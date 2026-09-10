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ట్రెండ్​ ఫాలో అవుతోన్న రేవంత్​ రెడ్డి - 'రెట్రో' లుక్​లో స్టైలిష్​గా సీఎం

80's ట్రెండ్‌ను సినీ ప్రముఖులతో పాటు రాజకీయ నాయకులూ ఫాలో అవుతున్నారు. 1980's ట్రెండ్‌ ఫొటోలను సోషల్​ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తున్నారు. ప్రధాని మోదీ, సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి కిషన్​ రెడ్డి ఫొటోలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

1980s Retro Photos Trend on Social Media
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 1:08 PM IST

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CM Revanth Reddy Retro Photos : ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాను షేక్‌ చేస్తోన్న 1980's ట్రెండ్‌లో సినీ ప్రముఖులతో పాటు రాజకీయ నాయకులు కూడా చేరుతున్నారు. ప్రజా సమస్యలు తీర్చే మన నాయకులు సరదాగా ఈ ట్రెండ్‌ను ఫాలో అవుతూ ఎక్స్​లో ఫొటోలను పంచుకుంటున్నారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డితో పాటు పలువురు పొలిటీషియన్స్‌ 80's ట్రెండ్‌తో ఉన్న ఫొటోలను షేర్‌ చేశారు.

పాతకాలపు బ్యాక్​డ్రాప్​లో

'జాయినింగ్‌ 80's ట్రెండ్‌' అనే క్యాప్షన్‌తో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఆర్​ఎక్స్​ 100 బైక్​ పక్కన నిల్చుని ఉన్న వింటేజ్‌ లుక్‌ ఫొటో షేర్‌ చేశారు. పాతకాలపు క్లాసిక్ క్యాసెట్ రికార్డర్, పోస్టర్ల బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో 80ల నాటి బెల్‌బాటమ్ స్టైల్​తో కూడిన దుస్తుల్లో ఆయన కనిపించడం నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

మరోవైపు 'ది ఓజీ ఇన్‌ 80's' అంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బీజేపీ తన అధికారిక పేజ్‌లో ప్రధాని మోదీ ఫొటోను షేర్‌ చేసింది. ఏదేమైనా ఎప్పుడూ విలేకరుల సమావేశాల్లో, మీటింగ్స్‌లో బిజీగా ఉండే మన నేతలు యంగ్‌స్టర్స్‌తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇలాంటి సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్‌ను సరదాగా ఫాలో అవుతూ షేర్​ చేస్తున్నారు. పొలిటికల్ హీట్ మధ్య ఈ రెట్రో లుక్ ఫొటోల్లో ప్రజలు తమ అభిమాన నేతలను చూసుకుంటూ లైక్స్‌తో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు.

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