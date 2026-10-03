విజృంభిస్తున్న విష జ్వరాలు - ప్రతి ఇంటా జ్వర పీడితులు - ఆస్పత్రుల్లో రోగుల బారులు
వాతావరణంలోని మార్పుల వల్ల డెంగీ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. దీంతో ఖమ్మం ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ రోగులతో నిండిపోయింది. విష జ్వరాలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని డాక్టర్లు ప్రజలకు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Published : October 3, 2026 at 12:32 PM IST
Viral Fevers Rise in Khammam : ఖమ్మం జిల్లాలో విషజ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. పల్లె, పట్నం తేడా లేకుండా ప్రతి ఇంటా జ్వర పీడితులు కనిపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో రోగులు పెద్ద ఎత్తున బారులు తీరుతున్నారు. జ్వరం, జలుబు, దగ్గు, ఒళ్లు నొప్పులు, తలనొప్పి వంటి లక్షణాలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖ ఇంటింటి ఫీవర్ సర్వేలో దాదాపు వేలాది మంది బాధితులు బయటపడ్డారు.
ఖమ్మం జిల్లాలో విషజ్వరాల వ్యాప్తి ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు జ్వర పీడితులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాతో పాటు పక్కన ఉన్న సూర్యాపేట, నల్గొండ, మహబూబాబాద్, కొత్తగూడెం జిల్లాల నుంచి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి బాధితులు వస్తున్నారు. ఓపీ సేవలు అందించి మరీ విషమంగా ఉన్నవారిని ఇన్ పెషేంట్లుగా చేర్చుకుని వైద్యం అందిస్తున్నారు.
వాతావరణంలోని మార్పుల వల్ల 10-20 శాతం జ్వరాల కేసులు పెరిగాయి. ఔట్ పేషెంట్లు కూడా పెరిగారు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రి వార్డులో 20 జ్వరం కేసులు ఉన్నాయి. అందులో నలుగురు డెంగీ పాజిటివ్ వచ్చిన వారు ఉన్నారు. డెంగీ కిట్లు, మలేరియా కిట్లు, మెడిసిన్, డాక్టర్లు కావాల్సినంత అందుబాటులో ఉన్నారు. ఎలాంటి కొరత లేదు. ఫీవర్ కేసులు ఇంకా పెరిగినా సమర్థంగా ఎదుర్కొంటాం. - డా.నరేందర్, సూపరింటెండెంట్, ఖమ్మం జీజీహెచ్
గత నెలలో 847 ప్రత్యేక వైద్య బృందాలతో సర్వే
జ్వరాల వ్యాప్తితో ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో గత నెలలో సర్వే చేయించారు. ఇందులో అనేక మంది జ్వరాల బారిన పడినట్లు తేలింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా 4,19,707 ఇళ్లను లక్ష్యంగా చేసుకొని 847 ప్రత్యేక వైద్య బృందాలతో సర్వే నిర్వహించారు. మొదటి రౌండ్లో 3,742, రెండో రౌండ్లో 4,179, మూడో రౌండులో 3,527, నాలుగో రౌండులో 4,535 మంది జ్వరపీడితులు ఉన్నట్లు తేలింది. విష జ్వరాలతో పాటు డెంగీ, మలేరియా వంటి జ్వరాలు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
సుమారుగా రెండు నెలలవుతుంది. టైఫాయిడ్ జ్వరంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. టెస్ట్లు చేయించుకోవడానికి ఆసుపత్రికి వచ్చాం. కాళ్లు, నడుము, కీళ్ల నొప్పులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. - ఓ వృద్ధుడు
ఇటీవల ఖమ్మం ఆస్పత్రికి వచ్చే రోగుల్లో జ్వరాల కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్నట్లు వైద్యాధికారులు చెబుతున్నారు. విష జ్వరాలతో బాధపడుతున్న వారికి మెరుగైన చికిత్స అందిస్తున్నామని చెబుతున్నారు. వైరల్ ఫీవర్స్ వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో వైద్యారోగ్య సిబ్బంది ప్రజలకు పలు జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు. దీంతో పాటు ఇంటింటికీ వెళ్లి విష జ్వరాలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
తెలంగాణను వణికిస్తున్న వైరల్ ఫీవర్లు - పెరుగుతున్న డెంగీ కేసులు