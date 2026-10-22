దేవరగట్టు కర్రల సమరంలో చిందిన రక్తం - ఒకరు మృతి, 100 మందికి పైగా గాయాలు
Banni Festival in Devaragattu: ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టులో 'బన్ని' పండుగ సందర్భంగా హింస చెలరేగింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మృతిచెందగా, 100 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
Published : October 22, 2026 at 9:00 AM IST
Violence in Banni Festival In Devaragattu : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టులో 'బన్ని' ఉత్సవం సందర్భంగా హింస చెలరేగింది. కర్రల సమరంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. మాల మల్లేశ్వర స్వామి ఉత్సవ విగ్రహాల ఊరేగింపు సందర్భంగా నిర్వహించే బన్నీ ఉత్సవం రణ రంగాన్ని తలపించింది. శోభాయాత్ర జరుగుతున్న సమయంలో అర్ధరాత్రి దాటాక ఈ హింస చెలరేగింది. గ్రామస్తులు ఒకరిపై ఒకరు కక్షపూరితంగా రాళ్లు, కర్రలు, దివిటీలతో తలపడడంతో సుమారు వందమందికి పైగా గాయపడ్డారు. కర్రలతో జరిగిన దాడిలో ఆలూరుకు చెందిన పోతురాజు (28) అనే వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. గాయపడిన వారిని ఆలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. మరోవైపు దేవరగట్టులో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. 1000 మంది పోలీసులు ఉన్నప్పటికీ కర్రల సమరాన్ని ఆపలేక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండి పోయారు.
ప్రత్యేక్షంగా పాల్గొన్న 30 వేల మంది
కర్నూలు జిల్లాలోని హోళగుంద మండలం దేవరగట్టు బన్నీ ఉత్సవంలో మరోసారి హింస చెలరేగింది. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత శ్రీ మాల మల్లేశ్వర స్వామి ఉత్సవ మూర్తుల ఊరేగింపు సందర్భంగా నిర్వహించే బన్నీ ఉత్సవంలో మరోసారి తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు తలెత్తాయి. నేరనికి, నేరనిక తండా, కొత్తపేట గ్రామస్తులు స్వామివారి ఉత్సవ మూర్తులను కొండపై నుంచి కిందికి తీసుకొస్తున్న సమయంలో ఆలూరు, అరికెర, ఎల్లార్తి తదితర గ్రామస్తులు కర్రలతో ఎదురుగా తలపడ్డారు. ఇది సంప్రదాయబద్ధంగా కొనసాగుతున్న ఉత్సవం అని భావించిన పోలీసులకు, వారి ఎదురుగానే రణరంగాన్ని తలపించే విధంగా దాడులు ప్రతిదాడులతో స్థానికులు రెచ్చిపోవడం కనిపించింది. లక్ష మంది వరకు ఆయా గ్రామస్తులు పాల్గొనగా, దాదాపు 30 వేల మంది కర్రల సమరంలో పాల్గొన్నారు.
రణరంగంగా మారిన ఉత్సవం
కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులను మోహరించినప్పటికీ, ఆ కర్రల సమరాన్ని నిలువరించలేకపోయారు. సంప్రదాయబద్ధంగా సాగే కర్రల సమరం కాస్త, ప్రతీకార దాడులగా మారడంతో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. పలు గ్రామస్తులు ఒకరిపై ఒకరు దివిటీలు ఉద్దేశపూర్వకంగా విసిరేసు కోవడంతో అనేక మంది మహిళలు గ్రామస్తులు, యువకులు గాయాలపాలయ్యారు. కొంతమంది పోలీసులు గాయపడ్డారు. దాదాపు రెండు గంటలపాటు రణరంగం కొనసాగింది. మరికొంత మంది కర్రల దాడిలో ఉద్దేశపూర్వకంగా కింద పడేసి కొట్టడం, తోపులాట, తొక్కిసలాట జరగడంతో పలువురు గాయపడ్డారు. ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు దాదాపు 100 మందికి పైగానే గాయపడినట్లు అంచనా.
గాయపడిన వారందరినీ దేవరగట్టులోని ప్రాథమిక వైద్య శిబిరంలో ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉన్న వారిని అంబులెన్స్లో ఆలూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ కర్రల సమరంలో ఆలూరు ప్రాంతానికి చెందిన పోతురాజు అనే వ్యక్తి ఊపిరాడక చనిపోయినట్లు డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. మరింత మందికి తీవ్ర గాయలయ్యాయి. కళ్ల ఎదుట కర్రల సమరం, రాళ్లదాడి జరుగుతున్నప్పటికీ తక్కువ మంది పోలీసులు ఉండడంతో నిస్సహాయ స్థితిలో జిల్లా ఎస్పీ ఉండిపోయారు.
"ఈ ఏడాది జరిగిన బన్ని ఉత్సవాల్లో చాలామంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గాయాలతో వచ్చిన వారికి ప్రథమ చికిత్స చేశాం. వారిలో చాలామందికి చెవులు, ముక్కు లేదా తల నుంచి రక్తస్రావం అవుతోంది. ప్రథమ చికిత్స చేసిన తర్వాత, మెరుగైన వైద్యం కోసం వారిని ఆదోనికి తరలించాం" - గీతా వాణి, ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి డాక్టర్, ఆలూరు
ఉద్రిక్తంగా కొనసాగుతున్న పరిస్థితులు
జిల్లా ఎస్పీ కంట్రోల్ రూమ్లో మైకుల ద్వారా హెచ్చరించినప్పటికీ, బన్నీ ఉత్సవంలో పాల్గొన్న గ్రామస్తులు లెక్క చేయలేదు. పరిస్థితి అదుపుతప్పి గతంలో లేని విధంగా పెద్ద సంఖ్యలో దివిటీలను గ్రామస్తులు ఒకరిపై ఒకరు విసిరేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత చేయి దాటిపోయింది. చివరి నిమిషంలో గత్యంతరం లేక స్పెషల్ పార్టీ పోలీసులు హెల్మెట్లతో గుంపు మధ్యలో నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయినప్పటికీ జరగాల్సిన నష్టం అప్పటికే జరిగిపోయింది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగానే కొనసాగుతోంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయనున్నారు.
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