Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

మూడు రోడ్లు, ఆరు షెడ్లు - ఓఆర్​ఆర్​ గ్రోత్ కారిడార్​కు తూట్లు పొడుస్తూ అక్రమ నిర్మాణాలు

తాజాగా ఓఆర్ఆర్​ కోకాపేట ట్రంపెట్ వద్ద నిబంధనలకు విరుద్ధంగా గ్రిడ్​ రోడ్ల నిర్మాణం ​- వాటిని నేరుగా ఓఆర్​ఆర్​ సర్వీసు రోడ్లకు అనుసంధానం - ఇదే తరహాలో 158 కిలోమీటర్ల మేర అక్రమ నిర్మాణాలు

VIOLATION OF RULES IN ORR REGION
VIOLATION OF RULES IN ORR REGION (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Violation Of Rules In ORR Growth Corridor : దేశాభివృద్ధికి రోడ్లు కీలకపాత్ర పోషిస్తాయి. దీనిలో భాగంగా రాజధాని నగరాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపేందుకు ప్రభుత్వం కృషిచేస్తోంది. హెదరాబాద్ నగర ట్రాఫిక్ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని గతంలోనే అవుటర్ రింగ్​ రోడ్డును నిర్మించింది. దీని పరిధిలోని అభివృద్ధికి ఓఆర్​ఆర్​ గ్రోత్ కారిడార్ మాస్టర్ ప్లాన్​ను రూపొందించింది. కాగా కొందరు ఈ మాస్టర్ ప్లాన్​కు తూట్లు పొడుస్తున్నారు. హెచ్​ఎండీసీ నుంచి అనుమతులు తీసుకోకుండానే గ్రిడ్​ రోడ్లు, షెడ్ల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా గ్రిడ్​ రోడ్లు నిర్మాణం : తాజాగా హైదరాబాద్​ అవుటర్​ రింగ్ రోడ్డుకు దగ్గరిలో కోకాపేట ట్రంపెట్​ వద్ద నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఓ ప్రైవేటు స్థలంలో గ్రిడ్​ రోడ్లు నిర్మించిన వైనం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటి అక్రమాలు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే ప్రాంతంలో ఓ ప్రైవేటు వ్యక్తి తన స్థలంలో ఏకంగా భవనాలను నిర్మించాడు. ఇది ప్రస్తుతం జీఓ 111లో భాగం. కాగా ఇదే తరహాలో 158 కిలోమీటర్ల మేర చాలా ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి అక్రమ నిర్మాణాలున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఐటీ కారిడార్​, శంషాబాద్​, ఘట్​కేసరి, పటాన్​చెరు, కొల్లూరు, నార్సింగి ప్రాంతాల్లో ఓఆర్​ఆర్ గ్రోత్​కారిడార్ మాస్టర్​ప్లాన్​ను తుంగలోకి తొక్కినట్లు స్పష్టమవుతోంది. అక్రమ లేఅవుట్లతో పాటు వాటికి గ్రిడ్ రోడ్లు నిర్మించి నేరుగా ఓఆర్​ఆర్​ సర్వీసు రోడ్లకు కలపడం షెడ్డు, భవనాలు, ఇళ్లు నిర్మించడం గమనార్హం. మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్​లతో పాటు హెచ్​ఎండీఏ నుంచి అభ్యంతరాలు లేకపోవడంతో అక్రమాలు మూడు పూలు ఆరు కాయలుగా నడుస్తున్నాయి.

నిబంధనల ఉల్లంఘన ఇలా :

  • ఈ జోన్​లో రోడ్ల వెడల్పు, ఓపెన్​ స్పేస్​, గ్రీన్​ బఫర్లు, పార్కులు, బిల్డింగ్ నిర్మాణానికి నిబంధనలు పాటించాలి. అయితే అలా జరగలేదు. అవుటర్​ రింగ్​ రోడ్డు పైకి ఎలా పడితే అలా రాకుండా నియంత్రణ ఉంది.
  • కేవలం 22 జంక్షన్ల నుంచి మాత్రమే అవుటర్ పైకి వెళ్లాలి. అవుటర్ పైకి రావాలంటే సర్వీసు రోడ్లే కీలకం. ఈ సర్వీసు రోడ్లకు అనుసంధానంగా గ్రిడ్​ రోడ్లు ఉంటాయి. మాస్టర్​ప్లాన్​లో ఎక్కడ గ్రిడ్​ రోడ్లు నిర్మించాలో కూడా స్పష్టంగా ఉంది.
  • అవుటర్ రింగ్ రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఒక కిలోమీటర్​ వెడల్పుతో ఉన్న ప్రత్యేక అభివృద్ధి జోన్​ను గ్రోత్ కారిడార్​గా వ్యవహరిస్తారు. ఈ ప్రాంతానికి హెచ్​ఎండిఏ ప్రత్యేక మాస్టర్ ప్లాన్ రూపకల్పన చేసింది. భవిష్యత్తులో అవుటర్ రింగ్​ రోడ్డు చుట్టూ కీలకం కానున్న దృష్ట్యా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి జరిగేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది.

ట్రాఫిక్ రద్దీతో పాటు ప్రమాదాలు : భవిష్యత్తులో ఆయా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీతో పాటు ప్రమాదాలకు నెలవు కానున్నాయి. ఇప్టటికైనా హెచ్​ఎండీఏ అధికారులు దృష్టిసారించి ఇలాంటి అక్రమ నిర్మాణాలకు అడ్డుకట్ట వేయాల్సిన అవసరం ఉందని స్థానికులు కోరుతున్నారు. అవుటర్ పరిసరాల్లో భారీ స్థాయిలో రియల్ ఎస్టేట్, పరిశ్రమలు, వాణిజ్య సముదాయాలు రానున్నాయి.

ఆయా ప్రాంతాలు అస్తవ్యస్తంగా కాకుండా, సమస్యలు తలెత్తకుండా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా కార్యాచరణను చేయడమే ఈ ప్రత్యేక గ్రోత్ కారిడార్ ముఖ్య ఉద్దేశం. కాగా ప్రస్తుతం ఇందుకు భిన్నమైన పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. కొంతమంది ఈ నిబంధనలు పాటించకుండానే ఎక్కడ పడితే అక్కడ గ్రిడ్ రోడ్లు నిర్మిస్తున్నారు. వాటిని నేరుగా సర్వీసు రోడ్లకు కలుపుతున్నారు. ఇది చాలా ఇబ్బందికరం.

ఓఆర్​ఆర్​ టు ఆర్​ఆర్​ఆర్​ మధ్యలో రేడియల్​ రోడ్లు - త్వరలోనే పనులు ప్రారంభం!

ఓఆర్‌ఆర్‌ లోపల, బయట స్థిరాస్తుల మార్కెట్‌ విలువ సవరణ - మార్గదర్శకాలు జారీ

TAGGED:

VIOLATION OF RULES IN ORR REGION
ORR GROWTH CORRIDOR
HYDERABAD ORR
ఓఆర్​ఆర్​ గ్రోత్ కారిడార్
VIOLATION OF RULES IN ORR REGION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.