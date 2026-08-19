వందేళ్ల నాటి రైల్ ఇంజిన్ - మళ్లీ పొగ చిమ్ముతూ నడిచేలా రీక్రియేషన్
117 ఏళ్ల 'సర్ అలెక్' రైలు ఇంజిన్ పునరుద్ధరణ - అప్పటి తరహాలోనే పొగ, శబ్దం ఆవిరి వచ్చేలా కృత్రిమ ఏర్పాట్లు - సికింద్రాబాద్ రైల్ నిలయంలో ప్రదర్శనకు ఉంచిన రైల్వే అధికారులు
Published : August 19, 2026 at 9:45 PM IST
Restored Steam Locomotive In Hyderabad : ఇప్పుడంటే మన దేశంలో అధికంగా విద్యుత్తోనే రైళ్లు నడుస్తున్నాయి. త్వరలోనే బుల్లెట్ ట్రైన్లు, హైడ్రోజన్ ఇంజిన్తో నడిచే రైళ్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇవన్నీ మన రైల్వేలో ఆధునికతకు అద్దం పడుతున్నాయి. గతంలో రైళ్లు బొగ్గుతో నడిచాయనే విషయమే తెలియని తరంలో ఉన్నాం. దట్టమైన పొగను రింగురింగులు చిమ్ముకుంటూ ముందుకు దూసుకు వెళ్లే రైలు ఇంజిన్పై ప్రస్తుత తరానికి అవగాహన కల్పిస్తోంది మన దక్షిణ మధ్య రైల్వే. వంద సంవత్సరాల నాటి చారిత్రాత్మక బొగ్గు ఇంజిన్కు మరమ్మతులు చేసి పంద్రాగస్టు సందర్భంగా ఇప్పటి తరం వారు చూసేందుకు అవకాశం కల్పించింది.
ప్రస్తుత తరం చూడాలని ప్రదర్శన : పైన కనిపిస్తున్న రైలు ఇంజిన్ మీకు కొత్తగా కనిపిస్తోంది కదూ? అవును మరి. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న రైల్ ఇంజిన్లకు ఇది తాత వంటిది. ఈ మధ్య కాలంలో మీరు ఇలాంటి ఇంజిన్ చూసి ఉండరు! ఎందుకంటే ఇది దశాబ్దాల నాటిది. ఈ ఇంజిన్ పేరు 'సర్ అలెక్'. ఈ ఆవిరి యంత్రాన్ని 1907లో 'కిట్సోన్ అండ్ కో' సంస్థ రూపొందించింది. మహారాష్ట్రలోని చారిత్రక బార్సీ లైట్ రైల్వేలో కొన్ని దశాబ్దాలు ప్రయాణికులకు విస్తృత సేవలందించింది. అంతటి చరిత్ర కలిగిన ఈ ఇంజిన్ను ప్రస్తుత తరం చూసేందుకు మన దక్షిణ మధ్య రైల్వే అవకాశం కల్పించింది. దశాబ్దాల చరిత్ర గల సర్ అలెక్ ఇంజిన్ను రైల్వే ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద సందర్శకుల కోసం ప్రదర్శనకు పెట్టింది.
కృత్రిమ పొగ, శబ్దం వచ్చేలా ఏర్పాట్లు : శతాబ్దకాలం నాటి ఈ ఇంజిన్ పాడవకుండా ఉండేందుకు రైల్వేశాఖ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. దానికి పాలియురేథేన్ కోటింగ్ పెయింటింగ్ వేసి రక్షిస్తోంది. ఒక బటన్ నొక్కడం వల్ల దీని నుంచి నిజమైన ఆవిరి ఇంజిన్ తరహాలో కృత్రిమ పొగ వచ్చేలా దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. నాటి రైలు బండి శబ్దాలను అనుకరించేలా ప్రత్యేక ధ్వని వ్యవస్థను కూడా ఇందులో అమర్చారు. రైల్ నిలయం మీదుగా వెళ్లే నగర వాసులను ఈ పురాతన రైల్ ఇంజిన్ ఆకర్షిస్తోంది.
"సికింద్రాబాద్ రైల్నిలయం ఆవరణలో ఒక స్టీమ్ లోకో ఇంజిన్ ఉంది. ఇది హెరిటేజ్ రైల్ ఇంజిన్. దీని పేరు సర్ అలెక్ 1907లో, బ్రిటన్లోని లీడ్స్ పట్టణంలో రూపొందించారు. తర్వాత ఈ స్టీమ్ ఇంజిన్ను భారత్కు తీసుకొచ్చి వినియోగించారు. అప్పట్లో నిజామ్స్ రైల్వే ఉన్నట్లే బార్సీ లైట్ అనే రైల్వేలో భాగంగా మీరజ్-లాతూర్ మధ్యలో ఈ రైలును వినియోగించారు. ఇంజిన్ లైఫ్ అయిపోయిన తర్వాత సికింద్రాబాద్ రైల్ నిలయానికి తీసుకొచ్చారు. 2015లో దీన్ని పూర్తిగా పునరుద్ధరించారు. అప్పటి స్టైల్లోనే ఉండేలా ఆర్టిఫిషియల్ స్మోక్, వేపర్ వచ్చేలా ఏర్పాటు చేశారు" - శ్రీధర్, దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో
వింటేజ్ వస్తువులు ఇష్టపడేవారికి గుడ్ న్యూస్ : ఈ పాత తరం రైలు లోకోను చూడాలంటే సికింద్రాబాద్లోని రైల్ నిలయానికి రావాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. పాత కాలం రైళ్లను సినిమాల్లో మాత్రమే చూడొచ్చనే అపోహలకు చెక్ పెడుతూ దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని పలువురు అభినందిస్తున్నారు. వింటేజ్ వాహనాలు, వస్తువులంటే ఇష్టపడేవారికి ఇదో శుభవార్త అనే చెప్పొచ్చు.
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