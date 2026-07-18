విషజ్వరాల విజృంభణ - మంచం పట్టిన 'గిరిజన గూడేలు'
మారుమూల గూడేలను వణికిస్తున్న విషజ్వరాలు, మలేరియా - వైద్యశాఖ నిర్లక్ష్యంతో గిరిజనుల ప్రాణాలపై ముప్పు- మూడు జిల్లాల్లో 'ఈనాడు, ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్' బృందం క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 8:07 AM IST
Viral Fevers In Manyam District: అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం జిల్లాల ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో విషజ్వరాలు, మలేరియా తీవ్రస్థాయిలో విజృంభిస్తున్నాయి. నెల రోజులుగా వందలాది మంది గిరిజనులు జ్వరాలతో మంచాన పడినా, వైద్యశాఖ స్పందన మాత్రం కనిపించడం లేదన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అనేక గ్రామాల్లో ఒక్కో కుటుంబంలో ఇద్దరు, ముగ్గురు జ్వరాలతో బాధపడుతుండగా, ఆశా కార్యకర్తలు, ఏఎన్ఎంలు, వైద్య బృందాలు గ్రామాల వైపు కన్నెత్తి చూడలేదని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయకపోవడం, ఇంటింటికీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించకపోవడం వల్ల పరిస్థితి రోజురోజుకూ విషమిస్తోంది. 'ఈనాడు, ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్' బృందం గత వారంలో 3 రోజులపాటు అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం జిల్లాల్లోని 23 మారుమూల గిరిజన గ్రామాలను సందర్శించినప్పుడు దయనీయ పరిస్థితులు కన్పించాయి.
నాటువైద్యం, పసరు మందులు : అల్లూరి జిల్లా వనభరంగిపాడులో 78 ఇళ్లలో 18 మంది, పెదబూరుగులులో ఎనిమిది మంది, వర్కుగుమ్మిలో 23 మంది, ముంచంగిపుట్టు సీహెచ్సీకి 10 కిమీల దూరంలోని ఆదివాసీ గూడెం రాములులో 24 మంది, జి.మాడుగుల మండలం అంబలమామిడిలో 23 మంది తీవ్ర జ్వరాలతో ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. ఈ గూడేనికి రోడ్డు సౌకర్యమున్నా, వైద్యశిబిరం ఏర్పాటు చేయలేదు. చాలామంది నాటువైద్యం, పసరు మందులనే ఆశ్రయించాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. రోడ్డు సౌకర్యం ఉన్న గ్రామాలకు సైతం వైద్య బృందాలు చేరకపోవడం వైద్యశాఖ నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనంగా మారింది.
పోలవరం జిల్లా కొమరవరాంలో వృద్ధుడు వీకా వెంకన్నదొర వారం రోజులుగా తీవ్రజ్వరం, దగ్గు, జలుబుతో బాధపడుతున్నారు. అన్నంపై అయిష్టతతో గంజి, రొట్టెతో నెట్టుకొస్తున్నట్లు వాపోయారు. ఇదే గ్రామం నులకలగండి ఆవాసానికి చెందిన నాలుగేళ్ల జయశ్రీ జబ్బు పడగా, తల్లి శివనాగలక్ష్మి రానుపోనూ 16 కిమీ దూరం నడిచి బిడ్డను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. గ్రామానికి వైద్యసిబ్బంది రాలేదని ఆమె చెప్పారు.
మందులు లేవు.. కిట్లు లేవు : మలేరియా నియంత్రణకు అత్యంత కీలకమైన ఏసీటీ కిట్లు, ఆర్డీటీ పరీక్షా కిట్లు, జ్వర మందులు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో లేకపోవడం పరిస్థితిని మరింత ఆందోళనకరంగా మార్చింది. రాష్ట్రస్థాయిలో అవసరమైన కిట్లు పంపిణీ చేశామని అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ, గ్రామాల్లో మాత్రం అవి కనిపించడం లేదని బాధితులు చెబుతున్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా జొంగరపాడులో నెలన్నరలో 240 జనాభాలో దాదాపు నెలన్నరలో 200 మంది జ్వరాల బారిన పడినా, గ్రామానికి కేవలం 15 ఏసీటీ కిట్లు మాత్రమే చేరాయి. దీంతో రూ.300 నుంచి రూ.400 వెచ్చించి బాధితులే బయట కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చినట్లు గ్రామస్థులు తెలిపారు.
వెయ్యి డోసులు అవసరమని నివేదిస్తే వంద డోసులు మాత్రమే వచ్చినట్లు ఇక్కడి వైద్య సిబ్బంది చెబుతున్నారు. అడ్డతీగల మండలం పనుకురాతిపాలెంలో కూడా పారిశుద్ధ్యం లోపించింది. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు జ్వరాలతో మంచాన పడ్డారు. ఈ ఊరికి వెళ్లాలంటే మధ్యలో ఉన్న ఏరు దాటాలి. నెలన్నరగా ఏఎన్ఎంలుగానీ, వైద్యులుగానీ ఆ గ్రామానికి వెళ్లలేదు. మారేడుమిల్లి మండలం బోదులూరు పీహెచ్సీ పరిధిలో గత సంవత్సరం 93 మలేరియా కేసులొస్తే, ఈసారి ఇప్పటికే 44 మందికి పాజిటివ్గా తేలింది.
ఏసీటీ కిట్లు ఎక్కడ?: 65 లక్షల ఆర్డీటీ కిట్లు అవసరమని నివేదించగా, కేవలం 30 లక్షల కిట్లే సరఫరా చేసినట్లు సమాచారం. భద్రగిరి, చింతపల్లి వంటి ఆసుపత్రుల్లో కూడా సాధారణ జ్వర మందుల కొరత నెలకొంది. ఏజెన్సీలో ప్రతి 45 రోజులకు ఇండోర్ రెసిడ్యువల్ను పిచికారీ చేయాల్సి ఉండగా, సరిగ్గా అమలుకావడం లేదు. దోమతెరల పంపిణీ కూడా అరకొరగానే సాగింది. పోలవరం జిల్లాకు అవసరమైన 1.80 లక్షల దోమతెరల్లో కేవలం 28,597 మాత్రమే అందగా, ఇండోర్ రెసిడ్యువల్ స్ప్రేయింగ్, ఫాగింగ్ కార్యక్రమాలు అనేక ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. రంపచోడవరం, చింతూరు ఐటీడీఏల పరిధిలోని మెజార్టీ పంచాయతీల్లో ఫాగింగ్ యంత్రాలు మూలకు చేరాయి. వ్యాధి వ్యాప్తిని అరికట్టాల్సిన వైద్యశాఖ ముందస్తు చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
విద్యార్థులకూ మలేరియా ముప్పు: విషజ్వరాల ప్రభావం విద్యార్థులపై కూడా తీవ్రంగా పడుతోంది. జొనగజగ్గడిగూడకు చెందిన బాలుడు (14) మలేరియాతో మృతిచెందాడు. ఇదే మండలం నౌగడకు చెందిన విద్యార్థి(17) పచ్చకామెర్లు, టైఫాయిడ్ లక్షణాలతో మరణించాడు. అల్లూరి జిల్లా అనంతగిరి మండలం చిలకలగెడ్డలో జూన్లో ఓ విద్యార్థి మలేరియాతో చనిపోయాడు. పలు ఆశ్రమ పాఠశాలలు, కేజీబీవీలు, ఏకలవ్య పాఠశాలల్లో డజన్ల కొయ్యూరు, యు.చీడిపాలెం, పి.మాకవరం, రాజేంద్రపాలెం, డౌనూరు గ్రామాల్లోని హాస్టళ్లలో పదుల సంఖ్యలో పిల్లలు జ్వరాలతో మగ్గుతున్నారు. కాకవాడ ఆశ్రమ పాఠశాలలోని 9వ తరగతి బాలికకు టైఫాయిడ్, మలేరియా పాజిటివ్గా నిర్ధారించారు. కాకవాడ ఆశ్రమ పాఠశాలలో ఒక బాలికకు మలేరియా, టైఫాయిడ్ రెండూ నిర్ధారణ కావడం పరిస్థితి తీవ్రతను సూచిస్తోంది. కేజీబీవీ, ఏకలవ్య, ఆశ్రమ పాఠశాలల విద్యార్థులతో మారేడుమిల్లి పీహెచ్సీ కిటకిటలాడుతోంది.
ఇదిలా ఉండగా, రంపచోడవరం ఏరియా ఆసుపత్రిలో 20 పడకలున్న పిల్లల వార్డులో 45 మంది చికిత్స పొందుతున్నారు. గుమ్మలక్ష్మీపురం, కురుపాం ఆసుపత్రుల్లో ఒక్కో మంచంపై ఇద్దరు, ముగ్గురికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. గుమ్మలక్ష్మీపురంలో ప్రసూతి వార్డు లేక బాలింతలను జ్వర బాధితులతోనే ఉంచాల్సి వస్తోంది.
చికిత్స పొందుతూ బాలుడు మృతి: తాజాగా మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలం పట్టు చెన్నారు పంచాయతీ ఎగువ మెండింగిలో అనారోగ్యంతో గిరిజన బాలుడు మృతి చెందాడు. తాడంగి ధాన్యాలు, పోలమ్మ దంపతుల మూడో సంతానం జాయ్ మామిడిపల్లిలో చికిత్స పొందుతూ చనిపోయాడని స్థానికులు తెలిపారు. విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి సంధ్యారాణి గ్రామంలో మెడికల్ క్యాంపు ఏర్పాటు చేయించారు. ఏలూరు జిల్లాలోని పోలవరం సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి విషజ్వరాలు, మలేరియాతో వస్తున్న వారి సంఖ్య పెరిగింది. కోయినాగంపాలెం, ముత్యాలరావుపేట, మెతప్ప కోట, బుట్టాయిగూడెం, నర్సాపురానికి చెందిన ప్రజలు పోలవరం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. మలేరియా, విషజ్వరాలు విజృంభిస్తున్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
వైద్యశాఖ అధికారులు కాగితాలపై చర్యలు చూపుతున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో వైద్యసేవలు పూర్తిగా విఫలమైనట్లు పరిస్థితులు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. గిరిజన గ్రామాల్లో ప్రత్యేక వైద్య శిబిరాలు, మందుల సరఫరా, మలేరియా నియంత్రణ చర్యలు, దోమతెరల పంపిణీ, ఫాగింగ్ వంటి కార్యక్రమాలు అత్యవసరంగా చేపట్టకపోతే మరిన్ని ప్రాణనష్టాలు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలను వైద్యశాఖ మంత్రి, ఉన్నతాధికారులు స్వయంగా సందర్శించి పరిస్థితిని సమీక్షించి, నిరంతర వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని గిరిజనులు, ప్రజా సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
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