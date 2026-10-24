గత ప్రభుత్వ ఎన్నికల్లో అరాచకం - బెదిరించి, భయపెట్టి సీట్లు స్వాధీనం
Violent Actions During YSRCP: ఐదేళ్ల కిందట రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఎంత అరాచక వాతావరణంలో జరిగాయో ప్రజలు మరవలేదు. భయపెట్టి, బెదిరించి, దాడి చేసి వైఎస్సార్సీపీ స్థానాలను ఏకగ్రీవం చేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 10:43 AM IST
Violent Actions That Took Place During The YSRCP Governments Time : ఐదేళ్ల కిందట రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికల సమయం! అప్పటి అధికార పార్టీ వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలు, దౌర్జన్యాలు ఇప్పటికీ కళ్ల ముందే మెదులుతాయి. నాటి ప్రతిపక్ష టీడీపీ సహా ఇతర ఏ పార్టీల వారినీ నామినేషన్లు వేయనీయలేదు. ప్రత్యక్ష దాడులకు పాల్పడి నామపత్రాలు చించివేసిన ఘటనలు కోకొల్లలు! తెలుగుదేశం అభ్యర్థులు, నేతలపై హత్యాయత్నాలకూ వెనుకాడలేదు. అలా నాటి అధికార పార్టీ స్థానిక సంస్థల్లో బలవంతంగా వేలాది స్థానాలను ఏకగ్రీవం చేసుకుంది. మిగతా చోట్లా అధికార జులుంతో ఎన్నికల్ని ఏకపక్షంగా మార్చేసింది. ఇవన్నీ తెలియనట్లు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ నేడు ఎన్నికల నిర్వహణపై ప్రవచనాలు పలకడం ప్రజాస్వామ్యానికే అపహాస్యమని అన్ని వర్గాల నుంచీ విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
"మా ప్రభుత్వంలోనూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సజావుగా జరిగాయి. అయితే, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అల్లర్లు, ఘర్షణలు, హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ప్రజాస్వామ్యం అంటే, ప్రజలు ఎటువంటి భయం, పక్షపాతం లేదా బెదిరింపులు లేని వాతావరణంలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే హక్కును కలిగి ఉండటం"- వైఎస్ జగన్, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు
శుక్రవారం నాటి మీడియా సమావేశంలో వైఎస్సార్సీపీ అధినేత చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇవి! అయితే, ఐదేళ్ల క్రితం రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ఎంతటి అరాచక వాతావరణంలో జరిగాయో ప్రజలు ఇంకా మర్చిపోలేదు, ఎప్పటికీ మర్చిపోరు కూడా. జగన్ హయాంలో జరిగిన 2020–21 స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వైఎస్సార్సీపీ ముఠాల భయోత్పాతానికి వేదికయ్యాయి. ప్రతిపక్ష అభ్యర్థులపై దాడులు, బెదిరింపులు, తీవ్ర హింస, తప్పుడు కేసులు, అక్రమ అరెస్ట్లు, వేధింపులతో వైఎస్సార్సీపీ మూకలు బీభత్సం సృష్టించాయి. నామినేషన్ల దాఖలు నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు వరకు—వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు చేయని అక్రమం లేదు. బెదిరింపులు, ఒత్తిళ్ల ద్వారా అనేక చోట్ల 'ఏకగ్రీవ' విజయాలను బలవంతంగా సాధించారు. ముఖ్యంగా చిత్తూరు జిల్లాలోని పుంగనూరు, కుప్పం, పల్నాడు జిల్లాలోని మాచర్ల, కడప జిల్లాలోని పలు నియోజకవర్గాల్లో వైఎస్సార్సీపీ ముఠాలు అరాచకాలు సృష్టించాయి. ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకోవడానికి వారు తీవ్ర హింసకు పాల్పడ్డారు. పోలీసు వ్యవస్థను కూడా తమ పార్టీ కార్యకర్తల మాదిరిగానే వాడుకున్నారు. ఎన్నికల్లో స్వేచ్ఛగా పాల్గొనే అవకాశం లేకపోవడంతో, అప్పటి ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన టీడీపీ, జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికలను బహిష్కరించాల్సి వచ్చింది.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో అక్రమాలు: అప్పట్లో మంత్రిగా ఉన్న పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి నాయకత్వంలో, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ ముఠాలు విపరీతమైన అరాచకాలకు పాల్పడ్డాయి. పెద్దిరెడ్డి సొంత నియోజకవర్గమైన పుంగనూరులో, ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులు కనీసం నామినేషన్లు కూడా వేయకుండా అడ్డుకున్నారు. వాహనాలను ధ్వంసం చేయడమే కాకుండా, టీడీపీ, బీజేపీ అభ్యర్థులు, నాయకులను భయాందోళనకు గురిచేశారు. గంజాయి, అక్రమ మద్యం వంటి తప్పుడు కేసులు బనాయించి, అక్రమ అరెస్టులకు పాల్పడ్డారు. అధికారులను అడ్డుకుని, 'నో-డ్యూ' (no-due) ధృవీకరణ పత్రాలు జారీ చేయకుండా అడ్డుకున్నారు. మహిళా అభ్యర్థుల భర్తలను, కొందరు అభ్యర్థులను స్వయంగా కిడ్నాప్ చేసి కొట్టారు. కాకినాడ జిల్లా గొల్లలగుంటలో, టీడీపీ మద్దతు గల అభ్యర్థి భర్తను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కిడ్నాప్ చేసి, అడవిలో పడేశారు. మరుసటి రోజు సాయంత్రానికి, అతని మృతదేహం ఒక చెట్టుకు వేలాడుతూ కనిపించింది. తన భర్త హత్యకు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులే కారణమని ఆ అభ్యర్థి ఆరోపించారు. చాలా మంది అభ్యర్థులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి, వారి నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకునేలా బలవంతం చేశారు. కొన్ని సందర్భాల్లో, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అభ్యర్థుల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి, వారి తరపున నామినేషన్లను ఉపసంహరించుకున్నట్లు కూడా చేశారు.
మాచెర్ల ఘటన ఒక ప్రధాన ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది: జగన్ హయాంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమయంలో జరిగిన హింస—ముఖ్యంగా మాచెర్ల ఘటన—నేటికీ భయాందోళన కలిగిస్తుంది. ఇది 'జగన్ మార్కు' అరాచకత్వానికి ఒక స్పష్టమైన నిదర్శనం. పల్నాడు జిల్లా మాచెర్లలో టీడీపీ నాయకులు బోండా ఉమామహేశ్వరరావు, బుద్ధా వెంకన్న, ఇతర నాయకులపై జరిగిన హత్యాయత్నం అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించింది. ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకు టీడీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా వైఎస్సార్సీపీ ముఠాలు అడ్డుకోవడంతో, పరిస్థితిని పరిశీలించేందుకు అక్కడికి వచ్చిన టీడీపీ నాయకులపై తురక కిషోర్ నాయకత్వంలోని వైఎస్సార్సీపీ గూండాలు పగటిపూటనే దాడికి పాల్పడ్డారు. కిషోర్ అతని అనుచరులు నాయకుల కారును వెంబడించి, రింగ్ రోడ్డు సమీపంలో ఒక పెద్ద కర్రతో (సెంటరింగ్ పలకతో) కారుపై దాడి చేశారు. వారు కారు అద్దాన్ని పగలగొట్టి, లోపల ఉన్న నాయకులపై దాడికి దిగారు. కారులో ఉన్న హైకోర్టు న్యాయవాది పారా కిషోర్కు తల మీద తీవ్ర గాయమై, రక్తస్రావం జరిగింది. బోండా ఉమా, బుద్ధా వెంకన్న కూడా గాయపడ్డారు. వారు దెబ్బతిన్న కారులోనే అక్కడి నుంచి బయటపడటానికి ప్రయత్నించగా, వెల్దుర్తి సమీపంలో పోలీసులు వారిని అడ్డుకుని, పోలీసు వాహనంలోకి ఎక్కించారు. అయితే, ఏమాత్రం భయం లేకుండా వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఆ పోలీసు వాహనంపై కూడా దాడి చేశారు. గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, టీడీపీ నాయకులపై దాడికి నాయకత్వం వహించిన తురక కిషోర్కు, జగన్ స్వయంగా మాచెర్ల మున్సిపల్ చైర్మన్గా పదవిని ఇచ్చి పురస్కరించుకున్నారు.
బలవంతపు ఏకగ్రీవ విజయాలు: మొత్తం 13,097 గ్రామ పంచాయతీలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో, వైఎస్సార్సీపీ 2,196 పంచాయతీల్లో, 47,463 వార్డుల్లో "ఏకగ్రీవ" విజయాలను సాధించింది. అదనంగా, 126 జెడ్పీటీసీ సీట్లు, 2,371 ఎంపీటీసీ సీట్లు ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకున్నారు.ఇవన్నీ బెదిరింపులు, హింసాత్మక చర్యల ద్వారానే సాధ్యమయ్యాయి. కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలలోని 2,794 డివిజన్లు, వార్డులలో 579 స్థానాలను ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకున్నారు. మిగిలిన ప్రాంతాలలో ఎన్నికలు వైఎస్సార్సీపీకి అనుకూలంగా జరిగాయి. అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసి, పోలీసులను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా వైఎస్సార్సీపీ ఈ ఎన్నికలను ఏకపక్షంగా మార్చేసింది.
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