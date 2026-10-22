దేవరగట్టు "బన్ని" ఉత్సవంలో చెలరేగిన హింస - ఒకరు మృతి, 100 మందికి పైగా గాయాలు
Banni Festival in Devaragattu: దేవరగట్టులో 'బన్ని' పండుగ సందర్భంగా హింస చెలరేగింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మరణించగా, 100 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 7:37 AM IST
Violence in Banni Festival In Devaragattu : కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టులో 'బన్ని' పండుగ సందర్భంగా హింస చెలరేగింది. కర్రల సమరంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. మాల మల్లేశ్వర స్వామి ఉత్సవ విగ్రహాల ఊరేగింపు సందర్భంగా నిర్వహించే బన్నీ ఉత్సవం రణ రంగాన్ని తలపించింది. ఊరేగింపు జరుగుతున్న సమయంలో అర్ధరాత్రి దాటాక ఈ హింస చెలరేగింది. గ్రామస్తులు ఒకరిపై ఒకరు కక్షపూరితంగా రాళ్లు కర్రలు దివిటీలతో తలపడడంతో వందమందికి పైగా గాయపడ్డారు. కర్రలతో జరిగిన దాడిలో ఆలూరు నివాసి అయిన పోతురాజు (28) మృతి చెందాడు.గాయపడిన వారు ఆలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. దేవరగట్టులో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి.వెయ్యి మంది పోలీసులు ఉన్నా కర్రల సమరాన్ని ఆపలేక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండి పోయారు.
ప్రత్యేక్షంగా పాల్గొన్న 30 వేల మంది : కర్నూలు జిల్లా హోళగుంద మండలం దేవరగట్టు బన్నీ ఉత్సవంలో మరోసారి హింస చెలరేగింది. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత శ్రీ మాల మల్లేశ్వర స్వామి ఉత్సవ మూర్తులను ఊరేగింపు సందర్భంగా నిర్వహించే బన్నీ ఉత్సవంలో మరోసారి తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు తలెత్తాయి. నెరనికి, నేరనిక తండా, కొత్తపేట గ్రామస్తులు స్వామివారి ఉత్సవ మూర్తులు కొండపై నుంచి కిందికి తీసుకొస్తూన సమయంలో ఆలూరు, అరికెర, ఎల్లార్తి తదితర గ్రామస్తులు కర్రలతో ఎదురుగా తలపడ్డారు. ఇది సంప్రదాయబద్ధంగా కొనసాగుతున్న ఉత్సవం
రణరంగంగా మారిన ఉత్సవం : జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ పోలీసులను మోహరించిన ఆ కర్రల సమరాన్ని నిలువరించ లేకపోయారు. సంప్రదాయబద్ధంగా సాగే కర్రల సమరం కాస్త ప్రతీకార దాడులకు దారితీసింది. పలు గ్రామాల గ్రామస్తులు ఒకరిపై ఒకరు దివిటీలు ఉద్దేశపూర్వకంగా విసిరేసు కోవడంతో అనేకమంది మహిళలు గ్రామస్తులు యువకులు గాయాల పాలయ్యారు. కొందరు పోలీసులు గాయపడ్డారు. దాదాపు రెండు గంటల పాటు రణరంగం కొనసాగింది. మరికొందరు కర్రల దాడిలో ఉద్దేశపూర్వకంగా కింద పడేసి కొట్టడం తోపులాట తొక్కిసలాట జరగడంతో పదుల సంఖ్యలో గాయ పడ్డారు. ప్రాథమికంగా అందిన సమాచారం మేరకు దాదాపు 100 మందికి పైగానే గాయపడినట్లు అంచనా.
దాడిలో 100 మంది గాయపడ్డారు: వారందరినీ దేవరగట్టు లోని ప్రాథమిక వైద్య శిబిరంలో ప్రాథమిక చికిత్స అందించి పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉన్న వారిని ఆంబులెన్స్ లో ఆలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ కర్రల సమరంలో ఆలూరు కు చెందిన పోతురాజు అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. సమరంలో ఊపిరాడక చనిపోయినట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. మరికొందరికి తలలు పగిలాయి. తీవ్రంగా గాయాలు కావడంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం గాయపడిన వారిని ఆదోని ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. జిల్లా ఎస్పీ తన కళ్ల ఎదుట కర్రల సమరం రాళ్లదాడి జరుగుతున్న తక్కువ మంది పోలీసులు ఉండడంతో చేసేది లేక నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండిపోయారు.
"ఈ ఏడాది జరిగిన బన్ని ఉత్సవాల్లో చాలామంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు, ఒకరు మరణించారు. గాయాలతో వచ్చిన వారికి మేము ప్రథమ చికిత్స అందించాము. వారిలో చాలామందికి చెవులు, ముక్కు లేదా తల నుంచి రక్తస్రావం అవుతోంది. ప్రథమ చికిత్స చేసిన తర్వాత, మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసం వారిని ఆదోనికి తరలించాము" - గీతా వాణి, ప్రభుత్వ వైద్యురాలు, ఆలూరు
ఉద్రిక్తంగా కొనసాగుతున్న పరిస్థితులు : జిల్లా ఎస్పీ కంట్రోల్ రూమ్లో మైకుల ద్వారా హెచ్చరించిన బన్నీ ఉత్సవంలో పాల్గొన్న గ్రామస్తులు లెక్క చేయలేదు. పరిస్థితి అదుపుతప్పి గతంలో లేని విధంగా పెద్ద సంఖ్యలో దివిటీలను గ్రామస్తులు ఒకరిపై ఒకరు విసిరేసు కోవడంతో పరిస్థితి చేయి దాటిపోయింది. చివరి నిమిషంలో గత్యంతరం లేక స్పెషల్ పార్టీ పోలీసులను మొహాలకు హెల్మెట్లు పెట్టుకుని గుంపు మధ్యలో నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అయినప్పటికీ జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగానే కొనసాగుతోంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయనున్నారు.
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