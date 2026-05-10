కడప 'అల్మాస్పేట' సర్కిల్ వివాదం వెనుక కుట్ర - భారీగా పోలీసుల మోహరింపు, 144 సెక్షన్ విధింపు
కడపలో కూడలి మార్పుపై గొడవల వెనుక కుట్ర ఉందన్న కలెక్టర్ - కొందరు అసాంఘిక శక్తుల కుట్రతోనే గొడవలు చెలరేగాయని వెల్లడి - అల్మాస్పేట కూడలిలో ఉద్రిక్తతలపై మతపెద్దలతో కలెక్టర్, ఎస్పీ సమావేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 4:05 PM IST
Collector And SP Strong Warning over high Tension in Kadapa: వైఎస్సార్ కడపలో కూడలి పేరు మార్పుకు సంబంధించి జరిగిన గొడవల వెనకాల కుట్ర దాగి ఉందని జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలు స్పష్టం చేశారు. గొడవకు కారకులైన వారిని ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదని, వారు ఎంతటి వారినైనా చట్టపరంగా శిక్షిస్తామని చెప్పారు.
కడప అల్మాస్ పేట కూడలిని టిప్పు సుల్తాన్ కూడలిగా మార్చాలని ఒక వర్గం వారు, కాదు కూడదు దానిని యధాతధంగా ఉంచాలని మరో వర్గం వారు నిన్న(శనివారం) ఒకరిపై ఒకరు రాళ్లు రువ్వుకున్న విషయం తెలిసిందే. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారంతో కడపలో ప్రధాన వాణిజ్య కేంద్రంగా ఉన్న అల్మాస్ పేట సర్కిల్ వద్ద ఆందోళన నెలకొంది. ఈ ఘటనలో పలువురు పోలీసులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
ఘటన వెనుక దాగి ఉన్న కుట్ర: అనంతరం కలెక్టర్ శ్రీధర్, ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్లు రాత్రి కడప నగరానికి చెందిన మత పెద్దలతో అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. కలెక్టర్, ఎస్పీ వారికి పలు సూచనలు జారీ చేశారు. అధికారికంగా కూడలి పేరు మారలేదని ప్రభుత్వం నుంచి ఉత్తర్వులు వచ్చేంతవరకు అల్మాస్ పేట కూడలిగానే ఉంటుందని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. కొంతమంది దుష్టశక్తులు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేయడంతోనే ఈ ఘటనకు కారణమని పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా పోలీసులపై దాడి జరగడం క్షమించరాన్ని నేరమని ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాధ్ స్పష్టం చేశారు.
రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలపై కఠిన చర్యలు: ఎవరైనా సరే కూడలి పేరు మార్పు విషయంలో గొడవలకు దిగితే చట్టపరంగా కఠిన శిక్షలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. అనంతరం అల్మాస్ పేట కూడలిని కలెక్టర్ ఎస్పీలు నిన్న రాత్రి పరిశీలించారు. అక్కడున్న పోలీసులకు కఠినతరమైన ఆంక్షలు విధించారు. అల్మాస్ పేట పరిసర ప్రాంతాలలో 144వ సెక్షన్ విధించారు. భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. ఎవరైనా సామాజిక మాధ్యమాలలో రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తే వారిని కఠినంగా శిక్షిస్తామని అలాంటి వారిపై నిఘా ఉంచామని కలెక్టర్ ఎస్పీలు పేర్కొన్నారు. ఈ కుట్రకు కారకులైన వారి కోసం గాలిస్తున్నామని చెప్పారు.
"కూడలి పేరు మార్పుకు సంబంధించి జరిగిన గొడవల వెనకాల కుట్ర దాగి ఉంది. అధికారికంగా కూడలి పేరు మారలేదు. ప్రభుత్వం నుంచి ఉత్తర్వులు వచ్చేంతవరకు అల్మాస్ పేట కూడలిగానే ఉంటుంది. గొడవకు కారకులైన వారిని ఉపేక్షించే ప్రసక్తే లేదు."- శ్రీధర్, జిల్లా కలెక్టర్
"కొంతమంది దుష్టశక్తులు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేయడమే ఈ ఘటనకు ప్రధాన కారణం. ఈ క్రమంలో పోలీసులపై దాడి జరగడం క్షమించరాని నేరంగా పరిగణించాలి. అల్మాస్ పేట పరిసర ప్రాంతాలలో 144వ సెక్షన్ విధించాం. ఎవరైనా సామాజిక మాధ్యమాలలో రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తే వారిని కఠినంగా శిక్షిస్తాం"- నచికేత్ విశ్వనాథ్, ఎస్పీ
