parvathipuram Manyam District : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో విషజ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పులతో మలేరియా, డెంగీ జ్వరాలతో గిరిజనులు మంచం పట్టారు. దీంతో ఆసుపత్రులకు రోగుల తాకిడి భారీగా పెరిగింది. సాధారణ జ్వరాలతో పాటు మలేరియా, డెంగీ చుట్టుముట్టడంతో బాధితులు అల్లాడిపోతున్నారు.

జిల్లాలో జనవరి నుంచి ఇప్పటికి సుమారు లక్షా 93 వేల జ్వరం కేసులు నమోదయ్యాయి. వ్యాధిగ్రస్తులతో ఆస్పత్రులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. ప్రధానంగా కొండ చివర ప్రాంతాల్లో నివాసముంటున్న గిరిజనులు వైరల్‌ ఫీవర్లతో తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో జిల్లాలో ఇద్దరు విద్యార్థులు జ్వరంతో బాధపడుతూ మరణించడం సమస్య తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.

మన్యం జిల్లాలో విషజ్వరాల పంజా - 6 నెలల్లో 1,93,000 వేల జ్వరం కేసులు నమోదు (ETV Bharat)

1లక్షా 93 వేల జ్వరం కేసులు నమోదు : మన్యం జిల్లాలోని నాలుగు నియోజకవర్గాల పరిధిలో విషజ్వరాలు ప్రజలను వణికిస్తున్నాయి. సాలూరు, పాలకొండ నియోజకవర్గాల్లో వందలాది మంది మలేరియాతో పాటు వైరల్ ఫీవర్లతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కొంతమంది పచ్చకామెర్లతో అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కురుపాం, పార్వతీపురం నియోజకవర్గాల పరిధిలోనూ అనేక గ్రామాల్లో జ్వరాలు ప్రబలుతున్నాయి. జిల్లాలో 6 నెలల కాలంలో సుమారు 1,93,000 జ్వరం కేసులు నమోదైనట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

ఆర్ఎంపీల వద్ద వైద్యం పొందిన వారు అదే స్థాయిలో ఉండొచ్చని స్థానికులు అంటున్నారు. జిల్లాలోని అనేక గ్రామాలు జ్వర పీడితులతో నిండిపోయాయి. ఒళ్లు నొప్పులు, జ్వరం, తలనొప్పి, నీరసం వంటి లక్షణాలతో బాధితులు చికిత్స పొందుతున్నారు. గరుగుబిల్లి మండలం నౌగూడ గ్రామానికి చెందిన స‌వ‌ర పూర్ణచంద్ర అనే విద్యార్థి ఇటీవల పచ్చకామెర్లతో బాధపడుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సీతంపేట పరిధిలోని బాలుర గురుకుల పాఠ‌శాల‌లో స‌వ‌ర దివాక‌ర్ అనే విద్యార్థి మ‌లేరియా జ్వరంతో రెండు రోజుల క్రిత మృతి చెందాడు.

గత 6 నెలల్లో 215 మంది మలేరియా బాధితులు : పార్వతీపురం జిల్లా ఆస్పత్రిలో గత 6 నెలల్లో 215 మంది మలేరియా బాధితులు చేరారు. సీతంపేట, సాలూరు, పాలకొండ, కురుపాం ప్రాంతీయ ఆస్పత్రుల్లోనూ అనేక మంది మలేరియా బాధితులు చికిత్స పొందుతున్నారు. మరికొంత మంది ఇళ్ల వద్దే వైద్యం పొందుతున్నారు. గ్రామాల్లో మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నా ఆచరణలో ఆశించిన స్థాయిలో జరగడం లేదు.

ప్రస్తుతం వర్షాలు ప్రారంభ దశలో ఉన్నాయి. వర్షాలతో పాటు రోగాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని గిరిజనులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దోమల మందులు పెద్ద ఎత్తున పిచికారీ చేయడంతో పాటు గిరిజన గ్రామాల్లో ప్రత్యేక మెడికల్ క్యాంపులు నిర్వహించాలని కోరుతున్నారు. తాగునీటి బావుల్లో క్లోరినేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని వేడుకుంటున్నారు.

నీరు నిల్వ ఉండటం వల్ల దోమల వ్యాప్తి : గాలిలో ఉన్న వైరస్​లను ముందుగా దోమలు తీసుకుంటాయి. వాటి లార్వా నుంచి మనిషి శరీరంలోకి ఆ వైరస్​లు చేరుతాయి. దీంతో జ్వరాలు వ్యాపిస్తున్నాయి. అలాగే పరిసర ప్రాంతాల్లో నీరు నిల్వ ఉండటం వల్ల దోమలు పెరుగుతున్నాయి. దీనివల్ల మలేరియా, డెంగ్యూ లాంటి వ్యాధులు సోకి రోగులు ఆసుపత్రులకు క్యూ కడుతున్నారు.

పంజా విసురుతున్న విషజ్వరాలు - విస్తృతంగా డెంగీ, మలేరియా కేసులు

జనాలను పీడిస్తున్న విష జ్వరాలు - డెంగీ కేసులు వెలుగు చూడటంతో ఆందోళన

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MALARIA AND DENGUE FEVERS IN MANYAM
MALARIA AND DENGUE FEVERS
FEVERS IN PARVATHIPURAM MANYAM
మన్యం జిల్లాలో విషజ్వరాల పంజా
MALARIA AND DENGUE FEVERS IN MANYAM

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