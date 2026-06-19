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తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు

శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు - బాలాజీ సేవలో పాల్గొన్న మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, కర్ణాటక సీఎం శివకుమార్ - తీర్థప్రసాదాలను అందజేసిన ఆలయ అర్చకులు

VIPs At TTD For Darshan
VIPs At TTD For Darshan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 2:19 PM IST

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VIPs At TTD For Darshan : తిరుమల శ్రీవారిని ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. VIP విరామ దర్శన సమయంలో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఎమ్మెల్యే మురళీ మోహన్, మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమ, కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్, నటి దివి వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. మరోవైపు తెల్లవారుజామున హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ గోపాలకృష్ణ రావు, ఒడిశా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ హరీశ్​ తాండ్ర అభిషేక సేవలో బాలాజీని దర్శించుకున్నారు. ముందుగా ఆలయంలోకి వెళ్లిన ప్రముఖులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలి: తిరుమల శ్రీవారిని వీఐపీ విరామ దర్శనంలో కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ దర్శించుకున్నారు. టీటీడీ అధికారులు సీఎం డీకే శివకుమార్‌కు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయంలోకి వెళ్లిన ఆయన స్వామివారిని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించారు. శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం బయటకు వచ్చిన సీఎం డీకే శివకుమార్ బేడి ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకొని అఖిలాండం వద్ద కొబ్బరి కాయలు, కర్పూర హారతులు సమర్పించారు. సీఎం అయ్యాక శ్రీవారి ఆశీస్సుల కోసం దర్శనానికి వచ్చానన్న ఆయన, దేశం, కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండాలని ప్రార్థించానన్నారు. టీటీడీ సామాన్య భక్తులకు అద్భుతమైన సౌకర్యాలను కల్పిస్తుందని తెలిపారు.

"కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ఈ రోజు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. కర్ణాటక రాష్ట్ర శ్రేయస్సు కోసం అలాగే రాష్ట్ర ప్రజలు, దేశ ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో, అభివృద్ధి పథంలో పయనించేలా ఆశీర్వదించమని స్వామిని ప్రార్థించాను. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. టీటీడీ (TTD) బోర్డు ఎంతో అభివృద్ధి చెంది, దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచింది. సామాన్య భక్తుల కోసం ఇక్కడ చక్కని ఏర్పాట్లు చేశారు. రాష్ట్ర ఫ్రభుత్వం, ఆలయ యాజమాన్యం చాలా సమర్థవంతంగా పని చేస్తోంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి అందరినీ ఆశీర్వదిస్తారని భావిస్తున్నాను" - డీకే శివకుమార్, కర్ణాటక సీఎం

మామిడి రైతులకు కూటమి భరోసా : రాష్ట్రంలో రైతులకు అండగా నిలబడేది మొదటిగా కూటమి ప్రభుత్వమేనని రాష్ట్ర మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, పూతలపట్టు ఎమ్మెల్యే మురళీ మోహన్ అన్నారు. వీఐపీ విరామ దర్శన సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్ర మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, పూతలపట్టు ఎమ్మెల్యే మురళీ మోహన్ అనంతరం ఆలయం వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో మామిడి రైతుల పక్షాన నిలబడిన ఏకైక వ్యక్తి సీఎం చంద్రబాబునని, ఏనాడు ఏ నాయకుడు, ఏ ప్రభుత్వం మామిడి రైతులకు మద్దతు ధర ప్రకటించిన దాఖలా లేవని ఎమ్మెల్యే మోహన్ తెలిపారు.

ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తున్న కూటమి: 2014 నుంచి 2019, 2024 నుంచి మళ్లీ ఇప్పుడు మద్దతు ధర ప్రకటించి, అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల వల్ల అడగకుండానే మామిడి రైతులను ఆదుకున్నారన్నారు. పూతలపట్టు నియోజకవర్గ ప్రజల తరపున సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండు సంవత్సరాలు అయిందని, ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేరుస్తూ ముందుకు సాగుతున్నామని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. ప్రభుత్వానికి శ్రీవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకున్నానన్న ఆయన, రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఇబ్బందులు వచ్చినా మొదటిగా నిలబడేది కూటమి ప్రభుత్వమేనన్నారు. గత ఏడాదిలాగే చిత్తూరు జిల్లా మామిడి రైతులకు మద్దతు ధర సీఎం ప్రకటించారన్న ఆయన, ప్రకాశం జిల్లాలో పొగాకు రైతులకు సీఎం హామీలతో పాటు ఆక్వా రైతులకు దాణాపై 4 రూపాయల ధర తగ్గించారన్నారు. రైతులకు మార్కెట్‌తో సంబంధం లేకుండా అందరి పక్షాన కూటమి ప్రభుత్వం నిలుస్తుందన్నారు.

"ఈ రోజు నేను దైవదర్శనం చేసుకుని రాష్ట్రం మొత్తం సుఖసంతోషాలతో, సిరిసంపదలతో వర్ధిల్లాలని ప్రార్థించాను. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. అంతేకాకుండా ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేరుస్తూ మేము ముందుకు సాగుతున్నాము. రాష్ట్రంలో ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వారికి అండగా నిలవడంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల గురించి తెలిసిన వెంటనే ప్రభుత్వం తక్షణమే పరిష్కార చర్యలు చేపడుతుంది. గత ఏడాది ఇలాగే జరిగింది. ఈ ఏడాది కూడా అలాగే జరుగుతుంది. మామిడి, పొగాకు లేదా ఆక్వా రైతులు ఎవరైనా సరే, మార్కెట్ ఒడిదుడుకులతో సంబంధం లేకుండా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు వారికి న్యాయం చేకూర్చేలా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది. వివిధ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ద్వారా రాష్ట్రం పురోగమిస్తోంది" - మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర.

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