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గ్రూప్‌-1 OMR షీట్లలో భారీగా మార్పులు, దిద్దుబాట్లు - సిట్ తుది నివేదికలో బయటపడ్డ అక్రమాలు

గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన గ్రూప్‌-1 మూల్యాంకనంపై సిట్ సమర్పించిన తుది నివేదికలో భారీగా అక్రమాలు బయట పడుతున్నాయి. ఇంటర్వ్యూకు అర్హత సాధించిన 326 మందిలో 202 మంది మాన్యువల్ ఫలితాల్లో అర్హత కోల్పోయినట్లు వెల్లడైంది.

Group1 Evaluation Process Scam
గ్రూప్‌-1లో భారీగా అక్రమాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 10:51 AM IST

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Group-1 Evaluation Process Scam : వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి గ్రూప్‌-1 వ్యవహారంలో తవ్వేకొద్దీ అక్రమాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. గ్రూప్‌-1 మూల్యాంకనంలో నిబంధనల ఉల్లంఘనలు సిట్ దర్యాప్తులో ఒక్కొక్కటిగా బయటికొస్తున్నాయి. ఫోరెన్సిక్ పరిశీలనలో 734- ఓఎమ్మార్ షీట్లలో ఏకంగా 718 పత్రాల్లో మార్పులు, దిద్దుబాట్లు గుర్తించడంతో మూల్యాంకన ప్రక్రియపై తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తమవుతుయ్యాయి. ఎంపికైన 165 మందిలో 160 మంది జవాబు పత్రాల్లో దిద్దుబాట్లు ఉన్నాయి. 154 ఓఎమ్మార్ షీట్లలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వైట్‌నర్‌ వినియోగించినట్లు తేలింది. డిజిటల్, మాన్యువల్‌ ఫలితాల మధ్య భారీ వ్యత్యాసాలు వెలుగు చూశాయి.

గ్రూప్‌-1లో భారీగా అక్రమాలు (ETV Bharat)


ఆనుమానాలను రేకెత్తిస్తున్న మ్యూల్యాంకణం : గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన గ్రూప్‌-1 మూల్యాంకనంపై సిట్ సమర్పించిన తుది నివేదికలో భారీగా అక్రమాలు బయట పడుతున్నాయి. డిజిటల్ ఫలితాల్లో ఇంటర్వ్యూకు అర్హత సాధించిన 326 మందిలో 202 మంది మాన్యువల్ ఫలితాల్లో అర్హత కోల్పోయినట్లు వెల్లడైంది. ఏపీపీఎస్సీ నిబంధనల ప్రకారం ఎగ్జామినర్‌ వేసిన మార్కులను మార్చే అధికారం చీఫ్‌ ఎగ్జామినర్‌కు లేదు. అయినప్పటికీ 153 ఓఎమ్మార్ షీట్లలో చీఫ్‌ ఎగ్జామినర్లు మార్పులు చేసినట్లు ఫోరెన్సిక్ నివేదిక తేల్చింది. మూల్యాంకనం ప్రారంభానికి ముందే 57 మంది ఎగ్జామినర్ల జాబితా సామాజిక మాధ్యమాల్లోకి చేరింది. విజయవాడలో మూల్యాంకనం మొదలయ్యే ముందే లెక్చరర్ల పేర్లు, విద్యాసంస్థలు, ఫోన్ నంబర్లతో కూడిన అధికారిక జాబితా వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో చక్కర్లు కొట్టింది. ఆ జాబితా లీకైనా కమిషనర్ దాన్ని రద్దు చేయలేదని సిట్ గుర్తించింది. లీకైన జాబితాలోని 57 మందిలో 47 మంది తర్వాత మూల్యాంకన ప్రక్రియలో పాల్గొనడం మరిన్ని అనుమానాలకు తావిచ్చింది.

ఎగ్జామినర్ సంతకాలు కాకుండా మరో వ్యక్తి సంతకాలు : వై.వనజ అనే ఎగ్జామినర్‌కు గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుంచి ఫోన్‌ కాల్స్‌ వచ్చినట్లు ఆమె సిట్‌కు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. విజయవాడలో జరిగిన మాన్యువల్ మూల్యాంకనంలో ఓఎమ్మార్ స్లిప్పులు, కంట్రోల్ బండిల్ స్లిప్పులపై ఎగ్జామినర్, చీఫ్ ఎగ్జామినర్ కాకుండా మూడో వ్యక్తి సంతకాలు ఉన్నట్లు ఫోరెన్సిక్ నిర్ధారించింది. ఒక అభ్యర్థి జవాబుపత్రంలో రెండు వేర్వేరు వ్యక్తుల చేతిరాతలు ఉన్నట్లు తేల్చింది. హాయ్‌ల్యాండ్‌ రిసార్టులో అసలు జవాబుపత్రాలను తెరవకుండానే డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు డిజిటల్ మూల్యాంకనంలో కనిపించిన మార్కుల ఆధారంగా ఓఎమ్మార్ షీట్లలో బబ్లింగ్‌ చేసినట్లు దర్యాప్తులో బయటపడింది. హాయ్‌ల్యాండ్‌లోని ఒరిజినల్‌ ఓఎమ్మార్ షీట్లను నాశనం చేసిన తర్వాత బయట ప్రైవేటు ప్రెస్‌లో డూప్లికేట్‌ ఓఎమ్మార్​ లు ముద్రించినట్లు సిట్ నివేదికలో పేర్కొంది. అసలు జవాబుపత్రాలను 84 రోజుల పాటు హాయ్‌ల్యాండ్‌ ప్రైవేటు రిసార్డులో ఓ ప్రైవేటు ఏజెన్సీ కస్టడీలో ఉంచడం కూడా దర్యాప్తులో కీలక అంశంగా మారింది.

గ్రూప్-1 జవాబుపత్రాలకు ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ : ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణ కోసం గ్రూప్-1 జవాబుపత్రాలను దిల్లీ, హైదరాబాద్‌, సిమ్లా, పుణే, భోపాల్, కోల్‌కతా, గువాహటిలోని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్‌లకు సిట్ పంపించింది. ఎంపికైన 165 మంది అభ్యర్థుల జవాబుపత్రాల్లోని 160 పత్రాలకు దిద్దుబాట్లు ఉండగా 46 పత్రాల్లో వేర్వేరు ఇంకులు కనిపించాయి. వీరిలో 66 మందికి మార్కులు పెరగగా 76 మందికి మార్కులు తగ్గినట్లు ఫోరెన్సిక్ డేటా వెల్లడించింది. మెరిట్ జాబితాలో దిగువన ఉన్న 161 మందిలో 153 పత్రాల్లో దిద్దుబాట్లు, 57 పత్రాల్లో వేర్వేరు ఇంకులు గుర్తించారు. 35 మందికి మార్కులు పెరగ్గా 33 మందికి తగ్గాయి. హైకోర్టును ఆశ్రయించిన 408 మంది అభ్యర్థుల పత్రాల్లో 405 చోట్ల దిద్దుబాట్లు, 11 చోట్ల వేర్వేరు ఇంకులు గుర్తించారు. 96 మందికి మార్కులు పెరగ్గా, 113 మందికి తగ్గాయి. మొత్తం 734 ఓఎమ్మార్ షీట్లలో 718 పత్రాల్లో మార్పులు, 114 పత్రాల్లో వేర్వేరు ఇంకులు గుర్తించారు. 197 మందికి మార్కులు పెరిగాయి, 222 మందికి మార్కులు తగ్గాయి.

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TAGGED:

YSRCP GROUP 1 EVOLUTION
GROUP 1 OMR SHEETS SCAM
గ్రూప్‌1లో భారీగా అక్రమాలు
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GROUP1 EVALUATION PROCESS SCAM

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